Digitalisering kan bedre dyrevelferden – kutt i forskningsmidler kan bidra til det motsatte.

I de siste ukene har vi hatt flere nyhetsoppslag om veterinærer som forlater sin arbeidsplass ved Mattilsynet i frustrasjon over manglende oppfølging av dyrevernsaker (De må lukke øynene selv om de vet om dyr som lider).

Etter kutt i finansieringen har Mattilsynet redusert tilsynsarbeidet med dyrevelferden, men forpliktelsen til å gjennomføre risikobaserte tilsyn er fortsatt til stede og de ansatte dyrlegene opplever dette dilemmaet som et uholdbart press.

De fleste veterinærene som jobber med tilsyn av dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet, er utdannet ved Veterinærhøgskolen på Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Arbeidsoppgavene for veterinærer i Mattilsynet er mange og omfatter alt fra kontroll med velferd og helse hos det levende dyret til ansvaret for folkehelsa når mat omsettes og forbrukes. Dette krever oftest faglige vurderinger som ikke kan digitaliseres.

Vi som er forskere ved NMBU, ser imidlertid også områder der digitaliseringen kan bidra til bedre støtte i det viktige arbeidet som Mattilsynet utfører.

I Norge er vi langt fremme når det gjelder å føre statistikk over våre husdyrs liv, helse og skjebne. Dette er nøye dokumentert og digitalisert i databaser hos husdyrnæringa og i Mattilsynet. Kunnskapsmiljøet på Ås har bidratt vesentlig til oppbyggingen av disse databasene.

For oss veterinærer blir det derfor naturlig å spørre om ikke dette datatilfanget bør utnyttes bedre i arbeidet for å bedre dyrenes helse og velferd. Dette kan vi få til gjennom et tettere samarbeid mellom biologi, veterinærmedisin, datavitenskap og matematikk ved NMBU på Ås og Mattilsynet.

For dyrevelferden i Norge kan imidlertid kuttene i forskningsmillionene fra forskning- og høyere utdanningsminister bli dårlig nytt.

Veterinærhøgskolen er nå samlokalisert med Veterinærinstituttet på Ås i et miljø med den nødvendige kompetansen innen realfag og datavitenskap til å håndtere komplekse data.

Hensikten med å bygge opp Veterinærmiljøet på Ås var blant annet å bedre samarbeidet om dyrehelse, dyrehevelferd og bærekraft. Jeg vil gjerne minne Senterparti-statsrådene med ansvar for landbruk og forskning, Sandra Borch og Ola Borten Moe, om bakgrunnen for å flytte Veterinærmiljøet til Ås.

Det står å lese i Stortingsproposisjonen fra 2008: «Lokalisering til Ås vil vidare styrkje moglegheitene for meir førebyggande innsats innan dyrehelse. Vidare vil lokalisering til Ås leggje til rette for ei god handtering av problemstillingar knytt til smitte».

Hvis disse ordene skal realiseres, bør beslutningstagere fra NMBU, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, og departementene for landbruk og forskning utforme en omforent strategi om veien og målene. Kutt i forskningsmillionene er ingen god start på en slik reise.

Utviklingen av ny kunnskap skjer oftest i krysningsfeltet mellom fagretninger, og på NMBU har vi høstet viktig tverrfaglig erfaring om digitalisering for overvåkning av helse og velferd hos våre husdyr.

For eksempel melkes halvparten av norske kyr i dag av en «robot». Vårt eget store nye fjøs på campus Ås, er et av disse. Ved siden av å utføre selve melkinga innhenter roboten data om kyrne i besetningen. I vår forskning har vi brukt «robot-data» til å studere spredningen av jurinfeksjoner.

Dette er smittemodeller som er bygd opp på tilsvarende måte som de modellene Folkehelseinstituttet bruker for å beregne spredningen av Covid-19.

Folk og dyr har mye til felles, spesielt smittsomme sjukdommer.

Digitaliseringen i robotfjøsene stopper ikke ved fjøsdøra, men data fra alle fjøs samles i husdyrnæringens databaser. Også Mattilsynet deltar i datafangsten. Hver gang en veterinær behandler et dyr, er vedkommende forpliktet til å rapportere dyrets identitet, hva dyret behandles for og hvilket medikament som ble brukt.

Denne informasjonen lagres i Mattilsynets database. I tillegg fører legemiddelverket oversikt over alle medikamenter som benyttes til dyr. Dyrenes «folkeregister» med data over dyreforflytninger ligger også hos Mattilsynet. Det samme er tilfellet med slaktedata hvor anmerkninger over renhet på slaktet, kvalitet og sjukdommer blir registrert.

Mye av den eksisterende informasjonen som lagres i diverse databaser i dag, blir ikke fullt ut benyttet. Det medfører at vi bruker energi til datalagring på en lite bærekraftig måte. Vi kunne tenke oss å bruke disse dataene til å lage smittemodeller basert på ekte data om dyreforflytninger.

Vi jobbet med smittemodeller i mange år før R-tallet ble allemannseie og kan bidra med kunnskapsbasert beslutningsstøtte. Vi kan også forske på grenseverdier for akseptabel bruk av antibiotika, og vi kan bidra til å bruke kvalitetsparametere ved slakting og dyrehelsedata til å utvikle bedre overvåkningsmetoder av dyrevelferd og mattrygghet, bare for å ha nevnt noen konkrete områder.

I Norge har forbrukerne sterke preferanser for norsk mat. Preferansene er tillitsbasert. Uavhengig av hva man ellers måtte mene om melk og kjøtt, er friske dyr og god dyrevelferd viktige forutsetninger for bærekraft i husdyrproduksjonen.

Det er med andre ord flere gode grunner til å benytte data som vi allerede bruker mega-mange-bit på å lagre, og det er flere som har forvaltningsansvar for denne tilliten, men et felles løft mellom NMBU, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og departementene for landbruk og utdanning burde kunne bidra til å ivareta og styrke denne tilliten.

Kutt i forskningsmillionene peker dessverre ut en annen kurs for norsk matproduksjon.