Regjeringens og SVs budsjett reduserer internasjonale studenters adgang til norske universiteter. Dette rammer ikke-EØS-studenter og en del av de internasjonale som allerede er i Norge.

Internasjonalisering er både nødvendig og kjernen i emnene våre. Vi mener at studieavgiften er uheldig fordi den vil svekke Norge på flere plan, samtidig som denne studentgruppen utgjør kun 3 prosent av studenter ved statlige studieplasser.

To områder rammes: kompetansebygging i Norge, og bruk av lokal arbeidskraft. Regjeringens nye «langtidsplan for forskning og høyere utdanning» har et tiårig perspektiv. Derfor diskuterer vi hva vårt kunnskapssamfunn taper i et 10-års-perspektiv som følge av dette budsjettforslaget.

I langtidsplanen nevnes samfunnsutfordringer som har «blitt mer akutt» og at vi er «avhengige av forskningsbasert kunnskap og kompetanse for å forstå og løse de utfordringene». Det første overordnede målet er «styrket konkurransekraft og innovasjonsevne» fordi Norge trenger spesialistkunnskap.

Kunnskapsbaserte utdanninger er forutsetning for verdiskapning i blant annet energisektor, helsesektor, digitalisering og forskning. I dag er behov for arbeidskraft større enn både tilgjengelig norsk spesialist-arbeidskraft og antall norske studenter i disse feltene.

Gjennom utdanning av boende og innreisende utenlandske studenter får arbeidsgivere tilgang til akklimatiserte og motiverte spesialister som står klare til å utføre jobben. Norge kompenserer mangelen med rekruttering av spesialistarbeidskraft fra utlandet og med opptak av studenter fra utlandet, og til da dels fra det norske arbeidsmarkedet etter fullført utdanning – med flerårig forsprang i integrering.

Kontakt med mennesker fra andre kulturer er også nyttig for å utvikle flerkulturell kompetanse, og muliggjør innsikter vi aldri får som turister. Førstehandseksponering til andre samfunnsverdier bidrar i både diplomati og eksportvirksomhet.

"Mindre kontaktflate på universitetene gjør det vanskeligere for Norge å handle og kommunisere med resten av verden."

Mindre kontaktflate på universitetene gjør det vanskeligere for Norge å handle og kommunisere med resten av verden, og konsekvensene kan være diplomatiske og kulturelle misforståelser. Slik verden har utviklet seg i de siste årene, bør Norge fremdeles vise sitt solide engasjement for å minske verdens forskjeller.

Studieavgiften reduserer antall internasjonale studenter betydelig – dette har Sverige erfart i 2013 etter liknende tiltak. Utdanninger innen internasjonal politikk, teknologi og helse mister studenter. Studiesteder mister arbeidsplasser og studietilbud. Dette fører til mindre spesialistutdanning.

Redusert utdanningstilbud og kulturell avstand øker kostnader for rekruttering. Samtidig sørger ulike insentivordninger for å øke student-søknader til «krevende» studier til innskriving for insentivens skyld. Dette kan slå ut dårlig på innovasjon og kvalitet. Konsekvensene blir spesialistmangel.

Næringslivet og staten må bære de økte kostnadene for rekruttering av spesialister fra utlandet. Samtidig som titusenvis av spesialister mangler, må oppgavene løses med hjelp av internasjonale konsulentselskaper. Dette er dyrt og svekker innovasjonsevne og kompetanse i bedriftene våre. Avhengighet av utenlandske konsulentselskaper setter Norsk selvstyre i fare. Resultatet blir et mindre selvforsynt Norge med få spesialister og som må bytte oljeinntekter mot utenlandsk innovasjon.

Andre og tredje overordnede mål i regjeringens langtidsplan er «miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft» og «høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning».

Et underkommunisert faktum er at de ikke-EØS-borgere som allerede bor, jobber og har familie i Norge rammes også av dette budsjettforslaget. Ja, de som allerede bidrar til det norske felleskapet.

Gratis høyere utdanning har vært en av bærebjelkene i det norske samfunnet og har vært et av de viktigste områdene for inklusjon av «lokale» migranter som flyttet til Norge med kunnskap og erfaring fra tidligere livsfaser. Våre erfaringer bekrefter at videre utdanning på masternivået har vært en effektiv sosial investering for kvalifiserte migranter som bor i Norge – dette utover praksisplasser og andre integreringstiltak.

Gratis utdanning for disse gruppene er en bedre og mer bærekraftig måte å bygge økonomisk kapital i Norge.

Regjeringen foreslår vel noen unntak; for eksempelvis flyktninger, de med permanent oppholdstillatelse, og de som er gift med en norsk statsborger. Men vurdering av vilkårene for disse er overlatt til utdanningsinstitusjonene. Hva blir de direkte konsekvensene når regjeringen forslår samtidig store kutt til utdanningssektoren over tid?

Fra høsten 2023 får universitetenes og høgskolenes allerede overbelastede opptakskontorer en mye større byrde, fordi med færre økonomiske ressurser må det vurderes hundrevis av ekstra dokumenter fra kandidater som er statsborgere utenfor EØS, i tillegg til de 300-800 søknader som kommer vanligvis hvert år.

Med manglende finansiering og ekstra arbeidsbyrde bygges det raskt et sterkt motkraft der de fra utenfor EØS risikerer å bli sett på som minst lønnsomt.

Økonomimessig blir det stadig vanskeligere å forsvare rekruttering og utdanning av kandidater som allerede bor i Norge. Internasjonale masterprogrammer blir svekket, samt at sjansene for at kvalifiserte migranter utenfor EØS får muligheten til å integrere seg stadig blir redusert.

Mange flere skal måtte «begynne på nytt» på bunnen av det norske arbeidsmarkedet og på et nivå ofte karakterisert som sosial dumping. Regjeringen risikerer å øke forskjellene istedenfor forene og styrke samfunnet og arbeidsmarkedet med brede perspektiver og kompetanser.

Ikke bare at dette vil bane veien for et enda mer delt og «fattig» samfunn, med dette strider med målene mot utenforskap nedlagt i langtidsplanen: å fremme tilhørighet og mangfold.

Signert: Erika Gubrium, professor i globalisering og bærekraft, Nuno Marques, universitetslektor i innovasjon, digital transformasjon og bærekraft, Lothar Fritsch, Professor i anvendt informasjonssikkerhet, OsloMet og Tom G. Griffiths, Professor Utviklingsstudier, OsloMet