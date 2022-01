Fjellreven lever – ulven dør

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Fjellrevbestanden er i gledelig utvikling. Arten er nedgradert fra kritisk truet (CR) i 2015 til sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter (2021). Bedringen skyldes økning av bestanden på nasjonalt nivå.

I 2021 er det registrert hele 54 valpekull. Bestanden teller omkring 300 voksne dyr. Selv om ynglesuksess svinger fra år til år, har vi de siste ti årene hatt sju år med 40 valpekull eller mer.

Les også: Stadig flere fjellrever i Norge

Det har vært en god økning i bestandene i Sør- og Midt-Norge siden 2008, mens delbestandene lengre nord fremdeles er i en kritisk situasjon. Bedring i totalbestanden skyldes en intensiv redningsaksjon som startet i 2003.

Det drives avl i fangenskap med påfølgende utsettinger, samt aktiv støtteforing. Noen steder drives det utskyting av rødrev som konkurrerer ut fjellreven. Redningsaksjonen støttes av natur- og friluftsorganisasjoner.

Naturvernforbundet hadde et eget «Prosjekt fjellrev» for å synliggjøre behovet og metoder for å redde fjellreven. Vi er glade for den politiske støtten og de forskning- og forvaltningsgrep som er tatt. Det er helt nødvendig selv om fjellreven har vært fredet siden 1930.

"Fjellreven har fått gledelig stor og politisk positiv prioritet, og redningsaksjonen ser ut til å lykkes. I sterk motsetning til ulven."

Fjellreven er definert som globalt livskraftig (IUCN). Den finnes i levedyktige bestander mange steder nord i Europa, Asia og Amerika samt på mange arktiske øyer. Bestandene i Norge og Fennoskandia er isolert, svært små og den norske bestanden er truet. Akkurat som ulven. Fjellreven har fått gledelig stor og politisk positiv prioritet, og redningsaksjonen ser ut til å lykkes. I sterk motsetning til ulven.

Les også: Felling av utrydningstruet fjellrev ender i Høyesterett

Ulven er kritisk truet (CR) i Norge. Både ulv og fjellrev står på Bernkonvensjonens «liste II» over arter som vi er forpliktet til å bevare, og som skal beskyttes mot fangst og jakt. Begge er fredet. Vi bruker ingen penger på bevaringstiltak for ulv, men vi bruker store ressurser på å skyte ulv.

Myndighetene sier at «Hovedmålet med forvaltningen av fjellrev på lang sikt er å sikre artens overlevelse i Norge.» «Med bakgrunn i Bernkonvensjonen har Stortinget lagt til grunn at hvert enkelt partsland har ansvar for å sikre levedyktige ville bestander av de arter som omfattes av liste II.»

Annonse

Fjellrev og ulv har begge stor global utbredelse, de er svært truet i Norge og underlagt samme lovverk og internasjonalt forpliktelser. Likevel er det stor forskjell på hvordan Norge forvalter artene.

Lagmannsretten avsa nylig dom på 90.000 kroner i bot og 3 års fradømming av jaktrett for en mann som hadde skutt en fjellrev. Skyter du kritisk truet ulv blir du og ulveliket avbildet sammen med statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, slik det skjedde for noen uker siden.

Les også: Jeger dømt for å ha skutt utrydningstruet fjellrev

Det samles inn penger for å dekke jegernes utgifter, og du får stor hyllest fra jakt,- skog- og beiteorganisasjoner for å «bidra til samfunnsoppdraget» med å holde ulven på grensa til utryddelse. Som de facto er nasjonalt miljømål for ulv; en minimal bestand som ikke er langsiktig levedyktig, bestående av noen titalls dyr som lever i en liten ulvesone som utgjør 5 prosent av Norges landareal.

På 95 prosent av Norges landareal har rovdyrforvaltningen vedtatt å skyte alle ulver gjennom jaktkvoter som er høyere enn antall ulver som finnes der.

I forskrift for bevaring av fjellrev er formålet at arten og dens genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at den forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Dette er loven. Den gjelder for fjellrev, men ikke for ulv. Fordi myndigheter og politikere mener at noen arter er viktige enn andre.

Ulveforvaltningen har vedtatt å redusere nesten hele ulvebestanden i vinter. Vi har færre enn 30 helnorske ulver. Det er registrert fire intakte helnorske familiegrupper som fikk valper i 2021.

I tillegg lever 43-56 ulver på grensa, både i Norge og Sverige. Det er vedtatt at tre av de fire familiene skal skytes. Til sammen er det satt foreløpig jaktkvote på inntil 54 ulver.

Med diametralt forskjellige regimer forvaltes truede og freda arter. Myndighetene bruker ikke-faglig retorikk for å tilpasse seg internasjonale forpliktelser. Men for all del, vi gleder oss over tiltakene og den fantastiske utviklingen som fjellreven har i Norge.

Vi skulle ønske at politikerne og myndighetene gjorde like mye for andre kritisk truede og sterkt truede arter, alle de som står i størst fare for å dø ut fra norsk natur. For de fleste andre artene gjøres ingen ting.

For noen, slik som ulv, gaupe, bjørn og jerv, skyter vi store mengder av hvert eneste år for å holde dem mest mulig truet. Det er en skammelig dårlig naturforvaltning, lite kunnskapsbasert og i strid med våre internasjonale forpliktelser. Naturvernforbundet krever en redningsplan for ulven og andre truede arter i Norge.