Grønn omstilling i lys av korona

Jeg deltok nylig på høring i Klimaomstillingsutvalget nedsatt av Norsk Klimastiftelse, WWF og Civita. Overskriften var «Hvordan avslutte oljealderen med stil». Jeg vil berømme initiativet og benyttet anledninga til å minne om at for bonden er diskusjonen om veien mot lavutslippssamfunnet alt annet enn en skrivebordsøvelse. Det er ramme alvor. For bønder over hele verden, også i Norge, føles ikke klimautfordringen som noe som kommer i framtida. Det føles på drifta og kroppen nå.

Uansett hvor jeg er i landet, møter jeg bønder som kan fortelle om et klima i endring. Det som kunne virke som en gladnyhet for noen år siden med varmere vær og lengre vekstsesonger, har blitt en historie om mer ustabilt vær. Det er styrtregn og hagl som hindrer innhøsting, lengre perioder med tørke eller nedbør som hindrer en god vekstsesong, eller matjord som forsvinner i ras og flom.

Koronapandemien har vært en viktig påminnelse om hvor sårbare vi er når kriser vi ikke har klart å forutse og forebygge, inntreffer. Klimakrisen er i så måte annerledes. Det er en varslet krise. Vi vet at klimaet er i endring, vi vet hva som har skapt problemet og vi vet hva som må til for å løse det. Nye næringer må løftes fram og de som benytter det fornybare ressursgrunnlaget må gis forrang. Heldigvis trenger vi ikke trenger å finne opp alt kruttet på nytt.

"Ei grønn omstilling kan og bør bygge videre på de fornybare næringene vi har."

Mat- og landbruksnæringa utgjør over 39.000 gårdsbruk og 40.000 sysselsatte i matindustrien over hele landet og omsetter for godt over 150 milliarder i året. Ei grønn omstilling kan og bør bygge videre på de fornybare næringene vi har. Dette innebærer ei større satsing på et robust, desentralisert norsk landbruk og en sterk verdikjede for mat.

Hvordan styrker vi norsk matproduksjon i framtida? Det starter med bonden og et landbruk over hele landet. Første bud er for bonden som for andre næringer: Vi får ikke en grønn omstilling med en rød bunnlinje, bonden er avhengig av gode og forutsigbare rammevilkår. Er du ikke trygg på at det er økonomi i drifta di, så har du heller ikke muskler til å omstille deg. Mange kobler beredskap til sentrale lager av mat. I realiteten ligger den beste matsikkerheten for samfunnet i å sikre muligheten for å produsere mat på gårdsbruk av ulike størrelser spredt over hele landet.

Den norske landbruksmodellen vi har i dag er i så måte sikkerhetsnettet til den norske bonden og norsk matproduksjon. Kjernen i modellen er et sterkt importvern, sterke samvirker, gode markedsordninger og effektive virkemidler for et landbruk over hele landet. Dette sikkerhetsnettet må også utgjøre fundamentet i en grønn omstilling.

Veien mot sterkere verdikjede for mat går via at mer av maten vi spiser i Norge bør være produsert på norske ressurser. Det gir matsikkerhet og det gir markedsmuligheter. Kun halvparten av grønnsakene og bare 6 prosent av frukta og bæra som den norske forbrukeren spiser, kommer fra Norge. Det er for dårlig. Hvordan få til vekst innenfor planteproduksjon? Været og vinteren får vi ikke gjort noe med.

En satsing på mer produksjon og salg av norsk mat på norske ressurser er mulig, men krever flere tiltak. Koronaen har gjort norske forbrukere mer bevisste på verdien av å ha en egen matproduksjon. Framover blir det viktig å bygge opp mer aktive holdninger til å handle norsk mat. Det nytter ikke å stole på norsk mat i krisetid, hvis man ikke også støtter opp om landbruket til hverdags.

Vi trenger å styrke norskpreferansene hos forbrukeren. At å velge perlespelt blir mer naturlig enn ris, og at morenepoteter er et selvsagt valg foran amaldine. Samtidig må landbruket satse på innovasjon og levere produktene som markedet vil ha. Noe av svaret ligger hos næringa selv og styrka krav til opprinnelsesmerking. Mye av ansvaret ligger også hos de tre dagligvarekjedene.

Norsk kan ikke bare være et honnørord kjedene smykker seg med i reklamekampanjer, det må også gjenspeiles i butikkhylla og i prisen til både bonde og forbruker. Når norske epler, poteter og tomater settes side om side med billigere importerte alternativer i butikkhylla, fremmer ikke det et norsk forbruk.

Skal vi avslutte oljealderen med stil, er det også viktig å se på de nye mulighetene som byr seg. Norge er innen flere områder en ledende teknologinasjon. Jeg mener vi bør ha like hårete mål innenfor landbruksteknologi som på andre områder. Vi har svært teknointeresserte bønder. Vi har sterke teknologibedrifter som er i tetsjiktet internasjonalt, og det kommer stadig opp nye, spennende oppstartsbedrifter. Sammen med en velorganisert næring med kort vei fra fagmiljø til bonde, har Norge gode forutsetninger for å bli ledende innenfor utvikling av ny, grønn landbruksteknologi.

Kanskje proteinet husdyra våre spiser framover skal komme fra norsk skog? Kanskje ventilasjonssystemene i husdyrrom kan drives av egenprodusert solkraft og kanskje traktoren kan drives av hydrogen? Ambisjonene bør strekke seg opp i himmelen. Det er tross alt alles levebrød som ligger i potten.