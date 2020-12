Stadig flere velger et liv i byen, og befolkningen i typiske distriktssamfunn over hele landet forgubbes. Utviklingen er ikke bærekraftig, den utarmer kommuneøkonomien og skaper vansker for rekruttering for lokalt næringsliv og offentlige service- og velferdstjenester.

Enkelte fristes til å legge ansvaret på regjeringen Solberg. Faktum er at urbanisering er en global megatrend, som har pågått over flere tiår. Faktisk også mens de sterkeste kritikerne av regjeringens politikk selv satt i regjering.

Det er mulig å påvirke slike trender. Som representanter for Distrikts-Høyre er vi opptatt av at vi skal ha levende lokalsamfunn i hele landet og av å drive motstrømspolitikk for å oppnå dette.

Vi har gjennomført en rekke satsinger for å sikre vekst og utvikling i hele landet. Et betydelig løft på samferdselssektoren, en økning på over 90 prosent for å legge til rette for integrerte arbeidsmarkedsregioner. Vi har flyttet ut 1200 statlige virksomheter til hele landet, sikret regionale utdanningstilbud.

Vi har sikret langsiktige rammevilkår for akuttilbudene ved lokalsykehusene. At folk har en jobb å gå til er essensielt. Derfor satser vi på entreprenørskapsmodeller, katapultsentre, klyngeprogram, innovasjonshuber, grønne teknologiløsninger som underbygger kompetansemiljø i hele landet.

Vi driver teknologiutvikling mot det grønne skiftet gjennom offentlig innkjøp, og satser på nye grønne og bærekraftige arbeidsplasser i mineralnæring, havbruksnæring, i kraftproduksjon, skogsdrift og landbruk og prioriterer utbygging av bredbånd i hele landet.

Vi styrker lokaldemokratiet og redusere statlige myndigheters adgang til å fremme innsigelser mot lokale vedtak.

Og ikke minst slår vi ring om EØS-avtalen, som sikrer norske eksportbedrifter tilgang til et marked i Europa på over 500 millioner mennesker

Det unike med Norge er at de store verdiene skapes med utgangspunkt i naturressursene i distrikt-Norge. Det er disse virksomhetene og underskogen av bedrifter innen leverandørindustri, fiskeri/havbruk, grønn energiproduksjon, mineralnæringer eller skog som betaler for velferden og sørger for beredskap med å ha et landbruk over hele landet med en høykvalitets matproduksjon.

Nasjonen har derfor alt å vinne på at distrikts-Norge blomstrer og kan sikre rekruttering til næringslivet og offentlige kompetansevirksomheter som utdanning og helsevesen.

Da trenger vi et variert jobbmarked med private og offentlige jobber. Vi vil fortsette å flytte ut statlige kompetansearbeidsplasser. Da handler det også om å påse at ikke enkelt-etater får for stort handlingsrom når det gjelder lokalisering.

Vi skal fortsette å bygge sterke regionsentre som har de urbane kvalitetene ungdom etterspør. Små og mellomstore byer skal bli sterkere motorer i utviklingen lokalt.

I et arbeidsliv i endring er satsing på fleksible, desentraliserte utdanningstilbud sentralt. De må reflektere kommunenes og næringslivets kompetansebehov. Er det noe koronapandemien har vist oss, er det mulighetene som ligger i digitalisering. Desentraliserte, modulbaserte utdanningsløp gir kompetanseheving tilpasset regionen sine behov. Stordmodellen, et samarbeid mellom akademia, næringsliv og ansatte i industrien, er et godt eksempel.

Nasjonal politikk kan bidra, men ingen kommuner kan lene seg tilbake og kun peke på staten. Mangfold, urbane kvaliteter og bolyst må dyrkes frem.

Kommuner som følger egne ungdommer gjennom tiden som studenter, vil være bedre posisjonert. Del erfaringer med kommeuner som har lyktes, f eks gjennom stipend under utdanning mot bindingstid, traineeordninger og tilbud om tilrettelagt hospitering og praksis i lokale virksomheter gjennom studietiden. Her har havbruksnæringa i Ytre Namdal mye å lære bort! Kommunene, lokalsamfunnene og næringslivet må kort og godt vise i praksis at man ønsker ungdommen tilbake.