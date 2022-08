Norsk mathveteproduksjon er en suksesshistorie. Ifra å importere all mathvete har vi i løpet av noen tiår greid å komme opp i en norskandel i hvetemelet på 50-60 prosent i snitt over år.

Men vi kan ikke la denne suksessen ende opp med å være en historie, den må også utvikles fremover! En helnorsk melblanding må være neste trinn.

Å lage et godt og anvendelig hvetemel er ikke enkelt. Det er mange ulike bakverk og prosesser å fylle. Lørdagsloffen skal være luftig, knekkebrødet skal være flatt uten heving, grovbrødet med mye havre skal både henge godt sammen og være saftig og godt. Wienerbrødet skal være luftig med litt krunsj!

Det må blandes av 4 klasser og mange hvetesorter med ulike bakeegenskaper.

I tillegg driver vi med dette utendørs i varierende vær, og norsk matkorn varierer mer i bakeegenskaper enn det vi finner i andre land. Det krever kunnskap og baketester på hvert års avling. Vi må i dag importere egnede kvaliteter av mathvete som blandes med norsk mathvete for å få riktig kvalitet på hvetemel.

Vi mener allikevel at det skal være mulig å få til noe helnorsk hvetemel tilgjengelig i markedet hvert år. Dette er viktig for utviklingen av hele verdikjeden for korn, vi må foredle «merkevaren» og hente ut merverdien av norsk kortreist mathvete.

En annen norsk landbruksvare som vi ikke er helt selvforsynte med i Norge er storfekjøtt, og la oss ta kjøttdeig som et eksempel for sammenligning. Det importeres en del kjøttdeig, men blandes denne inn slik at all kjøttdeig som er tilgjengelig inneholder litt import? Nei selvfølgelig ikke.

Vi skal være de første til å innrømme at det er mer komplisert og krever mer å ha helnorsk hvetemel tilgjengelig enn kjøttdeig. Kjøttdeig kan nok enklere sammenlignes med havre hvis man skal dra paralleller til korn. Og på havre leverer kornbransjen mange produkter som er basert på 100 prosent norsk mathavre, og markedet øker. Norge er nær 100 % selvforsynt med mathavre!

Det er ikke enkelt, men mulig, og få til en helnorsk hvetemelblanding for forbruker og bakerier. Gjennom Matkornpartnerskapet har hele verdikjeden fra bonde til butikk satt 90 prosent norsk matkorn som ambisjon. Det innebærer også en ambisjon om utvikling av helnorsk hvetemel.

Det forutsetter at kvaliteten på hvetemelet blir god nok. Bransjen erkjenner at det er en utviklingsjobb i mange ledd for å gå fra en normal på 50-60 prosent til nær 100 prosent norskandel på hvetemelet.

I et utviklingsarbeid sammen med Stiftelsen Norsk Mat (Nyt Norge) over to år skal møllene og dagligvarebransjen jobbe for økt bruk av norsk matkorn og bruk av Nyt Norge-merket på korn- og bakevarer.

Kornsesongen 2022 kan forsterke utviklingsarbeidet og viser at det er muligheter Det er tidlig i kornsesongen og været kan endre prognosene for matkornkvaliteten. Men prognosen fra Felleskjøpet i august illustrerer utfordringene og mulighetene i mathvete godt.

Felleskjøpet prognoserer både regulering på grunn av for mye norsk mathvete, og samtidig import av mathvete.

Det gledelige er at augustprognosen viser en total norsk produksjon på matkorn nær etterspørselen. Men det er noen utfordringer, fordelingen av kvaliteter og klasser blir antageligvis ikke akkurat slik det passer best videre i verdikjeden.

Verdenssituasjonen på matkorn tilsier at vi i Norge må utvikle nye løsninger for å øke norsk matkornandel. Svingninger mellom ulike sesonger må kunne håndteres godt fordi vi vet at kornårene er ulike. Løsningen må finnes på mange plan, og det det nytter neppe å legge skylden på enkeltledd i verdikjeden, det være seg bonden, kornmottakerne, møllene, bakerier eller butikker.

Et eksempel er forskningsprosjektet «Prohøst» hvor bransjen ønsker å avle fram en høsthvetesort i klasse 3. Et annet eksempel er et initiativ kornbransjen har tatt for å ta langt flere og systematiske siloprøver og baketester på norsk mathvete. NOFIMA leder prosjektet, som skal gi bedre grunnlag for bruk av norsk mathvete.

Vi må også arbeide for at regjeringens plan om å etablere beredskapslager gjøres på en slik måte at det gir økt mulighet for bruk av norsk korn og jevne ut sesongvariasjoner.

Vi er sikre på at arbeidet som er startet i Matkornpartnerskapet er riktig vei å gå, at hele verdikjeden jobber med dette sammen gir nye muligheter for videreutvikling av mathvetesuksessen.ansett

Uansett er det viktigste nå godt vær de neste ukene, slik at vi får inn mest mulig korn med god kvalitet!