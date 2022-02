Europeisk sikkerhet i en ny tid. På tide å finne et supplement til Uncle Sam?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Siden 1945, og ikke minst etter 1990, har de amerikanske sikkerhetsgarantiene vært grunnpilaren i den militærstrategiske planleggingen i mange europeiske land. Men nå etter en periode med Trump-administrasjonen i USA og etableringen av nye sikkerhetspakter utenfor vårt kontinent har behovet for en selvstendig styrking av den europeiske sikkerheten aktualisert seg.

Hvilken aktør kan best ivareta sikkerhetsautonomien for Europas stater? EU eller mindre mellomstatlige allianser?

Det sikkerhetspolitiske bildet i Europa har endret seg fra 2010 med flere alvorlige terroranslag, Ukrainia-konflikten og militærteknologisk utvikling, samt Kinas politiske og finansielle tyngde i den europeiske sfære gjennom sitt til tider aggressive «ulvediplomati».

Russlands militære oppbygging og selvhevdende utenriks- og sikkerhetspolitikk representerer også en stor utfordring for landene i den tidligere interessesfæren til stormakten i øst.

Utenfor Europa ser man hvordan sterke stater i dagens kontekst organiserer seg for å møte nye sikkerhetsutfordringer, ofte utenfor NATO-samarbeidet. Et eksempel for dette er sikkerhetspakten AUKUS i stillehavsregionen mellom USA, Storbritannia og Australia. Dette med flere eksempler representerer USAs skiftende militærstrategiske fokus mot Kinas vekst.

Sist, men ikke minst, har spørsmålet om USAs militære rolle i Europa blitt et stridstema og en tilspisset konfliktlinje i amerikansk politikk i langt større grad enn tidligere.

Europeisk kollektiv sikkerhet kan bli et offer for linjen til skiftende presidentadministrasjoner. Trump-fraksjonen har fortsatt en mektig tilstedeværelse i det republikanske partiet, og er kjent for sin skepsis til forpliktende internasjonalt samarbeid og til deler av den liberale verdensorden.

USA har også et utenriks- og sikkerhetspolitisk etablissement i begge partier som er systematisk interesseorienterte og sikkerhetsbevisste, nå på mange felt utenom relevante europeiske spørsmål, som situasjonen i Sør-Kina-havet.

Den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa og verden ellers presser frem behovet for en tettere sikkerhetspolitisk integrasjon mellom landene. Dessverre mangler Europa reelle alternativer eller supplerende løsninger til de amerikanske sikkerhetsgarantiene og NATO, der disse garantiene er institusjonalisert.

De europeiske landenes sikkerhet krever langsiktig planlegging i et verdenssamfunn der allianser og interesser forandrer seg, ofte meget raskt.

Kanskje bør en ny militær alliansebygging forekomme utenfor EU-systemet? EU preges i dag av store interessemotsetninger i viktige utenrikspolitiske spørsmål som enkeltlandenes tilnærming til Kina, synet på systemets verdigrunnlag og rekkevidden for den overnasjonale jurisdiksjonen, best eksemplifisert i dag av konflikten mellom Polen og Europakommisjonen.

Virkemiddelapparatet og arbeidsformen i EUs krisehåndtering har en klar sivil karakter. EU bygger på sivil makt, og mangler den klare militære styrkeevnen som NATO ivaretar. Dagens forsvarssamarbeid i EU er begrenset, og preges heller av ambisjoner enn praktisk politikk.

En større sikkerhetspakt i EU-regi med eventuelle tredjeland, kan skade NATOs relevans som militærallianse i Europa. Dette var noe av Storbritannias reservasjoner mot en tettere sikkerhetspolitisk samarbeid i EU.

Et EU som mulig konkurrerende sikkerhetspolitisk aktør til NATO vil være en uheldig situasjon der begge aktører har mange av de samme medlemslandene. En slik situasjon kan skape en helt unødvendig rivalisering mellom EU og verdens sterkeste militærallianse.

For Norges del bør et nytt forsvarssamarbeid i Europa inngås i felleskap mellom et samlet Norden, Nederland og stormakten Tyskland i første rekke. Dette gir en positiv strategisk dybde for vårt land, altså en kort avstand mellom den aktuelle frontlinjen og viktige områder av strategisk verdi.

Et sikkerhetspolitisk samarbeid i interesseområdet fra Østersjøen til Nordområdene er det beste europeiske supplementet for Norge.

Mindre allianser eller sikkerhetspakter ivaretar en effektiv styringskjede, der færre land må samles om enighet rundt konkrete operasjoner eller konseptvalg, og der landene deler grunnleggende verdisyn

En mulig konkurransesituasjon mellom NATO og nye regionale sikkerhetspakter i Europa kan bli mindre sterk, ettersom de nyetablerte paktene uansett dekker et mindre operasjonsområde enn det enkelte politikere ønsker for EU i fremtiden.

En ny sikkerhetspakt i Vest-Europa bør være et supplement til NATO og de amerikanske garantiene, og ikke et ekskluderende alternativ. Europas stater i dag sikrer seg best i et nært politisk samarbeid med USA, som representerer verdens ledende supermakt og sikkerhetspolitiske aktør. Europeiske stater virker fortsatt i bruddstykkene av Pax Americana.

På grunnleggende nivå må Europas stater prioritere et sterkt forsvar og ta nasjonal sikkerhet på alvor. Altfor lenge har de amerikanske sikkerhetsgarantiene gjort europeiske stater passive i sitt politiske fokus og etterfølgende finansiering av eget militærvesen.