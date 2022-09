Fosfor – det problematiske plantenæringsstoffet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Fosfor er essensielt for planteproduksjon, og det næringsstoffet plantene trenger mest av etter nitrogen og kalium. Fosfor har fått mye oppmerksomhet, både fordi det står på EUs liste over kritiske ressurser og er en viktig årsak til algeoppblomstring i vassdrag.

I mineraljord blir tilført fosfor i stor grad bundet til jordpartiklene. Overskuddsgjødsling med fosfor blir derfor bare i liten grad vasket ut av jorda. Dette i motsetning til for eksempel overskuddsgjødsling med nitrogen hvor mye av overskuddet vaskes ut.

Overskuddet av fosfor akkumuleres i jorda. Jordanalysetallene i mange husdyrområder vitner om mange års overskuddsgjødsling med fosfor. Jorda har blitt en fosforbank som bidrar til plantenes fosforforsyning i de årene avlingens fosforbehov er større enn det som tilføres med gjødsel.

I Nationen 8. mars hevdes det at fosfornivået i jorda bør heves kraftig. Nationen har snakket med en svensk forsker som uttaler seg på grunnlag av fosforstatus, målt som P-AL, i svensk jord og svenske gjødslingsanbefalinger.

Det opplyses at 30 prosent av åkerjorda i Sverige har P-AL under 4 (Klasse lavt). Dette er langt unna situasjonen i Norge, spesielt i husdyrdistriktene. Her er gjennomsnittlig P-AL-nivå over 14, det vil si over det nivået hvor fosforgjødsling gir respons på avling.

Det anbefales mindre fosforgjødsling i Sverige enn i Norge ved gitte P-AL-verdier. De svenske gjødslingsanbefalingene kan derfor ikke brukes for å si noe om konsekvensene av de norske anbefalingene. I Norge anbefales det overskuddsgjødsling med fosfor når P-AL er under 5 for å øke fosfornivået opp til P-AL 5-7.

De norske gjødslingsanbefalingene for eng og korn er basert på en grundig gjennomgang av norske forsøksresultater. I tillegg har flere forsøk i korn og gras i senere tid bekreftet at når jordas P-AL-verdi er større enn 14, oppnås det ikke større avling ved å tilføre fosforgjødsel.

Ved universitet på Ås er det et langvarige fosforgjødslingsforsøk hvor det årlig er gjødslet med henholdsvis 0, 1.6, 3.2 og 4.8 kg fosfor/daa siden 1966. Etter 22 års drift var det ikke sikre forskjeller i kornavlingene uansett fosforgjødsling. Etter 46 års drift var kornavlingene ved sterkeste fosforgjødsling og P-AL 18 (Klasse meget høyt) lavere enn ved svakere gjødsling og P-AL 6-11.

Fosfornivået i jorda er bygd opp over mange år, og tilsvarende vil det ta mange år å redusere dette til et miljøgunstig nivå. Det strengeste forslaget til fosforbegrensning i ny gjødselforskrift er 2.1 kg fosfor/daa/år uansett gjødseltype. I intensive husdyrområder er det ikke uvanlig med P-AL-verdier på rundt 20 eller høyere.

Ved dette P-AL-nivået og strengeste forslag, vil det ta svært mange år, sannsynligvis flere 10-år, før P-AL-verdiene kommer ned på et nivå hvor veksten blir begrenset av for knapp fosfortilgang, selv ved høye avlinger.

"Selv om fosfor bare i liten grad vaskes ut av jorda, og for det meste akkumuleres, utgjør jord med høyt fosforinnhold en betydelig risiko for vann og vassdrag."

Selv om fosfor bare i liten grad vaskes ut av jorda, og for det meste akkumuleres, utgjør jord med høyt fosforinnhold en betydelig risiko for vann og vassdrag. Jo sterkere jorda er oppgjødslet, jo mer fosfor vil følge med avrenningen til vassdraget.

Jordpartiklene som tapes er mer fosforrike. Selv om det meste av fosforet i jorda er partikkelbundet, kan en betydelig mengde fosfor frigis når jorda kommer ut i vassdraget. Også tapet av løst fosfor øker med økende P-AL-verdi. Det er dokumentert at ved økende P-AL-verdi i jorda, øker konsentrasjonen av løst fosfat i jordbruksavrenningen.

I kornområder dominerer partikkelbundet fosfor i avrenningen, og konsentrasjonen av løst fosfat som er direkte tilgjengelig for algevekst i vassdrag utgjør bare en mindre andel. I grasområdene er bildet annerledes. Her er det lite erosjon, og dermed mindre tap av partikkelbundet fosfor, men tap av løst fosfat kan være høyere her enn i kornområdene selv om tapet av totalfosfor er mindre.

Overflatespredd gjødsel i eng og et generelt høyere innhold av både totalfosfor og lett tilgjengelig fosfor i jorda bidrar til en høy andel løst fosfor i avrenningen i gras/husdyrområder.

Små tap av fosfor per arealenhet, sett fra landbrukets side, kan få negative konsekvenser for vann i jordbruksnære områder med mye fosfor. En fortsatt akkumulering av fosfor i jorda er uheldig både av ressurs- og miljøhensyn. Av ressurshensyn fordi det er sløsing med den begrensede ressursen som fosfor er.

Av miljøhensyn fordi mye fosfor i jorda gir økte fosfortap til vassdragene og med det økt risiko for skadelig algeoppblomstring.