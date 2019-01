Grüne Woche - en messe verdt?

Finland er partnerland under årets Grüne Woche i Berlin med en stor og flott stand. Nationen gjengir at også Norge har blitt spurt om å stille som partnerland, "…, men det ble Finland som nappet på kroken." Det er en ny og interessant tilnærming fra Nationen.

Det vanlige, så også i år, er at i oppkjøringen til Norges deltakelse på Grüne Woche, møter Landbruks- og matdepartementet igjen og igjen de samme spørsmålene: Hvorfor er Norge på Grüne Woche? Er det verdt å bruke så mye ressurser på å delta i Berlin år etter år? Kunne ikke disse ressursene vært bedre brukt i Norge? Det korte svaret er at ja, deltakelsen er verdt hva det koster.

Ja, Norge har fått invitasjon til å være partnerland under Grüne Woche, og det til og med flere ganger. Ved vurdering av partnerland-invitasjonen i 2017, anslo vi kostnadene til minimum det dobbelte av det vi vanligvis bruker på den norske standen. Departementets vurdering var at en slik betydelig kostnadsøkning ikke ville svare seg. Norge takket derfor nei.

Finlands deltakelse som partnerland koster nær 30 millioner norske kroner.

Det bemerkelsesverdige i den finske satsingen er ikke bare totalsummen de bruker, men også finansieringen. Etter det jeg har fått opplyst er langt over 90% av kostnadene finansiert privat av de finske bondeorganisasjonene.

Så til en del av dem som gjerne deltar i øvelsen "kritikk av offentlig pengebruk" knyttet til Grüne Woche, vil jeg gjerne avklare at Landbruks- og matdepartementet er meget åpen for privat finansiering, også fra landbruket her hjemme.

Årlige evalueringer av den norske deltakelsen i Berlin viser at vi får valuta for pengene, og vel så det. Norsk lokalmat og –drikke er i stadig medvind. Deltakelse på messen er både et næringsutviklingsprosjekt og et omdømmeprosjekt. De norske utstillerne opplever deltakelsen som et kvalitetsstempel. Deltakelsen åpner for nytt samarbeid og for økt kompetanse. Oppsummert: Deltakelse på Grüne Woche er viktig som en utstillingsarena, som en kompetansearena, som en møteplass, og for å bidra til samarbeid på tvers av næringer og geografiske grenser.

Det finnes også flere eksempler på fruktbare samarbeid som har oppstått som følge av deltakelsen på messen. Hurtigrutens satsing på lokal mat og drikke er bare ett eksempel på en satsing som startet som en idé i Berlin. Jeg tviler på at det ville vært mulig å skape en lignende møteplass i Norge.

Grüne Woche er en tysk forbrukermesse. Det gir erfaring og internasjonal kompetanse for utstillerne å møte de tyske forbrukerne og presentere Norge som mat- og reiselivsmål. Vår deltakelse inkluderer også andre viktige elementer: 1) Statsrådens næringsdelegasjon, 2) en årlig møteplass for "mat-Norge" og det landbruksbaserte reiselivet, 3) en naturlig arena for mer faglige arrangementer og 4) regiondagen som samler politikere og andre sentrale aktører fra de tre medvirkende regionene.

Den norske deltakelsen har også en annen og viktig politisk side. Tyskland har utviklet Grüne Woche til å bli et "Davos for landbrukspolitikk". Over 70 landbruksministre møtes hvert år til et eget ministermøte. Årets tema var digitalisering og i år ble landbruksministrene også invitert til møte med Angela Merkel.

Norge har deltatt på Grüne Woche i Berlin i mer enn 30 år. Dette er en riktig og viktig investering for norsk landbruk.