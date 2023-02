Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I år fikk 10 personer øyeskader på nyttårsaften på grunn av fyrverkeri. En kalv ble trampet i hjel, hester og hunder har fått panikk og det har oppstått skade på eiendom. Det er disse, og mange andre, som betaler dyrt for vår bruk av fyrverkeri.

Mer enn 35 organisasjoner og fagpersoner ber regjeringen om å forby privat bruk av fyrverkeri. Ifølge Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), er 65 prosent av befolkningen helt enig eller noe enig, i at det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften.

Det er estimert at fyrverkeri er til stor skade for mange dyr og mennesker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaper har en oversikt over uønskede hendelser knyttet til bruk av fyrverkeri.

Det ble rapportert inn 71 uønskede hendelser med fyrverkeri i forbindelse med nyttårsfeiringen 2022/2023. Rapporteringen er frivillig og mørketallene regnes å være store. 31 av disse er personskader. Personskadene har ulik alvorlighetsgrad og er på fingre, ansikt, hørsel, øyne og andre kroppsdeler.

Når 10 personer får alvorlige øyeskader, er dette en stor kostnad for hver av disse personene. Fem av øyeskadene rammet barn og tre av de skadde regnes å få varig skade. Når øyeskade rammer barn, vil det få alvorlige konsekvenser for barnas videre liv.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er 17- og 18-åringer den gruppen som hyppigst blir skadet av fyrverkeri, men barn helt ned i to-årsalder har blitt skadet de siste årene. Disse barna får livet dramatisk endret og bærer kostnadene for fyrverkeri med seg resten av livet.

"Mange bønder vet at nyttårsaften er vanskelig for dyra. De gjør sitt beste for å skjerme dem og skape ro. Likevel dør dyr i landbruket hvert år."

Mange bønder vet at nyttårsaften er vanskelig for dyra. De gjør sitt beste for å skjerme dem og skape ro. Likevel dør dyr i landbruket hvert år fordi dyreflokken får panikk når fyrverkeri skytes opp. I år fikk vi se bilder av den lille kalven som var trampet hjel. Lidelsene denne kalven ble utsatt for skyldes menneskers atferd.

Dyr har lovfestet krav på å bli beskyttet mot unødige lidelser og belastninger, noe fyrverkeri må sies å være. Denne type lidelse ser ikke ut til å være straffbar og ingen dekker bondens økonomiske tap. Det er kalven og bonden som bærer kostnaden for fyrverkeriet.

På denne tiden av året vet vi at mange ville dyr sliter med kulde, dårlig tilgang på mat og redusert framkommelighet i dyp snø. De siste årene har vi hatt en drastisk nedgang i fuglebestanden. Effekten fyrverkeri har på fugl er ikke fullstendig kartlagt, men det finnes mange historier om fugler i panikk og man trenger ikke mye empati for å forstå at fyrverkeri som sendes rett inn i habitatet, eller «stua» til fuglene våre, er til skade for dem. De ville dyrene og fuglene bærer en stor kostnad i forbindelse med fyrverkeri.

Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning (NILU) skriver på sine nettsider at nyttårsaften er årets mest forurensede dag. Nivåene på forurensing, spesielt svevestøv, er så høyt at personer med astma eller lungesykdom bør holde seg innendørs. Disse menneskene, som ikke kan bevege seg utendørs på nyttårsaften, bærer kostnaden med fyrverkeri.

Andre uønskede hendelser er blant annet branntilløp og branner. Brannvesenet er godt bemannet i forbindelse med nyttårsaften fordi risiko for brann og uforutsette skader er stor. Brannmannskap kan ende opp med å betale den høyeste prisen for fyrverkeri.

Når forsikringspremiene blir regulert hvert år, får også du og jeg også være med å dekke kostnadene for fyrverkeri.

Det siste året har vi lest i avisene at fyrverkeri har blitt brukt gjennom hele året og på de mest urovekkende måter. Fyrverkeri har blitt brukt innendørs på mange skoler, det har blitt avfyrt etter politiet og etter andre mennesker. Det ser dessverre ikke ut til å ha særlig effekt at det finnes et regelverk for når det er tillatt å bruke fyrverkeri og at det finnes en aldersgrense for kjøp av fyrverkeri.

Det er lett å være for privat bruk av fyrverkeri, når den virkelige kostnaden bæres av noen andre. Disse andre er blant annet barn, dyr og naturen. Det er altså en taus og uskyldig tredjepart som bærer den største kostnaden på nyttårsaften. Første bud når man påfører andre skade, er å erstatte skaden.

Som et minimum burde storsamfunnet stilt krav til erstatning for de massive skadene som fyrverkeri volder dyr, mennesker og miljøet. Det et dette som er den reelle kostnaden for ti minutters fargesprakende fest for å ønske det nye året velkommen. Så til dere som fortsatt selger, kjøper og bruker fyrverkeri- vis at dere kan ta ansvar, bla opp og betal de faktiske kostnadene for «moroa».