Et jordbrukslandskap uten fugler?

Insektene blir færre, ikke minst i kulturlandskapet. Men fuglene der sliter også, og folkekjære arter som vipe og storspove er i ferd med å forsvinne helt mange steder. Så langt har initiativene for å snu utviklingen vært få. Med enkle grep kan vi bidra til å bedre situasjonen.

I perioden 1980-2017 forsvant godt over halvparten av alle fugler i jordbrukslandskapet i Europa. I Nord-Europa var tilbakegangen nesten like stor. I Frankrike har en tredel av alle fugler i jordbrukslandskapet forsvunnet bare siden starten av 2000-tallet. Også i Norge går det dårlig med jordbrukslandskapets fugleliv, og mange av artene er på den norske rødlista.

Ifølge tall fra Miljødirektoratet er tilbakegangen for fugler i kulturlandskapet på hele 40 prosent siden 2000. Dermed er denne gruppen av fugler blant dem som har gått mest tilbake i Europa de siste tiårene.

Blant artene i nedgang i Norge er vipe, storspove, svarthalespove, sanglerke, buskskvett og gulspurv. Åkerriksa har gjennom flere tiår hatt en ytterst marginal hekkebestand her til lands, etter en drastisk bestandsnedgang som startet allerede på slutten av 1800-tallet.

Bestandsnedgang hos fugler og annen biodiversitet i jordbrukslandskapet i Europa er hovedsakelig et resultat av nedleggelse eller intensivering av jordbruksdrift. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke også gjelder i Norge. Her til lands er antakelig begge faktorer av betydning, men i ulik grad for forskjellige arter. Det totale jordbruksarealet i drift i Norge har vært ganske uforandret over flere tiår, og nedleggelse av driftsareal spiller nok derfor likevel en mindre rolle.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at jordbruksarealet i drift i Norge var forholdsvis stabilt i perioden 1999-2018, med en liten reduksjon på cirka 5 prosent. Selv om vi mister matjord til utbygginger og nedleggelse av småbruk, har presset for å nydyrke uutnyttede arealer vært høyt. Bare i 2019 ble 27.493 dekar godkjent til nydyrking, noe som gjør at restarealer og naturelementer i jordbrukslandskapet gradvis forsvinner.

Fuglenes tilbakegang skyldes derfor ikke mindre tilgjengelig jordbruksareal, men heller intensivering av driftsareal. Færre hender skal forvalte et like stort areal, noe som medfører større, tyngre og mer effektive maskiner, andre driftsformer og mindre plass til natur.

Antall jordbruksbedrifter i Norge ble i perioden 1999- 2018 redusert med 44 prosent, og utgjorde 39.700 enheter i 2018. Samtidig har areal per bedrift økt betydelig. Medregnet leiejord økte gjennomsnittlig jordbruksareal per bedrift fra 100 dekar i 1989 til 250 dekar i 2018.

Det ser ikke lenger ut til at jordbrukslandskapet klarer å opprettholde livskraftige bestander av kjente fuglearter som vipe, storspove og sanglerke. For at disse artene ikke skal forsvinne helt må tiltak settes inn. Mye tyder på at de rett og slett må få tildelt mer plass til å leve. Vi må kort sagt ta vare på naturen i landskapet. En forutsetning for dette er at jordbrukssubsidiene gir bonden muligheter til å ta vare på fuglelivet.

En erkjennelse av at matproduksjon skal opprettholdes i jordbruket må selvsagt ligge til grunn, og mange av artene nyter også godt av jordbruksaktivitet. Men fuglene må ha tilstrekkelig med natur tilgjengelig til for eksempel å legge egg og gi ungene beskyttelse.

"Verdens fugle- og dyrebestander kan ikke reddes i små verneområder."

De viktigste og mest vidtrekkende anbefalingene innebærer tiltak som bidrar til bedre tilgang til naturlige leveområder og tilgang på fuktighet i jordbrukslandskapet. Tilgang på områder hvor fuglene kan gjennomføre hekking uforstyrret, og hvor næringstilgangen er god, er helt nødvendig.

Fugler er indikatorarter, og deres bestandsutvikling gjenspeiler således mer generelle trender for biodiversitet. En rekke nyere studier har vist at tapet av natur tilknyttet jordbrukslandskapet også reduserer bøndenes egen fortjeneste. Pollinerende insekter er for eksempel uunnværlige for verdens matproduksjon, jordlevende organismer bidrar til nedbryting og struktur i jorda, og en rekke arter har viktige funksjoner for å kontrollere bestander av skadedyr.

Det er på tide med en ny type jordbruksdebatt, der pris og volum ikke står i sentrum, men der naturen setter rammene. Verdens fugle- og dyrebestander kan ikke reddes i små verneområder. Av Norges fastlandsareal er nå 17,5 prosent vernet. Dette arealet domineres av høyfjellsområder. Men det er i lavlandet naturmangfoldet er størst, samtidig som arealpresset er betydelig.

Skal vi sikre artene og alt naturen gir oss inn i fremtiden, må vi la naturen få plass også på de områdene mennesket bruker aktivt. Debatten om et mer naturvennlig skogbruk er allerede godt i gang. Nå trenger vi å løfte blikket også i jordbruksdebatten.