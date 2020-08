Fakta og politikk

For varme dager kan gjøre oss døsige og slappe. Kanskje er det årets sommer relativt kjølige klima som har bidratt til skarpe og klare tanker fra mange ulike hold. Jeg snakker selvsagt om boligpolitikken og denne sensommerens økte oppmerksomhet om dagens situasjon og de mange spennende diskusjonene vi har sett om måter å endre den på.

Det vil si, ikke alle synes det er like stas at bolig er blitt et politisk tema. Under tittelen «Ikke surr med boligpolitikken» tar kommentator Eva Nordlund i Nationen 12.august et kraftig oppgjør med mitt budskap i min ferske bok «Det norske hjem – fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt».

For det første: I et utdrag fra Nordlunds tekst som også er trykket på forsiden av Nationen denne dagen, påstår Nordlund at jeg tar feil når jeg beskriver hvordan norske boliger har endret karakter fra å være et grunnleggende velferdsgode til å i mange tilfeller bli et spekulasjonsobjekt. Slik er det ikke, ifølge Nordlund. Selvsagt er boligene våre et hjem. Å bo godt er selve rammen for et godt liv. Men det betyr ikke at vi i dag ikke spekulerer i bolig, motivert av et system som gjør det lønnsomt. La oss ta en kikk på tilgjengelig fakta, hvilket jeg selvsagt har gjort i arbeidet med boken min.

I Norge består 15 prosent av boligmassen av sekundærboliger. I byer og pressområder er andelen langt høyere.I juni 2020 intervjuet DN en 29-åring som ville bruke lav rente til å investere i en ekstra bolig, utover den hun selv bodde i. Hun viste til at det de siste 15 årene har vært lønnsomt å sitte på en ekstra leilighet: «Vi vil ikke at vi om fem år skal tenke «hvorfor investerte vi ikke mer nå». Spekulasjon der altså. Nordlund har rett i at skattereglene heldigvis er strammet inn, men det er fremdeles gevinstfritak ved salg om man bare sørger for å bo i boligen et av de siste to årene før man selger.

Spør du meg er slagordet «by og land hand i hand» langt bedre enn «fortsett politikken som gir mest til dem som har mest fra før» - og jeg hadde vel egentlig trodd en kommentator fra Nationen var enig det.

Men det er ikke bare når det gjelder bolig nummer 2,3 eller 4 vi kan snakke om spekulasjon. Flere studier viser at inntil halvparten av oss norske boligkjøpere mener de kjøper en bolig som er klart overpriset. Da er altså tanken at det går bra, fordi om noen år kan du selge den for enda mer. Det er spekulasjon. Det høres kanskje ikke så fint ut, men det gjør det ikke feil likevel.

Videre angriper Nordlund meg også for de endringene jeg ønsker meg for norsk boligpolitikk. En av dem er en endring av skattesystemet. Økt skatt på eiendom, selvsagt utformet på progressivt vis, kan bidra til å kjøle ned et overopphetet boligmarked i byer og pressområder, noe som kan få flere inn på markedet. Det vil også bidra til flere investeringer der vi trenger dem. Inntektene fra dette bør man bruke til å sette ned skatten på arbeid. Mange vil dermed komme langt bedre ut.

Dessuten er dagens system nemlig dypt urettferdig – ettersom bare de som eier får tilgang på de titalls milliardene staten deler ut i subsidier, blant annet gjennom lukrative rentefradrag – mest til de som har mest fra før. Men ifølge Nordlund stemmer ikke dette, for det kan da «like gjerne være de av oss med dårligst råd som har de høyeste boliglånene». Heldigvis finnes det også her fakta vi kan kikke på! Rentefradraget øker, ikke overraskende, med inntekt. Prosentvis er rentefradraget viktigst for inntekten til desil 6-9, og merkbart mindre for desil 1-3.

Hadde Nordlund sjekket, istedenfor å anta, ville hun visst det. Et viktig prinsipp ved det norske skattesystemet har i over hundre år vært at man betaler mer i skatt jo høyere skatteevne man har. Det har bidratt til at vi i dag er et av landene i verden der ulikheten er lavest. Slik mener jeg det fortsatt bør være. Dagens system er omvendt Robin Hood-politikk.

Nordlund ønsker altså norske politikere holder fingrene fra fatet. Det må vel da indikere at hun mener dagens situasjon er helt grei. Også her ber jeg henne ta en liten kikk på studier og statistikk.

Tre av fire eier bolig i Norge. Men det betyr altså at en hel fjerdedel av befolkningen ikek gjør det. Jeg mener det er for mange til at vi kan overse dem. Spesielt fordi de som ikke eier har et par ting til felles: de har lav inntekt og de står uten rike foreldre som kan hjelpe dem. De er forvist til et uprofesjonelt, dyrt og i mange tilfeller elendig leiemarked. Dessuten har eierandelen sunket de siste årene – ikke overraskende mest hos unge og dem med lav inntekt. Det er et sykdomstegn for en velferdsstat med mål om å redusere forskjeller.

Den enorme boligprisveksten vi har sett de siste årene – siden 2003 dobbelt så høy som lønnsveksten – er imidlertid heller ikke bra for oss som er så heldige å eie.

I byer og pressområder er det ikke bare dem med lav inntekt som sliter. I Oslo har en sykepleier tilgang på 2,7 prosent av boligmassen. Det er ikke bare urettferdig, men utgjør også et effektivitetsproblem når de som bærer velferdsstaten ikke kan bo her. Vi trenger selvsagt også sykepleiere i byene.

Forskjellene i boligmarkedet skaper skiller mellom by og land. Kommer du fra en region i landet med svak prisutvikling har du et handikap om du skal forflytte deg til en region med sterk prisutvikling. I 2016 var forskjellen i folks boligformue i gjennomsnitt 3,5 millioner kroner – en fordobling siden 2009. Dessuten går disse forskjellene i arv. Oppsiktsvekkende nok påvirkes din egen sjanse for å eie ikke bare av foreldrene dine, men om besteforeldrene dine eide! Om besteforeldrene dine eide bolig i storbyen på 1960-tallet er effekten av arven ti ganger så stor som gjennomsnittet.

Den enorme boligprisveksten vi har sett de siste årene – siden 2003 dobbelt så høy som lønnsveksten – er imidlertid heller ikke bra for oss som er så heldige å eie. For veksten i boligpriser har nemlig en litt mindre hyggelig venn: gjeldsvekst. Norske husholdninger ligger helt i toppen av gjeldsstatistikken i Europa. Det gjør oss ekstremt sårbare i krisetid. Klapper boligmarkedet sammen, noe som bare er 30 år siden sist – går det utover alle.

Det er en ærlig sak å ikke miste nattesøvnen over dette, men det er fånyttes å bestride at det stemmer. Dagens situasjon skremmer imidlertid meg, og jeg mener det er behov for et politisk system der sjansene dine ikke avgjøres av hvor i landet du er født og av hvem. Endringer i skattesystemet er en av dem. Økt tilbud er en annen. Nye sosiale bomodeller en tredje. En aktiv distriktspolitikk kan også bidra til at presset på mange byer blir mindre.

Spør du meg er slagordet «by og land hand i hand» langt bedre enn «fortsett politikken som gir mest til dem som har mest fra før» - og jeg hadde vel egentlig trodd en kommentator fra Nationen var enig det.