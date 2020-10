Statstilskuddet på gjødsling av skog ble innført i 2016, og førte til en tidobling av gjødsla areal i Norge fra 2015 til 2019. Trærnes vekst øker som regel etter gjødsling og skognæringen kaller tiltaket et «Kinderegg». Men vet vi nok til å kunne si at det øker karbonlagrene i skogen og derved kan kalles et klimatiltak? Kan det fungere negativt på trærnes immunforsvar og i tillegg redusere det biologiske mangfoldet i skogen?

Jorda i barskogene våre har naturlig lite nitrogen, som ofte er den mest begrensende faktoren for vekst. Bruk av kunstgjødsel med nitrogen ga en revolusjon for jordbruket, så hvorfor ikke også i skogen? Sverige og Finland har alltid gjødsla mer enn oss, og før tilskuddet ble innført i 2016 var det lite gjødsling av skog i Norge.

Vi vet for lite om hvordan skoggjødsling påvirker prosessene i trær og økosystem til å kunne si om tiltaket faktisk øker karbonlagrene, og ikke bare trevolumet.

En rekke forsøk har vist at gjødsling ofte gir økt tilvekst hos trærne, og dermed økt karbonlager over bakken. En rapport fra 2014 (Miljødirektoratet m.fl.) var grunnlaget for å starte gjødsling av skog som klimatiltak.

I 2013 pekte NINA på effekter på biologisk mangfold, som overgjødsling av vassdrag og vannkilder, og mulig utslipp av N2O (lystgass) som er en 300 ganger sterkere klimagass enn CO2. Tilførsel av nitrogen til økosystemer fører som regel til endringer i sammensetningen av arter, fordi nitrogenelskende arter får en fordel og utkonkurrerer mer saktevoksende og nøysomme arter som blåbær.

Vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig å ta hensyn til buffersoner rundt vassdrag og områder med mye nitrogennedfall for å unngå negative effekter, slik Miljødirektoratet antyder.

Når veksten øker, øker karbonlagrene over bakken, fordi veden inneholder ca. 50 prosent karbon. Gjødsling med nitrogen gir økt tilvekst, og det har vært antatt at dette også fører til økt CO2-opptak.

Et nylig forsøk i Sverige ga imidlertid et overraskende resultat. Til tross for at trærne doblet nitrogenopptaket, økte ikke CO2-opptaket. Hvordan kunne da trærne legge på seg? En sannsynlig forklaring er at de brukte mer av karbonet sjøl, i stedet for å dele med sopper under bakken. Vanligvis sender treet omtrent halvparten av karbonet fra fotosyntesen til soppkompiser under bakken, og får hjelp til næringsopptak i retur.

Studier har vist at nitrogen fra sur nedbør fører til redusert soppnettverk under bakken. Her er det flere åpne spørsmål, som viser at vi vet for lite om hvordan gjødsling påvirker økosystemet som helhet, og spesielt de naturlige prosessene som bidrar til treets næringsopptak.

I rapporten konkluderte Miljødirektoratet med at virkningen på karbonlagrene i jord av gjødslingen er så usikker at de ikke tok den med i beregningen. Her bør «føre-var-prinsippet» i Naturmangfoldlovens § 9 tilsi at det ble innhentet mer kunnskap før det ble konkludert.

I tillegg til samarbeid med sopp, bruker trærne store mengder karbon på å produsere kjemiske stoffer, blant annet til forsvar mot beitedyr, insektangrep og soppsjukdommer. Det er kjent fra jordbruket at plantenes eget forsvar reduseres ved gjødsling. Så bruker man i stedet sprøytemidler for å holde skadegjørerne unna.

Forskere ved NMBU har vist at også grantrær endrer forsvaret sitt etter gjødsling. I to ulike forsøk ble det funnet tydelig effekt på de nyeste nålene, og at de trærne som vokste fortest var de som kutta mest ned på forsvaret. Har dette noen praktisk betydning? De nye nålene er både utsatte for angrep og attraktive for beitedyr.

Det er så langt ikke undersøkt om gjødsling faktisk gjør trærne mer utsatt, men slike studier bør prioriteres i ei tid da klimaendringer og økt internasjonal handel med plantemateriale øker skadegjørernes utbredelse, utbruddsfrekvens og antall. Vi bør også vite hva gjødsling gjør med røttenes resistens, da sjukdommer også kommer inn i treet den veien.

I tillegg til nitrogen er vann en viktig begrensning for vekst hos trær, og disse to faktorene er igjen tett knyttet til hverandre i trærnes fysiologi. Hvis gjødsling gir økt vekst og større barmasse, kan dette føre til større vannforbruk både på tre- og bestandsnivå og dermed større sårbarhet ved tørke.

Vi har de siste årene blitt smertelig klar over at vi i Norge har plantet gran på en del steder der den har det litt for tørt (furumark). Kan gjødsling forverre denne situasjonen, og hvor går grensen for hvor gjødsling eventuelt er positivt?

Vi vet for lite om hvordan skoggjødsling påvirker prosessene i trær og økosystem til å kunne si om tiltaket faktisk øker karbonlagrene, og ikke bare trevolumet. På de rette stedene kan man trygt si at gjødsling er et skogtiltak, men effekten som klimatiltak burde vi ta oss tid til å undersøke bedre!