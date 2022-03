Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Historiene fra kvinner og deres negative opplevelser i forbindelse med fødsel og barsel øker i omfang. De beskriver mangel på valgmuligheter, manglende tilstedeværelse av jordmor, manglende respekt for deres ønsker og behov og manglende oppfølging i barseltiden.

Samtidig har mangelen på jordmødre tiltatt. Riksrevisjonen påpekte allerede i 2019 at dette går utover pasientsikkerheten. I Sverige sier jordmødre opp sine stillinger i hopetall ved de store klinikkene.

I Aftenposten 19. februar kunne vi lese om planene om én felles fødeklinikk for alle i Oslo. Sigrid Rannem, programleder for Nye Aker, uttaler at det er faglige vurderinger som ligger til grunn, ikke arealknapphet. Da skulle vi gjerne vite hvilken forskning hun bygger på. Hvor henter hun faglig belegg for at å blande friske fødende med kvinner med forventet /stor risiko for komplisert fødsel, er et faglig godt tilbud for de friske?

Det er godt dokumentert hva som fremmer den normale fødsel, og hva som bevarer det normale forløpet. Kort oppsummert: kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, fødsel i kjente, rolige og trygge omgivelser. Det innebærer blant annet å unngå undersøkelser, overvåking og prosedyrer «for sikkerhets skyld» eller som fast prosedyre uten individuell vurdering.

Planleggingen styres av risikotenkning og redusert areal. Det som fremmer den friske fødselen må vike, slik at «man kan omstille om det skjer noe uventet».

"Friske fødende utgjør flertallet av de som føder, og vi må få mer fokus på deres behov."

Friske fødende utgjør flertallet av de som føder, og vi må få mer fokus på deres behov. Vi må tilrettelegge for at kvinner skal få sjansen til å føde normalt, tilrettelegge for de som ønsker naturlig fødsel, og for dem som i utgangspunktet ikke ønsker medikamentell smertelindring.

Et lavterskeltilbud til friske kvinner vil også være bra utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Full beredskap for alle koster uforholdsmessig mye, både i form av investering i bygninger og ikke minst i antall spesialister innen obstetrikk, anestesi og nyfødtmedisin.

Jordmødre er spesialister innen fødselsomsorg til de friske gravide og fødende. Dette er det mest effektive omsorgsnivået, og det koster mindre!

En ny internasjonal studie av Vedeler, Nilsen, Blix, Dovne & Eri fra 2021 viser at kvinner vil ha en omsorgsfull og respektfull oppfølging under fødselen. De ønsker en familiesentrert omsorg, og trygghet uten unødvendig stress og inngrep.

Studien omfattet 8401 kvinner, og alle de 45 fødestedene i Norge er representert. Kjenner regjeringen, Stortinget og planleggerne av nye fødeavdelinger i Oslo til denne forskningen?

WHO anbefaler at fødselsomsorgen skal være demedikalisert, basert på hensiktsmessig teknologi, lokalbasert, kunnskapsbasert, familievennlig, helhetlig og kulturtilpasset. Kvinnene skal involveres i beslutningene og omsorgen skal respektere privatlivet. Utviklingen har dessverre gått, og går fortsatt i feil retning.

Differensiert fødselsomsorg innebærer blant annet at kvinner skal selv kunne velge hvor de vil føde. Dette blir rent illusorisk når det sentraliseres, planlegges med store samleklinikker og de små enhetene legges ned.

I 2009 kom stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet». Den ble enstemmig vedtatt i Stortinget.

Anbefalingene her er ikke gått ut på dato! Det er i tillegg kommet ytterligere forskning som understøtter de faglige anbefalingene. Det man ikke vil finne i meldingen, er hvordan dagens finansieringsordning ikke støtter normale forløp. Friske kvinner med ukompliserte forløp gir nemlig dårlig uttelling i kroner og øre.

I dag premieres klinikken jo flere medisinske prosedyrer og inngrep som gjøres i forbindelse med fødsel, ofte gjort «for sikkerhets skyld» og uten vitenskapelig belegg. Dette må endres.

Fødestuer/ ABC -enheter som tilbud til friske fødende er vesentlig bedre ut fra både et samfunnsøkonomisk og faglig perspektiv. Fødeklinikker med topp medisinsk beredskap bør forbeholdes de som virkelig trenger det.

På kjøpet vil noe av jordmormangelen reduseres, da vi vet at en slik differensiering gir langt større tilfredshet hos jordmødrene. Det lar seg ikke gjøre å overføre filosofien som ligger til grunn for det populære og vellykkede tilbudet som gis på ABC Ullevål og lignede fødeenheter til en stor klinikk der personalet skal sirkulere for å oppnå effektiv drift til rimeligere kostnad.

Vi er veldig spente på hvordan regjeringen vil definere faglig kvalitet i sin bebudete stortingsmelding om fødselsomsorgen. Vil det være ut fra risiko- og verstefallstenkning, eller vil det være med utgangspunkt i forskningsbasert faglig kvalitet og differensiering?

Om ikke trenden med sentralisering i store klinikker og fokus på risiko snus, er vi redd for at fødselskomplikasjoner, misfornøyde kvinner og familier blir den nye normalen.

Troen på kvinners evne til å føde, troen på den normale fødsel som en fysiologisk og sosial begivenhet fremfor et høyrisikofokus, vil gi den beste retningen for fremtidig fødselsomsorg.