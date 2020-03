Faglighet i forvaltningen - en langlivet byråkrats refleksjoner

Departementer og direktorater skal opplyse saker best mulig som grunnlag for politiske beslutninger. Faglighet, sannhet og åpenhet er blant våre viktigste forvaltningsdyder. Det er politikernes oppgave å beslutte og gjøre avveininger mellom ulike hensyn. Det er forvaltningens ansvar og plikt å sørge for at faktagrunnlaget er så riktig og fullstendig som mulig. Jeg mener innlegget til Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i Nationen 27. mars er et heller dårlig forbilde i så måte.

Klimaendringene er den største utfordringen verden har, selv om den nå overskygges av koronapandemien. Vi må kutte utslipp og stoppe oppvarmingen av kloden. Men, vi må også regne riktig på effekter og forstå ulike klimagassers bidrag til oppvarmingen. Ellers jobber vi i blinde og vi kan inviterere til å lage ineffektiv og feilslått politikk. Ved å unnlate å opplyse saker fullstendig og gjøre utredninger utilgjengelig for åpen debatt, risikerer vi mistillit til forvaltningen og til klimaarbeidet.

Debatten om oppvarmingseffekten av den kortlivede klimagassen metan har omsider nådd Norge. Jeg mener det er bra. Ellen Hambro kaller det en avsporing og vil skyve problemstillingen tilbake og under et ullent teppe.

Vitenskapen og FNs klimapanel har lenge visst om og dokumentert problemene med den etablerte telle- og rapporteringsmåten for klimagasser. "Vi er klar over utfordringene knyttet til GWP100 som beregningsmetode", skriver Hambro. Men, underforstått i innlegget; vi har ikke tenkt å bidra til å opplyse folk og politikere om dette, og langt mindre tenkt å ta noen konsekvens av denne kunnskapen i det videre klimaarbeidet i miljøforvaltningen.

I Klimakur 2030 presterer Miljødirektoratet å skrive 1.200 sider uten - en gang - å nevne problemstillingen. Den britiske klimakomiteens rapport om bidrag til å stoppe oppvarmingen fra mai i fjor, bruker derimot flere sider på å opplyse saken. På New Zealand har politikerne lyttet til vitenskapen og satt separat utslippsmål for biogent metan, altså for metan fra drøvtyggende husdyr.

Det er nødvendig å kutte metanutslipp, men kutt i metan må ikke komme til erstatning for kutt i CO2 - eller bidra til å utsette kutt i CO2. Når vi regner alt i såkalte CO2 ekvivalenter, fratar vi oss muligheten til å se forskjell på gassene og vi risikerer å sette inn feil tiltak. Å brakklegge deler av bygde-Norge og fjerne 6000 årsverk med det faktagrunnlaget som ligger i Klimakur, er eksempel på et slikt og stort, mulig feilgrep.

Etter tradisjonell regnemåte blir metan omregnet som om det virker likt som CO2, bare 25 ganger sterkere. Og når Miljødirektoratet skal finne en Klimakur (2030), så regnes også begge som om utslippene på ett og samme vis akkumuleres i atmosfæren. Det er lite transparent og det er feil. Med bakgrunn i denne feilslutningen framstår kutt i kjøttforbruk, husdyrhold og metanutslipp som det viktigste og billigste tiltaket og med tilhørende oppmerksomhet.

Miljøbevegelsen har hatt suksess med å befeste kua som den store klimasynderen, jf uttrykket "biff, bil og bolig". Jeg mener de fleste som måtte være opptatt av å tenke på dette, rent intuitivt bør kjenne på at det er noe som skurrer. Er det virkelig slik at utslipp fra kyr og sauer skaper tilsvarende problemer som utslippene fra olje og gass?

Faktum er at jordbruket i Norge har redusert metanutslippene over flere tiår. Siden metanet har en halveringstid på omtrent 12 år, inneholder atmosfæren i dag mindre metan fra norsk jordbruk enn i foregående tiår. Så det er altså ikke slik at den norske kua har "skapt klimaproblemet". Den har ikke en gang bidratt til det. Og det har heller ikke sauen, ikke elgen, hjorten, rådyret eller reinen, tam eller vill, selv om de alle er drøvtyggere og puster ut metan.

Når og dersom miljøforvaltningen i Norge blir med og regner riktig, blir regnemåten også mer i tråd med intuisjon og folkevett, og løsningene faller inn i et hierarki. Det monner ikke mye å kutte i metan om vi ikke får CO2-utslippene under kontroll.

Myndigheter og jordbruket samarbeider om flere løsninger for fortsatt å redusere utslippene fra sektoren. Det er en jobb som blir tatt på stort alvor og som vil være viktig for klimaet. Landbruket kan og må være en del av løsningen. Da må vi jobbe med jordbruket, og ikke mot, for enten miljøforvaltningen vil eller ikke, så har jordbruket kommet for å bli.

Ellen Hambro forklarer at Miljødirektoratet følger internasjonale retningslinjer. Det er riktig at regelboka under Parisavtalen pålegger partene å rapportere utslipp med GWP100, men det er samtidig åpnet for andre måter å rapportere på. Og det finnes ingen internasjonale retningslinjer som pålegger oss som forvaltning å la være å opplyse saker og problemstillinger, basert på faglighet, sannhet og åpenhet.

Det er beklagelig og underlig at miljøforvaltningen stritter imot at vi skal ha en opplyst og opplysende samfunnsdebatt. Dette er en holdning som kan påminne om da Galileo Galilei sa at jorda ikke var sentrum i universet, og Roma kalte ham inn på teppet fordi de mente det kunne svekke oppslutningen om Bibelen. Jeg tror kirka senere vant på å ta inn nye innsikter.