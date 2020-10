Faktisk nedbygging av matjord kan målast

Nationen melde 29. september om manglar ved rapportering om nedbygging av dyrka jord. Vi har ikkje så mange sjansar til å kontrollere det, seier SSB. Men det finst råd.

Vi har kartkjelder som kan gje eit høveleg estimat på faktisk nedbygd jordbruksareal. Og i motsetnad til tal frå Kostra, vil kartkjeldene vise kvar utbygginga har skjedd. Ved å kople desse kjeldene mot jordsmonnskart, kan vi i tillegg seie noko om kvaliteten på areala som er nedbygde.

Med eit tydeleg og innskjerpa jordvernmål aukar behovet for gode tal på kor mykje dyrka jord som faktisk vert bygd ned år for år. Så langt er det tala frå Kostra som vert brukte som mål på årleg nedbygging av jordbruksareal. Gjennom Kostra skal kommunane rapportere kor mykje dyrka jord som er planlagt omdisponert.

Som nemnt i Nationen 29. september kan det vere manglar ved denne rapporteringa. Rapporteringa er dessutan basert på planlagt utbygging. Ein veit ikkje kva tid den planlagde utbygginga faktisk skjer. Det kan gjerne ta nokre år frå dyrka jord vert meld inn som omdisponert fram til utbygging startar. I nokre tilfelle kan utbygginga verte kansellert, og areala omregulert til landbruksføremål igjen.

Tala frå Kostra seier heller ikkje kvar i kommunen dei planlagde omdisponerte jordbruksareala ligg. Er det snakk om den feitaste matjorda like ved tunet, eller eit grunnlendt innmarksbeite? Jordvern handlar ikkje berre om kvantitet. Skal vi sikre matproduksjon for framtida, må vi og ta omsyn til kvaliteten på jorda.

I juni 2019 vedtok Rogaland fylkesting å be fylkesrådmannen om å «videreføre samarbeidet med Fylkesmannen og relevant faginstans for etablering av et rapporteringssystem over utbygging når dette faktisk skjer», og å «ta initiativ mot sentralt hold for å få vurdert mulighetene for en Kostra-rapportering som differensierer ulike jordkategorier»

Fylkesrådmannen har følgt opp og kontakta Nibio, som på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet har laga forslag til metode for å supplere Kostra-rapporteringa med tal på faktisk nedbygd jordbruksareal.

Gjennom eit tidlegare prosjekt har SSB i samarbeid med Nibio sett på nedbygging over ein tiårsperiode. Det munna ut i rapporten Nedbygging av jordbruksareal som kom ut i 2017. Ein av konklusjonane der var at ein over tiårsperioden fann rimeleg godt samsvar mellom Kostra-tal og faktisk nedbygd jordbruksareal, om ein ser bort ifrå landbruket si eiga nedbygging, som jo ikkje er omfatta av Kostra. Ein konkluderte og med at ein treng tettare oppdatering av nokre sentrale kartkjelder for å få gode tal på årleg nedbygging av dyrka jord.

Eksisterande jordbruksareal kjem godt fram av arealressurskartet AR5. Dette er eit kart som Nibio held oppdatert i tett samarbeid med kommunane. Kartet vert kvart år brukt som grunnlag for utbetaling av tilskot i jordbruket, noko som er med på å gje eit sterkt insitament for å halde det oppdatert. Sjølv om arealressurskartet viser godt kva som er jordbruksareal, så viser det ikkje like eintydig kva som er utbygd. Til det må ein ty til andre kjelder.

Ei god kjelde for å finne kva som kjem til av nye bygningar er matrikkelen. Matrikkelen er Noregs offisielle register over fast eigedom, inkludert bygningar og eigedomsgrenser. Etter matrikkelforskrifta skal alle nye bygningar over 15 m2 registrerast som punkt i matrikkelen allereie når det vert gitt byggeløyve. Då skal det også registrerast kor stor bygningen er. Det bruker vi til å estimere kor stort areal kvar bygning legg beslag på.

Vegar vert på si side kartfesta systematisk i Nasjonal vegdatabank etter kvart som dei er ferdigstilte.

Ved å kople nye bygningspunkt og nye vegar mot arealressurskartet AR5 får vi eit estimat på kor mykje jordbruksareal som er bygd ned år for år. Denne metoden ville ha fanga opp dei omtalte bygningane på Brynegarden, der ungdomsskule og idrettshall er under oppføring – utan å vere rapportert i Kostra.