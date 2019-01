Handel og bærekraftig matproduksjon

EAT-Lancet-kommisjonen lanserte sin omfattende rapport om mat, helse og bærekraft 17. januar. Et viktig budskap er at verden trenger sunn mat som er produsert uten å belaste klimaet, ressursgrunnlaget og miljøet. Og det må produseres mye. Bærekraftig matproduksjon blir nødvendig globalt. Bærekraftig matproduksjon blir nødvendig i Norge.

Fortsatt blir mye av den maten vi spiser produsert i vårt eget land. Slik er det også i andre deler av verden. Men en stadig større andel av forbruket vårt blir produsert andre steder og importert. Deler av importen er nødvendig. Ingen land kan produsere alt befolkningen trenger.

Men det er svært urovekkende at handelen øker markant også for matvarer som vi utmerket godt kan produsere selv, som kornvarer, meieriprodukter, kjøtt, frukt og grønnsaker. Spesielt uheldig blir dette når importerte varer er produsert på en mindre bærekraftig måte og fører til betydelig høyere utslipp av klimagasser.

EAT-Lancet-kommisjonen påpeker at kjøttforbruket i verden må ned. Uansett om nordmenn spiser mye eller lite kjøtt i fremtiden så vil det være helt avgjørende at det kjøttet som spises er produsert på en mest mulig bærekraftig måte og med lavest mulig klimagassutslipp. Det samme gjelder selvfølgelig også for fisk, korn, grønnsaker og alle andre matvarer. Dessuten er det viktig at vi utnytter våre egne begrensede ressurser effektivt for å produsere mest mulig av den maten vi trenger.

Dersom stadig mer av det vi spiser er importerte matvarer, og dette fører til økte utslipp av klimagasser og større belastning på naturressurser, arealer og miljø i andre land, så bidrar vi nordmenn til at verdens matsystemer blir mindre bærekraftige. All unødig transport kommer på toppen av dette. Derfor må også handelspolitikken bidra til bærekraftig matproduksjon.

Handelsavtalene må premiere de som behandler dyrene sine godt, tar vare på jordsmonn, vann og naturressursene.

Internasjonale handelsavtaler er kraftfulle verktøy som næringslivet forstår og tilpasser seg. Tradisjonelle handelsavtaler sørger for at aktører som produserer billigst står igjen som vinnere. Det stilles til en viss grad krav til innholdet i maten og hvor trygg den er å spise. Hvordan maten blir produsert betyr forsvinnende lite.

Fremtidige handelsavtaler må ha kriterier, regler og standarder som bidrar til å få ned utslippene av klimagasser, bruken av giftstoffer og antibiotika. Handelsavtalene må premiere de som behandler dyrene sine godt, tar vare på jordsmonn, vann og naturressursene, og bedrifter som ivaretar arbeidstakernes behov og rettigheter.

I framtidige frihandelsavtaler som Norge inngår med andre land må vi unngå å åpne for økt import av kjøtt og andre animalske produkter. Økt import vil øke produksjonen i andre deler av verden. Norge har gjennomgående lavere klimagassutslipp fra kyr enn andre land. Åpner vi for mer import så vil hver biff vi spiser føre til enda høyere utslipp. Utslippene vil gå ned i norsk jordbruk, men desto mer opp globalt. Ved å importere kjøtt så eksporterer vi utslipp av klimagasser.

I tillegg blir norske jordbruksressurser ubenyttet. Det beste for kloden vår er at det kjøttet vi spiser er produsert i Norge, og at vi utnytter våre begrensede jordbruksarealer best mulig for å produsere mest mulig av alle de matvarene som det norske folk kommer til å spise i årene fremover.

Norsk handelspolitikk og fremtidige handelsavtaler må ha nasjonal ressursutnyttelse, klima og bærekraft som ledestjerner. Det er en forutsetning for å nå EAT-Lancet-kommisjonens mål om sunn mat fra bærekraftig matproduksjon.