Dei siste femti åra har det nesten vore umogleg å berre vera småbruksbonde i Valdres. I tillegg til garden har begge foreldra mine 100 prosent stilling i offentleg sektor. Mangel på fri, slit og lite lønn for arbeidet er det som stadig går att.

Eg har sjølv blitt fortalt at eg må «aldri bli bonde, det blir berre gjort for å halde garden ved like». Ein ting som er sikkert, er at endringar må til, og det no! For korleis blir det eigentleg for landbruket i bygdesamfunna våre i framtida? Kjem landbruket og bygdene me kjenner så godt, til å bli endra til det verre?

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser stor nedgang i det norske landbruket. Frå 2010 til 2020 var det ein nedgang på 8126 gardsbruk. Det tilseier at kvart sjette gardsbruk har vorte lagt ned på dei siste ti åra. I 2021 var det om lag 38.000 aktive jordbruksbedrifter på landsbasis. Men desse tala kjem ikkje som ei overrasking.

"Bøndene, som legg inn utruleg mange arbeidstimar i eit årsverk, er òg blant dei som ligg nedst på lønnslista over norske yrke."

Bøndene, som legg inn utruleg mange arbeidstimar i eit årsverk, er òg blant dei som ligg nedst på lønnslista over norske yrke. I tillegg legg regjeringa til rette for stadig nye krav som gjer det vanskelegare for bøndene, som lausdriftskravet for mjølkekyr innan 2034. Sjølv synest eg det er absurd at det blir lagt endå meir press på eit yrke som allereie slit så økonomisk. Regjeringa bør iallfall leggje til rette for ein lett overgang med god nok støtte.

Noreg er blant dei beste landa innanfor landbruksfeltet. «Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og i norsk husdyrhold også er lav», skriv regjeringa sjølv i ein artikkel på nettsidene sine. Det er nesten litt ironisk at regjeringa sjølv skryter av landbruket, men likevel er det konflikt. Lite antibiotika i norsk landbruk er bra fordi det forhindrar at bakteriar blir motstandsdyktige mot medisinen.

Ein annan artikkel frå 2017 av forsking.no fortel at «Mattilsynet har sjekket 1326 matvarer. Konklusjonen er at du trygt kan spise frukt og grønt du får kjøpt i norske butikker». Sprøytemiddel er rett og slett gift, det kan påverke både folk og miljø, ved at det blant anna kan leka inn i drikkevatn.

I ei tid med høg populasjonsvekst og klimaendringar blir det i framtida endå viktigare at me produserer meir av den maten me sjølv et. I dag produserer me under halvparten av den maten me sjølv et. Krigen i Ukraina gjer det endå meir nødvendig med auka matproduksjon globalt i tida framover. Landbruket i Noreg har alltid bidrege med busetting, sysselsetting og verdiskaping. Utan landbruket vil ein stor del av Noregs kultur- og bygdesamfunn lide store tap.

Eg trur at nedgangen i det norske landbruket også vil påverke sentraliseringa av bygdene våre. Eg har sjølv, som mange andre eg kjenner, planar om å ta høgare utdanning, noko som gjer at det blir ei sjølvfølge å flytte ut av Valdres for ei stund.

I bygdene er det begrensa med jobbtilbod, og ein må risikere å køyre lange avstandar kor dag for å nå jobben. Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at berre tre av ti menn vel høgare utdanning. Det fører til at talet på einslege unge menn i bygdene ligg høgt.

Sjølv meiner eg at gardane er limet som held bygdelivet saman. Noreg er avhengig av både store og små bruk som skaper ein god variasjon med det kulturlandskapet me har. Landbruket har ei lang historisk betydning, som blant anna stølskulturen som har vore så viktig. Landbruket har rett og slett hindra landet frå å gro att. Det er ille at regjeringa legg ned viktige næringar der bønder har lagt inn enorme summar og arbeidstimar for at neste generasjon skal kunna ta over eit betre bruk.

Heime på garden har me hatt pelsdyr i nesten 90 år. Men etter forbudet som vart vedteke i 2019, så vart det slutt. I januar i fjor vart dei siste sølvrevane avliva og pelsa. Det var ikkje så mange år sidan nesten kvar gard hadde sin eigen besetning med anten mink eller rev. Vang var i si tid ein av dei kommunane i landet med flest pelsdyrgardar, men no er det berre falleferdige «røvshus» å sjå.

På garden har det vore tilrettelagt for ei satsing som skulle nære fleire generasjonar i framtida, ei satsing som har husa nesten eit par tusen dyr på det meste. Men så har me også sau på garden, og eit fjelluttak der det er eit årleg uttak av fast fjell på om lag 5000 m3. Pelsdyrsbøndene vart lova gode omstillingsmidlar til vidare satsingar i landbruket. Men fyrst og fremst må landbruket ha ei sikker framtid.

Årets jordbruksoppgjer vil, om alt slår til, tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper med 40.000 kroner. Men inntektsgapet er framleis altfor stort. Sjølv om det å nå målet betyr kutt i statsbudsjettet og auka matvareprisar, så er det nødvendig for å sikre landbruket i framtida. Utan landbruket er det nemleg ikkje mat å få på bordet.

Tida framover er endå ganske usikker. Landbruket lid av nedgang, bøndene slit med å betale rekningane sine. Det påverkar ikkje berre dei, men forbrukarane og dei som bur rundt dei også. Nye krav og kutting av viktige næringar gjer det iallfall ikkje lettare for bøndene. Men heldigvis er det håp, og er det nokon som vil kjempe, så er det nok bøndene.

Årets jordbruksoppgjer viser at med Senterpartiet i regjering så kan det løyse seg. Det er i alle fall sett eit godt utgangspunkt. Sjølv håpar eg på ei vending, der det ein dag lønner seg å bu som småbrukar på ein gammal gard i Hørisbygden.

