Har norsk næringsliv en fremtid?

Suksessen bak det vellykkede norske næringslivet har sine røtter i en tradisjon skapt av hardt arbeidende bønder, sjøfolk, fiskere, skogsarbeidere og håndverkere. Forfedrene våre satte sin ære i å gjøre godt arbeid, og å levere gode produkter og tjenester. I kjølevannet av pliktoppfyllenhet og hardt arbeid vokste det frem et skole-, utdannings- og helsetilbud.

Gjennom en tverrpolitisk innsats i begynnelsen av forrige århundre, ble dette satt i system undere betegnelsen velferdstat. Vi har god grunn til å være stolte av Norge som en velferdsstat, og resten av verden har god grunn til å misunne oss. Vi må imidlertid innrømme at vi har vært velsignet med naturressurser som for eksempel, vann, fisk og olje. Våre politikere fortjener også i denne sammenheng skryt for å ha utnyttet våre ressurser til felles beste på en forbilledlig måte.

«Det begynte å vokse frem en skepsis, og til dels latterliggjøring, av den trauste norske velferdsstaten.»

Fra midten av forrige århundre blir store deler av verden opptatt av å kjempe for eller mot kapitalismen og for eller mot kommunismen. Satt på spissen kan vi kanskje si at to av verdens økonomiske giganter, Kina og Russland, forlot kommunismen og erstattet den med en kapitalisme. En tredje gigant, USA, utviklet en «kommunist-fobi», og toppolitikerne brukte penger og energi på å «redde verden» fra kommunismen. Med globaliseringen, som dels skyldtes EU-debatten, dels større reisevirksomhet, dels underholdningsindustriens markedsføring av «luksusliv» begynte stadig flere nordmenn å drømme om penger. Det begynte å vokse frem en skepsis, og til dels latterliggjøring, av den trauste norske velferdsstaten.

De siste ti-årene av forrige århundre har vi imidlertid sett en tendens blant våre politikere til «å flørte med» markedsliberalismen. Her nevner vi først og fremst NPM (New Public Management) som representerer en trend fra den siste del av det forrige århundre. Internasjonalt knyttes utviklingen bak NPM til den nyliberalistiske politiske orienteringen som Reagen og Thatcher var eksponenter for i USA og Storbritannia på slutten av 1980-tallet.

For Norges vedkommende var kanskje OECD´s Public Management Committee, fra første halvdel av 1990-tallet, den viktigeste inspirasjonskilden. Her legges det først og fremst vekt på såkalt «økt produksjon av offentlige tjenester», og utdannings- og helseinstitusjoner blir omtalt som «virksomheter». Hensikten var å dreie driften av våre utdannings - og helsetjenester mot bruken av forretningsmessige prinsipper for organisering og ledelse, med vekt på økonomien som hovedkriterium for evaluering. Organisasjon og ledelse av for eksempel våre sykehus, våre universiteter, samt en rekke andre offentlig institusjoner, ble i stadig større grad preget av økonomiske vurderinger mens langsiktige, faglige kriterier gradvis kom i andre rekke. Lederne innen offentlig sektor ble tilbudt kortere kurser hvor det ble gitt opplæring om økonomistyring, konkurranse, effektivisering, sentralisering og privatisering, men med mangelfull filosofisk og forskningsmessig forankring.

Norske politikere, særlig fra høyresiden, har over tid dreid sin forståelse av kapitalisme i retning av det vi kan kalle «ultra-liberalisme», kombinert med vekt på privatisering. Til og med Arbeiderpartiet, har latt seg rive med av høyrevinden i markedsliberalistisk retning.

Noen konkrete og aktuelle eksempler på markedsliberalistisk innflytelse:

* Manglende forståelse for kulturelle verdier. Se rivningen av Y-blokka.

* Manglende forståelse for helsefaglige vurderinger. Se rivningen av Ullevål sykehus og bygging av høybygg. Se bemanningen av alders- og sykehjem med ufaglærte og/eller deltidsansatte.

* Tro på effektivisering, stordriftsfordeler, sentralisering og globalisering, noe som fører til større avstand mellom tjenestetilbyder og bruker. Dette fører til dårlig lokal tilpasning av tjenestene.

* Prioritering av et næringsliv hvor noen få rike kan bli stadig rikere, mens de mange fattige blir mer fattige. Økende økonomiske forskjeller fører til mer egoisme, konflikter, korrupsjon og voldskriminalitet, (se nobelprisvinneren Joseph E. Stiglitz sin bok The Price of Inequality).

Det gjelder å snu den uheldige utviklingen slik at vi kan redde vårt demokrati og vår velferdsstat. Det er et stortingsvalg like rundt hjørnet, og jeg håper vi kan vise verden at det finnes en tredje vei ved siden av kommunismen og den ultra-liberale kapitalismen. Vi må stoppe utviklingen av markedsliberalismen, for å kunne skape et levedyktig næringsliv og ta vare på velferdsstaten.