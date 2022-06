Har staten glemt sin egen digitaliseringsstrategi?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I juni 2019 lanserte regjeringen «Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor». Strategien løper ut 2025. Målet med strategien er en offentlig sektor som «skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet».

Les også: Digitale hinder

Våren 2021 behandlet stortinget meldingen: «Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon». På bakgrunn av dette overleverte en egen ekspertgruppe i slutten av mai rapporten «Bruk av ny teknologi og bedre utnyttelse av industridata i næringslivet som en viktig nøkkel for å lykkes i det grønne skiftet og å skape arbeidsplasser over hele landet.»

Regnskap Norge deler ambisjonen både i digitaliseringsstrategien og stortingsmeldingen om datadeling. Dessverre ser vi noen utviklingstrekk i dette arbeidet som gir grunn til å rope varsko.

Flere tiltak erfarer vi står i fare for å motarbeide målene som er uttrykt i strategien. Blant annet om:

* mer deling av data på tvers i offentlig sektor

* at mer åpne data skal publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet

* at regelverket skal være moderne og tilpasset

* at lover og regler skal bli digitaliseringsvennlige

Regnskap Norges største bekymring i denne sammenheng er at flere gode digitaliseringsprosjekter i ulike etater ikke er koblet sammen på en god måte.

Dette motvirker målet om å dele data på tvers av offentlig sektor. Altinn ble i sin tid utviklet med en ambisjon om at næringslivet skulle kunne nøye seg med å rapportere inn data til myndighetene én gang via én portal.

Vi ser nå en tendens til at nye systemer ikke lenger snakker sammen, og dermed fører til at næringslivet må rapportere samme data flere steder. Dette er stikk i strid med forståelse i bruk av stordata og målsettingen i Digitaliseringsstrategien.

"Pulverisering av innrapportering til offentlige myndigheter kan svekke rettssikkerheten."

Pulverisering av innrapportering til offentlige myndigheter kan også svekke rettssikkerheten gjennom å gjøre innrapporteringen uoversiktlig, og hvor næringslivet ansvarliggjøres og belastes gjennom tilleggsskatt eller mulkt.

Denne utviklingen hemmer dermed et annet felles mål myndighetene og næringslivet har: Å redusere næringslivets administrative byrder.

En annen utfordring Regnskap Norge har identifisert er at enkelte digitale løsninger ikke er fleksible. Der vi mener det er objektive grunner til å kunne gjøre tilpassede løsninger utfra en virksomhets størrelse eller virksomhetsområde, har vi ved et par anledninger allerede fått tilbakemeldinger om at systemet ikke kan gjøre tilpasninger.

Dette er bekymringsfullt og utfordrer også rettsikkerheten ved at fleksibilitet erstattes av å «skjære alle over en kam» utelukkende begrunnet i systemtekniske begrensninger. Norsk næringsliv består ikke av en homogen masse virksomheter, men tvert imot et mangfoldig næringsliv med ulike behov, muligheter og ressurser.

En tredje og konkret utfordring som bekymrer oss er ny skattemelding. Dette er i utgangspunktet en kjærkommen forenkling for næringslivet, gjennom mer intuitiv rapportering der også gode algoritmer bidrar til automatisering av rutinemessig rapportering. Isolert sett vil dette bidra til å redusere administrative byrder.

Løsningen er imidlertid uklar hva gjelder modernisering og tilpasning – og kan potensielt svekke rettssikkerheten. Der Skatteetaten tidligere, selvsagt, tok ansvar for feilrapportering som følge av feil i etatens egne skjemaer eller systemer mv, er det nå uklart hvilken praksis Skatteetaten vil legge seg på dersom systemleverandør bidrar til utilsiktede feil.

Overtar skattyterne ansvaret? Vi er dessverre redd svaret sier seg selv, men er likevel rykende uenige i at hendelige feil som er vanskelige å forstå eller oppdage skal ende opp i tilleggsskatter.

Regnskap Norges klare oppfordring til regjeringen er å løfte opp ambisjonene i Digitaliseringsstrategien om å «rapportere én gang i én portal». Videre bør regjeringen tydelig presisere at digitaliseringen ikke innebærer at myndighetene fraskriver seg ansvar og slå fast at løsningene må gi rom for fleksibilitet.

Det vil svekke rettsforståelsen og oppslutning om videre digitalisering dersom næringslivet uberettiget blir sittende med straff og mulkt for en utvikling som egentlig skal bidra til smartere regulering, mindre administrative byrder og mer effektiv og fleksibel offentlig sektor.