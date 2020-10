Vi lever i en stadig mer komplisert verden hvor utviklingen går i ekspressfart. Denne klisjéen kan fort tilsløre trusselen mot folkestyre, at folket ikke blir hørt i overfloden av informasjon, desinformasjon og hemmelighold.

Stortingsvedtak og iverksettelsen av disse kan føre til maktmisbruk. I Klassekampen 30. september foreslår Stortingets yngste representant, Freddy André Øvstegård (SV), å benytte folkeavstemninger oftere.

Hos Torp på NRK 9. september sa leder i advokatforeningen, Jon Wessel-Aas: «Den dagen folk mister tillit til institusjonene, og tror de er korrupte eller bare til der for eliten, og at den lille mann egentlig ikke har reelle rettigheter, da får du fort et problem – og da får du veldig klart grobunn for, «for så vidt», berettiget harme og frustrasjon, som kan skape bølger av populisme.»

Hvordan skal så folket representeres og rettigheter ivaretas best mulig?

Problemstillingen eksisterte også i den romerske republikken for et par tusen år siden. Borgerne i den romerske republikken var delt i to stender. Patrisierne, den selverklærte crème del la crème, og plebeierne eller folket.

Patrisierne styrte egenrådig i senatet til plebeiernes store misnøye. Til slutt boikottet plebeierne staten, trakk seg ut av Roma og dannet egne politiske institusjoner.

Patrisierne måtte motvillig erkjenne sin avhengighet av plebeierne og godtok at deres politiske organer smeltet sammen med eksisterende strukturer. De viktigste var folketribunene, plebeiernes ombuds- og talsmenn.

Ble plebeierne utsatt for maktovergrep kunne folketribunene gripe inn overfor statens embetsmenn, stoppe lovforslag eller vedtak i Senatet, og i tillegg fremme egne forslag.

Hvor er den instansen som kunne ha fylt folketribunens rolle i Norge i dag?

Lars Ramndal, fiskerbonde, venstrepolitiker og formann i justiskomiteen fremmet i 1953 forslag på Stortinget om en Sivilombudsmann. Embetet ble opprettet i 1962. Mange mente at Sivilombudsmannen måtte bli en moderne folketribun. Det gikk ikke helt slik.

Politikerne, valgt for å representere folket, sammen med statsforvaltningen og delprivate eller private foretak, overkjører den lille mann stadig oftere.

Sivilombudsmannen har likhetstrekk med romertidens folketribun, likevel finnes tydelige forskjeller. Embetet skal være Stortingets argusøye på statsforvaltningen, men kan ikke gjøres inngripen i saker under behandling i Stortinget. Avstanden til det politiske miljøet er heller ikke påfallende i og med at sivilombudsmannen utpekes av Stortinget, den som har jobben nå har til og med selv sittet i regjering.

I mars 2018 meldte NTB at Sivilombudsmannen i 2017 hadde mottatt rekordmange klager, 3600. Kun 136 (9 prosent) av disse endte i medhold og kritikk av den eller de det ble klaget imot.

En uavhengig folketribun, direkte valgt av folket, kunne ha grepet inn tidlig i de politiske prosessene, lagt ned veto eller modifisert saker for å unngå at borgerne blir skadelidende. Til tross for partipolitiske skillelinjer så utgjør våre folkevalgte et kollegium, de har en del felles egeninteresser.

Flere, inkludert noen politikere, har påpekt at våre stortingsrepresentanter rekrutteres fra et snevert samfunnssjikt. Svært ofte har de bakgrunn fra partipolitiske broilerfabrikker eller fra PR-bransjen. De politiske prosessene preges i tillegg mye av hestehandel og gjennomføring av politikken overlates i til et byråkratisk embetsverk med betydelig styringsiver.

Mange store, prinsipielle saker bankes gjennom til tross for stor folkelig motstand og engasjement. Eksemplene er mange: den stadig mer tilspissede konflikten om byggingen av vindmølleparker, stortingsvedtaket om tilslutningen til EUs energibyrå Acer, innføringen av DAB-radio, organisering og drift av helseforetakene, i byggesaker hvor private entreprenører får frie tøyler fra politisk hold uten hensyn til jordvernet og naboer, kommunereformen med mer eller mindre frivillig sammenslåing av kommuner og fylker, privatisering og salg av statlige eiendommer og virksomheter og NAV-skandalen.

Bare for å nevne noe. Det florer av saker hvor borgernes rettigheter og rettsoppfatning blir trampet på.

Inntrykket er entydig – makta rår. Politikerne, valgt for å representere folket, sammen med statsforvaltningen og delprivate eller private foretak, overkjører den lille mann stadig oftere.

Offentlige sakspapirer gjennomsyres av tungt, byråkratisk språk, ugjennomtrengelig for vanlige folk. Stilt overfor skinndemokratiske prosesser med digitale høringer og dertil vokser avmaktsfølelsen.

I sum skaper alt dette fortvilelse og sinne, noe som i siste instans reder grunnen for dyp politikerforakt og manglende tro på vårt demokrati. Det er en illevarslende utvikling som må tas på største alvor. I 2021 er det stortingsvalg.

Får vi se noen av de etablerte partiene gjøre forslaget om folketribun til valgkampsak? I så fall kan det fremmes allerede neste stortingsperiode. Da kan vi få på plass en folketribun med formell innflytelse, uten bindinger til det etablerte politiske miljøet. Valgt av folket, for folket.