Griseslakten er unnagjort for i år. Sommerens 24 glade frilandsgriser har blitt nesten to og et halvt tonn ribbe og medister, skinke og syltelabber, sist sett på vei ut til våre forventningsfulle kunder.

De yre og nysgjerrige grisene har lekt og arbeidet i skogen rundt gården. Gjennom vår, sommer og høst, ja helt inn i vinteren, har de endevendt 20 dekar skogholt, hvert minutt på leting etter en ny stein å rote opp, en saftig rot å tygge på. Et bad til i elva kanskje?

For meg som stolt griskokk – ja, nærmest som grisens tjener – har sesongen vært lang og arbeidsom. Grisene har nemlig bare spist mat som vi mennesker ikke lenger ville ha: Lass på lass med grønnsaker og frukt som var utsortert fra matbutikkenes grøntavdelinger.

Dealen er bra for alle, for kjøpmannen sparer penger på avfallsdestruksjon, jeg sparer penger til kraftfôrinnkjøp, og grisene får en variert spiseseddel. Det er ikke få bananer, avokadoer, salater, rotfrukter, ananaser, gulrøtter og søtpoteter jeg har servert mine firbente venner.

Dette fôret kommer ikke gratis, for maten må hentes i butikken hver dag. Deretter blir alt med mugg sortert ut, og emballasjen fjernet og kildesortert. Agurkene har plasttrekk som skal av. Potetene må kokes og kålrota hakkes i biter.

Hvorfor skal jeg ta den kostnaden, sette meg i dyp gjeld til stålfjøsleverandørene og la meg diktere av giga-slakteriene, når jeg har bedre alternativer?

Hvorfor gidder jeg alt dette, når det finnes smidige opplegg for å bringe billig mat av uniform kvalitet ut i butikkhyllene? Store stålfjøs med automatisert kraftfôrsilo, transport rett inn på slaktelinja, chop chop og ut i butikkhyllene til under femtilappen per kilo. Billig og praktisk.

Men hva skjer når kundene ikke vil ha produktene likevel?

I filmen "Rollebyttet" fra 1983 er prisen på svinekjøtt et bærende element, og i filmen utbryter den overivrige aksjemegleren, spilt av Dan Aykroyd: «Pork bellies. I knew it!». Markedet for grisekjøtt har vært et objekt for spekulasjon helt siden slakteriene ble industrialisert i Chicago midt på 1800-tallet, og spekulantene har hatt all interesse av at prisen har vært kraftig fluktuerende.

Nå tilbyr staten 16.000 kroner for hver purke bonden avliver, for å avhjelpe de store overskuddene av svinekjøtt. Det er langt fra sikkert at myndighetene vil betale ut ulønnsomme produksjoner i all evighet.

Billig kjøtt og store volumer er tidens melodi, mens matkvalitet og dyrevelferd spiller andrefiolin. Det gjør at mange kjøttspisere føler at de er hensatt til å spille bratsj: Hvis de ikke får en troverdig forsikring om at grisen har levd et godt liv og at matråstoffet er prima, velger de å legge noe annet på tallerkenen.

Min erfaring er i hvert fall at prisen er underordnet. Mine kunder – og alle de andre som kjøper juleribba direkte fra småskalaprodusenten de kan tekste med, møte på Reko-ringen eller slå på tråden til – vil gjerne høre om grisens liv, hva den har spist og hvordan den har møtt sin skjebne.

Annonse

På seminarene til distribusjonsleddet snakker de bare om hvordan de skal lage systemer for lokalmat og småproduksjon, ifølge den lokale butikksjefen. Det er ikke mat de driver med i den bransjen, men logistikk. Ønsker markedet noe de ikke har, så vil de snart tilby det.

Jeg har i høst markedsført 24 griser. Varmvekten (vekten av griseskrotten etter at innvoller er fjernet, men med hode og labber på) var på 98 kilo i snitt. Det betyr at hver kunde som har kjøpt en halv gris kan fylle fryseren med nær femti kilo matlykke for året som kommer, alt stykket, vakuumert og merket til passelige middagsporsjoner.

Merverdien for kunden er at de har hatt kontakt med meg. Noen har ringt flere ganger, andre har fulgt grisungenes gjøren og laden gjennom sommeren på mine oppdateringer på sosiale medier.

Jeg har vært tydelig på at dyrene har levd slik griser skal leve: utendørs i aktiv lek og samspill. Slik blir også råstoffet som kundene skal lage mat av bedre, for slappe griser gir kjedelig muskelstruktur.

Det er ikke bare bondsk gjerrighet, politisk korrekthet eller romantisk livsinnstilling som holder meg fra å pøse på med kraftfôr. Jeg er ikke det minste i tvil om at nøye komponerte kraftfôrblandinger gir grisen alt den trenger, men slett ikke alt den har lyst på.

Det handler om (hold deg fast) matglede, psykisk helse og livsappetitt, også for de som er firebeinte. Samtidig tenker jeg: Hvorfor skal jeg ta den kostnaden, sette meg i dyp gjeld til stålfjøsleverandørene og la meg diktere av giga-slakteriene, når jeg har bedre alternativer?

Og den dårligste maten kommer ikke lenger bare til å være en liten lekkasje fra harryhandel.

«Det er så puslete!» hører jeg noen fnyse. Slik er ofte innvendingen mot innovasjon i landbruket. Ja, det begynner smått. Jeg mener likevel at også at min erfaring er verdifull for de med større produksjon, og ikke minst noe de som skal planlegge for landbrukets framtid bør merke seg.

I Norge har vi satset på at alle landbruksprodukter skulle være like. Alle som har sett inn i glasskulen vet at det ikke er slik det kommer til å være i framtida. Da kommer det som i dag kalles «nisje» til å være en stor del av markedet. Kanskje 20 prosent, kanskje så mye som 40.

Og den dårligste maten kommer ikke lenger bare til å være en liten lekkasje fra harryhandel. Det kommer til å representere en tredel, kanskje mer. Og de som driver med det vi kaller «vanlig landbruk» i dag, altså grisehold i store hangarer med importert kraftfôr, kommer til å være enda mer presset.

Selv om det har vært forbedringer i dyrevelferd og matsikkerheten er god, kommer stadig flere til å spørre hvor bærekraftig det er med oppaling av griser som spiser godt norsk korn som kunne blitt til brød, og soya som ødelegger regnskogen i Brasil. Er det i det hele tatt norsk landbruk, kan man undres?

Det kan jeg med hånden på hjertet si at jeg driver med.

Tungen på vektskålen er hva kundene mine ønsker seg. De ønsker å føle seg involvert, ikke fremmedgjort. De ønsker kunnskaper, ikke være holdt i mørke. De ønsker god samvittighet, ikke å spise pinte dyr som aldri har sett dagslyset.

Kundene vil bare ha mat som gjør dem vel i både hode og mage. De har nemlig tillit til grisekjøtt, men ikke til alt grisekjøtt.