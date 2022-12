Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hanen – bransjeorganisasjonen for gårdsmat og bygdeturisme feiret i høst 25-årsjubileum. Der deltok mange av de som var sentrale for utviklinga i starten på den eventyrlige utviklinga som har vært for lokalmat de siste 20–30 åra.

Både politikere og myndighetene, representanter for faglaga, Innovasjon Norge og mange andre bidro til mange fornuftige grep som har lagt til rette for og bidratt til den positive utviklinga. Helt sentralt var etableringa av Verdiskapingsprogrammet for mat og reglene for lokal foredling av mjølk.

Men hva er utfordringene for næringa i dag, og hva skal til for å få en positiv utvikling også framover?

Hovedutfordringen er etter mitt syn å skape økonomisk bærekraftige virksomheter som kan bestå over tid.

Siden starten på lokalmatbølgen er det skapt veldig mange gode produkter som er blitt borte igjen fra markedet fordi produsentene har lagt ned virksomheten. Utviklingsmidlene som er brukt på disse produsentene har gitt kun kortvarige effekter.

Mange produsenter er drevet av idealisme og entusiasme, men uten normal betaling for arbeidet som legges ned så blir det ikke varige virksomheter. Bare innen Rørosmat er det borti 20 produsenter som har vært aktive en periode, men nå lagt ned virksomheten.

Skal man bygge varige virksomheter innen lokalmat, må produksjonen opp på et høyere nivå enn det man kan produsere uten ansatte. Og det må utvikles virksomheter som ikke er helt avhengige av enkeltpersoner.

De siste åra er virkemiddelbruken dreid over på eksisterende produsenter istedenfor oppstartsstøtte til nye produsenter uten de helt store ambisjonene. Dette bør endres enda mere.

Kommuner, fylker og sentrale myndigheter har i mange år arbeidet for å få til samarbeid mellom lokalmatprodusentene om salg. Jeg mener det er viktig at det også utvikles samarbeid om produksjon.

Annonse

Før industrialiseringa av meieribruket begynte, var det et samvirkemeieri i nesten alle bygder. Nå er det tid for å tenke i de baner igjen. Om de mindre produsentene i ei bygd kan gå sammen og danne et felles foredlingsselskap som kan jobbe med foredling av både kjøtt, mjølk og andre aktuelle råvarer, så vil det kunne skapes solide selskaper som består over tid.

Det er etter hvert bygget opp en del samarbeidsselskap etter mønster av Rørosmat SA rundt om i landet. Men mange av disse har for liten omsetning til å kunne bygge bærekraftige virksomheter. Dette skyldes i stor grad at etablerte virksomheter ikke er villig til å legge sitt salg inn i et felles lokalt salgsselskap.

Rørosmat SA sin suksess skyldes i stor grad at alle lokalmatprodusentene, både store og små, er med i Rørosmat SA og kjøper salgstjenester fra fellesskapet. Det er fra det offentlige brukt store summer på å stimulere til dannelse av lokalmatnettverk rundt om i landet. Men det er veldig få som greier å bygge seg opp til bærekraftig drift etter at prosjektperiodene er over.

Lokalmat utgjør alltid mindre volum per forsendelse enn volumprodukt fra industrien, og fraktkostnadene blir da vesentlig høyere per kg. Et frakttilskudd på f eks 50 prosent av kostnadene for lokalmatnettverk vil gi et insitament til etablerte produsenter til å bli med i fellesskapet og derved legge grunnlaget for økonomisk drivverdige lokalmatsammenslutninger.

Jeg mener det er viktig for næringa å beholde kontroll over mest mulig av verdikjeden ved at salget i første ledd skjer gjennom produsenteide selskaper istedenfor ulike private grossister.

Les også: Bytt pizza og burger med rakfisk og komle

Butikkjedene gjør en meget god jobb for å fremme omsetninga av lokalmat. Men innen reiselivet er det veldig mye å gå på. Enkelte hoteller som blant annet Britannia i Trondheim, alle hotellene i Lokalmathovedstaden Røros, og en del enkelthoteller gjør en med meget god jobb med å fremme lokalmat. Og de tjener godt på det.

Men særlig innen de store hotellkjedene er det veldig mye å gå på med bruk og promotering av lokalmat.

Økt omsetning av lokalmat er et mål for myndighetene. Det offentlige burde gå foran i bruk av lokalmat. Det er dessverre langt fra tilfelle. En særdeles firkantet praktisering av innkjøpsreglement og lite bruk av de rette kriterier ved utlysning av anbud er effektivt hinder for bruk av lokalmat i institusjoner, kantiner osv.

Det må innføres regler om utforming av anbud med vektlegging av blant annet miljø, kort transport, en minimumsandel med lokalmat og ikke bare pris.

Tenk hva servering av smakfull lokalmat vil ha å si for trivselen blant annet for eldre på institusjon. Her kan vi se til Sverige der kommuner er pålagt å kjøpe en viss andel mat fra lokale produsenter.