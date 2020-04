Å la husdyrgjødsla gå gjennom et biogassanlegg er som å selge bilen to ganger.

Det er både merkelig og forstemmende at landbrukets klimaplan inneholder forslag som spriker i to retninger. Ett tiltak skal satse på å lagre mer karbon i jord, samtidig som det neste skal fjerne karbonet fra den husdyrgjødsla som kan bidra til karbonlagringen.

For ca. 15 år siden var etableringen av biogassanlegg i landbruket en mulighet uten betenkeligheter, og målet var å skape lokal energi på det enkelte gårdsbruk. Verden har gått videre, og dagens klimautfordringer krever av oss at vi må tenke helt nytt på alle områder.

FN har offisielt uttalt at om vi fortsetter å produsere mat på den måten vi har gjort til nå, så har vi kun 60 år igjen til å produsere mat. Dette har sammenheng med at all jordbruksjord årlig taper organisk materiale (karbonrik humus), og spesielt i kornområder i Norge er dette nå godt synlig.

En godt kjent rapport fra Nibio påpeker at vi årlig har tapt inntil 1 prosent pr. år, og at dette øker i det intensive landbruket.

Tap av organisk materiale i jorda har direkte konsekvenser ved tørke og ekstremvær, fordi det er det organiske materialet som binder og frigir vann og næringsstoffer.

Samtidig er nå FN tydelig på at medlemslandene må sikre og bygge karbon i jorda, samtidig som vi skal sikre matproduksjonen. Av hensyn til klima, men også av hensyn til matsikkerhet.

I dette perspektivet bør husdyrgjødsla til bonden ikke gå veien om et biogassanlegg, hvor altfor mye karbon går tapt: Under omrøring, transport, oppgradering av metangassen, og til slutt i forbrenningen av gassen. Bare i egen prosess bruker biogassproduksjonen energi tilsvarende omtrent halvparten av totalt produsert metan, deretter går om lag 75 prosent tapt som varme i forbrenningsmotoren. Det er uten sidestykke den svakeste energiutnyttelsen av alle alternativ som diskuteres for fremtidens kjøretøy!

Energi eller karbon i jord? Sakens kjerne er at vi må gjøre et valg mht. hva vi ønsker å bruke den energirike karbonfraksjonen i husdyrgjødsla til. Det er umulig å få både i pose og sekk, så vi må velge om vi skal produsere energi eller om vi skal prioritere matproduksjon. Å bringe det tapte karbonet tilbake til jorda ivaretar jordhelsa og bedrer produksjonseffektiviteten.

Den pågående koronakrisen er også en sterk påminnelse om betydningen av å sikre vår matproduksjon. Å la husdyrgjødsla gå gjennom et biogassanlegg blir som å selge bilen to ganger (som faktisk er straffbart).

Næringsstoffene som returneres til bonden i form av biorest beskrives som lettere tilgjengelig for plantene. Fordi den er mineralisert er det riktig, og på kort sikt gunstig gjennom hurtig opptak av næring. Men de samme egenskapene gjør den også mer mobil, og nitrogentapene fra biorest er typisk i området 30-70 prosent.

Tapet er nitrogen som ikke tas opp av plantene, men forlater jorda som ammoniakkgass og (nitrat-)ioner løst i vann. Det fører til eutrofiering, og innebærer i tillegg at bonden må supplere med vesentlig mer mineralgjødsel.

Gjødsla er bondens gull het det en gang, og det var en grunn for det. Man kan således undre seg på hvorfor ingen så langt har tatt opp ovennevnte paradoks ved biogassproduksjon; det er merkelig stille. I det minste burde landbrukets egne rådgivere vært mer på banen, for her er det nokså åpenbart at bonden blir den tapende part.

Per i dag er de økonomiske incitamentene sterkere for å stimulere til marginal energiproduksjon via biogass enn for å ivareta karbon i jord og effektivt jordbruk.

Utviklingen er rask og usedvanlig spennende for tiden. Med organiske ressurser som husdyrgjødsel, matavfall, fiskeslam og annet som råvarer brukes effektive biologiske prosesser (herunder fermentering og aerob omdanning) til å lage bærekraftige produkter: Organisk basert gjødsel, torverstatning, larver og alger–listen er lang.

Selskap som ser med andre øyne på både karbonkretsløpet og næringsstoffkretsløpet, noen er allerede i kommersialisering, andre er rett rundt hjørnet. Det er her landbruket vil finne sine løsninger, på klimamål, samfunnshensyn og matsikkerhet. Og de blir mye mer lønnsomme enn biogass.

Å kaste bort bondens gull til en prosess som nesten er uten nytte fra et energiperspektiv, som frarøver jorda nødvendig karbon og sløser bort store mengder næringsstoff er ikke bærekraftig.

Landbrukets klimaplan har dessverre valgt å binde målene til gårsdagens teknologi i stedet for å sette mål for ressurseffektivitet og reduserte utslipp. Når utbyggere av biogassanlegg nå banker på døra hos bønder for å tilby kontrakter med ti års bindingstid på leveranse av husdyrgjødsla burde landbrukets egne rådgivere være tydelige i sin fraråding. Vi har ikke tid til å velge feil!