Gårdsdammer: Kinderegg i jordbrukslandskapet

Økosystemene omkring oss er både til glede og nytte. De produserer mat og mangfold, renser luft og vann, binder karbon og beskytter mot flom, ras, storm og erosjon. Gårdsdammene er et av disse økosystemene som kan levere livsviktige tjenester. Hvis gårddammene, som andre økosystem, forvaltes på en bærekraftig måte. Det er en liten investering, og gevinsten kan være formidabel.

Jordbruket i Norge fram mot midten av 1800-tallet dreide seg hovedsakelig om husdyrhold. Derfor ble gårdene ofte etablert nær tjern, bekker eller elver. Det ga god og stabil vanntilførsel til gårdsdriften. Gårdsdammer ble gravd ut for å sikre tilgang til vann for husdyra. Med modernisering av jordbruket, forsvant behovet for gårdsdammene, og mange ble etter hvert fylt igjen.

I tillegg fikk brønnloven av 1957 store negative konsekvenser for dammene i jordbrukslandskapet. Strenge krav til sikring av dammer gjorde at mange grunneiere valgte å fylle dem igjen. Samtidig fikk vi en mer moderne maskinpark. Den presset frem et jordbrukslandskap med større og mer sammenhengende jordbruksarealer, og i dette landskapet ble dammene et hinder.

Områder i og rundt gårdsdammene er viktige for biologisk mangfold.

Områder i og rundt gårdsdammene er viktige for biologisk mangfold. Vann er et element i landskapet som er viktig for mange arter. I tilknytning til dammene finnes gjerne helt spesielle planter, insekter og amfibier. Dammene er også helt sentrale for mange fuglearter. Da er det som forventet at reduksjonen i antall gårdsdammer har hatt negativ innvirkning på det særegne dyre- og plantelivet som ofte finnes knyttet til dammene. Flere tiltak er nå satt i verk for å gjenskape disse viktige biotopene i kulturlandskapet.

Nibios overvåkingsprogram av jordbrukets kulturlandskap, 3Q, fanger opp endringer i antall gårdsdammer og annet åpent vann. Fra tidligere å ha registrert en nedgang, har vi i den siste femårsperioden sett at det på landsbasis er registrert en økning på 14 prosent i antall gårdsdammer. I enkelte regioner skjer det med andre ord en re- eller nyetablering av dammer. Spesielt i tidligere Hedmark fylke har aktiv etablering ført til at en rekke fuglearter har vendt tilbake. I denne samme perioden har vi ikke observert at det er fjernet noen dammer.

Gårdsdammer, fangdammer, bekker og annet åpent vann har også en annen viktig funksjon. De er med på å dempe effekten av store nedbørsmengder. Vannet holdes tilbake i dammene og dermed bidrar de til å bremse vannets hastighet. På denne måten bidrar dammer til å begrense flom, jorderosjon og jordras. Dette er noe vi så flere slike tilfeller av i Norge i 2019. Etablering og vedlikehold av gårdsdammer kan derfor være et viktig bidrag til flomdemping og til å redusere jorderosjon.

Undersøkelser fra England som ble publisert i 2019, kan tyde på at gårdsdammer i jordbrukslandskapet i tillegg kan bidra til karbonfangst og karbonbinding i betydelig grad. Funn derfra viser at dammene har potensial til å binde CO2 på lik linje eller faktisk med større bindingsrate enn andre naturtyper, slik som barskog, løvskog og grasmarksareal. Sammenligningen viste en bindingsrate som var opp mot 20 til 30 ganger bindingsraten til andre arealtyper – selvfølgelig med en del variasjon.

Dammer i jordbrukslandskapet har også en vannrensende effekt. Avrenning av næringsstoffer holdes tilbake i dammene ved at vegetasjonen tar opp næringsstoffer som bindes i plantemateriale. Dette materialet har vist seg å kunne høstes og omdannes til bioenergi som samtidig fjerner det overskuddet av næringsstoffer fra landbruket som ellers ville endt opp i elver, bekker og vann.

Gårdsdammer behøver ikke å være voldsomt arealkrevende. Undersøkelsen i England viste at selv små dammer har god effekt. Dammene er relativt enkle å etablere og vedlikeholde, og de kan enkelt innlemmes i annen arealbruk – for eksempel i blå-grønn infrastruktur i byer og tettsteder.

Vedlikehold av eksisterende gårdsdammer, sammen med etablering av nye, vil føre oss nærmere målet om å bevare det biologiske mangfoldet, bremse klimagassutslippene og dempe effekter av flom og avrenning av næringsstoffer fra landbruket. Tre ting på en gang: Et kinderegg.