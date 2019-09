Har hverdagen blitt enklere?

Av første stortingsproposisjon (2017-2018) fremgår det at regjeringen vil forenkle livene våre gjennom å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. En av synderne, altså en faktor som gjør hverdagen vår tyngre, er ifølge innstilling 300 S - språket. Nærmere bestemt skriftspråket, kommunisert fra det offentlige til borgeren.

I innstilingen vises det til en undersøkelse som estimerer at det «uklare språket» koster staten rundt 300 millioner kroner årlig – i tillegg kommer kostnader for fylkets og kommunens «uklare språk». Det er dessverre ikke henvist til overnevnte undersøkelse, hvor man kunne sett nærmere på hvordan man har kommet frem til 300 millioner kroner. En kan jo undre seg over om det kun er det «uklare språket» som påfører staten kostnader, eller er det innholdet, altså selve svaret med/eller i tillegg til den frie klageadgangen? Uten innsikt i undersøkelsen får man ikke svar på spørsmålene, men de kan likevel belyse problematikken ved å utnevne språket som en kilde til din og min tyngende hverdag.

I følge regjeringen skal språket fikses til lettelse for oss alle. Dette skal gjennomføres ved å forenkle regelverk. Plan- og bygningsloven er markert som et mål, imidlertid er det ikke språket i loven som skal forenkles, men det i brevene og skjemaene som det offentlige skriver med borgeren som lesergruppe.

Jeg drister meg til å spørre; er det slik at et forenklet språk (enn nå hva de til enhver tid gjeldene prinsipper for klart språk tilsier) automatisk fører til at flere og helst alle forstår innholdet?

Etter det jeg selv har kommet frem til gjennom forskning ved Universitet i Oslo avhenger skriftlig forståelse av erfaring med tekst. I undersøkelsen «Forbrukerens forståelse av «mangel», sammenlignet med det juridiske innholdet av begrepet» fremkommer det at mennesker som enten har utdanning, studerer eller jobber ved en utdanningsinstitusjon forstår lovtekst best. I artikkelen «Forstår borgeren lovtekst?» tilskriver jeg dette funnet menneskenes erfaring med teksformidling. Alle de ovennevnte gruppene arbeider med tekst, og har dermed mer erfaring med språk og informasjonsformidling gjennom skrift enn andre grupper. Motsetningsvis gjør gruppene som arbeider minst med tekst det dårligst.

Det er verdt å nevne at loven som ble undersøkt – forbrukerkjøpsloven er skrevet etter klarspråkprinsippnene, og skal dermed være forståelig for folk flest. At folk flest skulle forstå forbrukerkjøpsloven var et uttalt mål for lovkonsipistene (de som skriver lovteksten), se blant annet NOU 1993:27 s. 11.

Forståelig og dermed forutsetningsvis klart lovspråk er ikke en nyhet som nåværende regjering har lansert, men den har helt klart nylansert konseptet med solid oppslutning. Som tidligere forskning viser (eksempelvis Aubert og Borisova) vil ikke alle forstå juridisk tekst. Regjeringens mål om at borgeren skal forstå «rent språklig» hva som står i offentlig informasjon og skjemaer er i seg selv et edelt mål, men realistisk i beste fall svært ambisiøst.

Et spørsmål i den sammenheng er hvor stor byrde man skal legge på det offentlige om å tilstrebe samtidens skriftnorm for hva som er ansett som «klart språk», når alle uansett ikke kommer til å forstå hele innholdet av teksten? Hvor mye koster det staten, finansiert av fellesskapet å ha egne ansatte som har som oppgave å gå igjennom saksbehandleres vedtak for å rette på språket, slik noen offentlige organer i Oslo eksempelvis har?

Er det gitt at foreldre til et barn som søker om tilrettelagt undervisning, og får avslag, vil avfinne seg med avslaget dersom de forstår avslaget bedre? Blir hverdagen deres enklere fordi de forstår hvorfor barnet ikke får undervisningen de mener vil være bedre egnet for barnet? Blir hverdagen enklere for vanskeligstilte foreldre som søker om engangsstønad til barnets konfirmasjon når avslaget forklarer jussen som sier at deres tilfelle ikke tilfredsstiller vilkårene for støtte?

For det er jo hjelpen i seg selv som vil medføre at hverdagen blir enklere. I den sammenheng vil det muligens være en ide å bruke ressursene på den praktiske søknadsprosessen, særlig nettbasert informasjon ved å forbedre søkefunksjoner, tekstoppbygging, fremstilling og tilgjengelighet. Studier viser at borgeren leser tekst på digitale plattformer annerledes enn på papir.

Eksempelvis leser man ikke en tekst fra A til Å som på papir, men søker etter ord man er på utkikk etter. Dette medfører at det er behov for å tilpasse informasjonsfremstillingen slik at flest mulig mennesker finner frem på nettstedet, får den informasjonen de trenger og får håndtert eventuelle prosesser med det offentlige etter eget ønske.