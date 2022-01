Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I høst framforhandla bøndenes faglag en kompensasjonsavtale for de økte prisene på kunstgjødsel og diesel med staten, og nå diskuteres blant annet prisnedskriving av kunstgjødsel for å lempe på utgiftene. Men kan situasjonen landbruket nå står i være en mulighet til å tenke framtidsretta kriseløsning?

Det finnes alternativer til å bevilge penger til å opprettholde forbruket av kunstgjødsel. Bøndene skal ikke stå alene med de økte utgiftene, men å holde prisen på kunstgjødsel kunstig lav, vil være å kaste bort en god mulighet til å legge om en skadelig praksis.

Krisa kan være en mulighet til å bygge opp igjen et sunt jordsmonn med et mangfoldig mikrobielt liv, som gjennom gode agronomiske metoder kan forsyne plantene med de næringsstoffene de trenger – uten bruk av kunstgjødsel.

Når vi høster de produktene marka gir oss, må vi på et eller annet vis føre tilbake næringsstoffene vi tar ut. Historisk har vi tilført jorda organisk materiale gjennom bruk av vekstskifter og husdyrgjødsel. Men utover det 20 århundre ble det stadig vanligere å også bruke kunstgjødsel.

Dette markerte et brudd med den sirkulære forvaltninga av gårdens ressurser. Som en løsning på den globale klimakrisa framheves sirkulærøkonomien, nemlig forvaltning av ressurser i et kretsløp der minst mulig går tapt. For å bevege oss i den retningen vil subsidiering av kunstgjødsel virke bremsende.

Dagens matproduksjon har gjort seg avhengig av det ressurskrevende innsatsmiddelet. Framstillingen av kunstgjødsel er en energikrevende prosess som anslås å stå for 1,5 prosent av det globale energikonsumet hvert år. Kunstgjødselbruk har særlig negativ innvirkning på vannmiljø, men også på jorden som bonden og samfunnet er avhengig av for å sikre framtidens matproduksjon.

Fosfor, nitrogen og kalium er hovednæringsstoffene i kunstgjødsel. Naturlig finnes disse og alle andre næringsstoff en plante trenger i jorda, men ikke alltid i en plantetilgjengelig form.

For at plantene skal kunne ta de opp må mikroorganismer tilgjengeliggjøre næringen for plantene. Med kunstgjødsel går man på akkord med dette samarbeidet, fordi næringsstoffene da er direkte tilgjengelig for plantene. Kunstgjødsla er som plantenes fastfood; de finner det overalt og det er rask energi, men det kan også bli for mye av det gode.

Overgjødsling er en av de største miljøutfordringene vi står ovenfor på verdensbasis. Vannløselige næringsstoffer må tas opp raskt, men plantene tar ikke opp mer enn de har behov for.

Faktisk tar plantene kun opp 40–50 prosent av næringen, mens resten forårsaker lystgassutslipp eller reiser videre med vannet ut i drikkevannskilder, elver og hav. Konsekvensen blir fort eutrofiering, algeoppblomstring, og ødeleggelse av drikkevann.

Samtidig bidrar kunstgjødsel til at jordas innhold av organisk materiale synker. Dette fører til økt karbonutslipp og at jordas evne til å holde på vann og næringsstoffer synker. Mye kunstgjødselbruk demper det livsviktige samarbeidet mellom mikroorganismer og planter som muliggjør oppbygging av karboninnholdet.

Til tross for den negative innvirkningen på vann og jord, lønner det seg å benytte kunstgjødsel fordi avlingene blir større. Problemet med jordbrukets kunstgjødselavhengighet viser seg derfor først når prisene på kunstgjødsel øker.

For selv om prisene øker, øker verken avlingene eller matvareprisene, og kostnadene kompenseres da ikke. For å bøte på dette, går staten inn med kortsiktige løsninger. Når det finnes reelle, norske alternativer til kunstgjødsel, er det betimelig å spørre seg hvorfor samfunnet skal subsidiere deler av prisen for en usunn avhengighet? Kan vi heller lage støtteordninger som går framtiden i møte?

Landbrukets økte utgifter bør imøtekommes med løsninger som sikrer et mer robust landbruk. Løsninger som baserer seg på sirkulærøkonomiske og lokale ressurser, og som etterstreber resirkulering av næringsstoff.

La oss ta en gjennomgang av noen alternativer. Nitrogen er det stoffet planter trenger mest av, og som det typisk er mest av i kunstgjødsel. Nitrogen kan tilføres landbrukssystemet ved korrekt bruk av vekstskifte, belgvekster og kombinasjon av plante- og husdyrproduksjoner. Fiskeavfall og -slam, en lett tilgjengelig ressurs i Norge, kan også være en god måte å tilføre nitrogen.

Alternativer

Behovet for tilførsel av fosfor i en norsk geologisk kontekst er omdiskutert. Flere jordforskere vil mene at fosforgjødsling vanskelig kan forsvares i Norge. Jordsmonnet i Norge er veldig ungt geologisk sett, og den pågående forvitringen sørger for kontinuerlig frigjøring av fosfor.

Fosfor fra kunstgjødsel blir raskt utilgjengelig for planten og er den viktigste grunnen til eutrofiering og avrenningsproblematikk fra landbruket. Og der det skulle være behov for det, vil husdyrmøkk være en god kilde til fosfor.

Kalium finnes i mange norske bergarter. Og Norge er et land rikt på stein- og pukkverk. På 90-tallet undersøkte man om norsk steinmel kunne erstatte kunstgjødsel, noe som var mulig, men ikke økonomisk lønnsomt på det tidspunktet.

I stedet for å kompensere for økte utgifter, kan det gis tilskudd til bønder benytter seg av gode, lokale alternativer. Når markedet synliggjør en svakhet i matproduksjonen, bør varsellampene lyse.

Dersom staten kontinuerlig skal gå inn å dekke over svakheter, vil vi måtte se lenge etter et matsystem som er sirkulærøkonomisk, basert på lokale ressurser og drevet av uavhengige bønder.