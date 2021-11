Et «Bærekraftig reisemål» er ikke nødvendigvis bærekraftig

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Stadig flere norske destinasjoner får tildelt merket «Bærekraftig reisemål» fra Innovasjon Norge. Ordningen fremstår som et «godkjent-stempel» for bærekraft. Dette bærer preg av grønnvasking – det å få noe til å virke mer bærekraftig enn det er. Vi har ikke bruk for denne type villedende reklame.

Merket «Bærekraftig reisemål» kan benyttes av reiselivsbedrifter på steder som får tildelt betegnelsen. Tildeling skjer etter søknad fra destinasjonene, som ofte er store regioner. Det kreves at reisemålet etterlever en gitt standard på en rekke punkter innenfor miljømessige, sosiale og økonomiske aspekt. I utgangspunktet er dette et godt opplegg, som burde omfatte alle reisemål. Hovedproblemet er ikke hva selve merkeordningen innebærer, men hvordan den benyttes og fremstår for turistene.

Ordningen ble omtalt som «den grønne merkeordningen for reiselivet» i Nationen nylig. Dette er likevel ikke en sertifiseringsordning som tildeles reisemål som er mer bærekraftig enn andre. Merket for bærekraftig reisemål «et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft», for å sitere Innovasjon Norges nettsider. De som har fått merket forplikter seg til å prioritere «målet om økt bærekraft» over tid. Hva innebærer dette?

Innovasjon Norge har utarbeidet ti prinsipper for bærekraftig reiseliv. Utgangspunktet er FNs bærekraftsmål. Ivaretakelse av natur, kultur og miljø står sentralt, samtidig som økonomisk og sosial bærekraft også er viktig. Ettersom norske reisemål ofte selger en form for naturopplevelse, mener jeg det er rimelig å tro at hensyn til natur og miljø er et minimumskrav i denne merkeordningen. Det er likevel ikke alt som er så grønt som det ser ut ved første øyekast.

Annonse

"Det er likevel ikke alt som er så grønt som det ser ut ved første øyekast."

Visit Norway er Innovasjon Norges offisielle reiseguide for Norge. På Visit Norways nettsider finner jeg tips til «grønn norgesferie». Her sier de at jeg kan oppleve Norge med renere samvittighet, og at jeg bør besøke «bærekraftmerkede reisemål». Jeg oppfatter at disse reisemålene er mer bærekraftige enn reisemål som ikke har fått merket. Når jeg ser på oversikten over de 21 destinasjonene som har mottatt merket siden 2013, er det imidlertid noe som skurrer.

Tettstedet Geilo i Hol kommune ble et «Bærekraftig reisemål» i 2016. Det var ikke bærekraft som først slo meg, da jeg besøkte Geilo i august. Hol er Norges tredje største hyttekommune med 5700 fritidsboliger. Geilo er en typisk vinterdestinasjon med alpinbakker og milevis med skiløyper. De siste årene har de også satset på terrengsykkelstier i sommersesongen. Nylig ble det vedtatt å bygge 900 nye hytter i området, med nye sykkelstier og utvidelse av alpinanlegg.

Det er uheldig at Geilo kan fortsette utbygging, samtidig som de kan inneha merket for bærekraftig reisemål. Spesielt fordi ett av de ti prinsippene for bærekraftig reiseliv handler om å ivareta naturområder, dyreliv og habitater. Geilo ligger tett opptil Hardangervidda nasjonalpark. Dette er leveområde for villrein – en art Norge har særskilt ansvar for. I juni kom Norsk Institutt for Naturforskning med en rapport. Den viser at villreinen ikke benytter hele området, fordi dagsturbesøkene har økt. Hyttefelt i randsonen av nasjonalparken er en viktig årsak til dette, sammen med økt turisme på steder som Geilo.

Tromsø er også et «Bærekraftig reisemål» med økt turisme. På NRK.no kunne vi 28. oktober lese at byen venter nesten 200 cruiseanløp neste år. Tidligere rekord var 122 anløp i 2019. Cruiseturisme er en versting på klimagassutslipp og lokal forurensning. Økonomisk er det heller ikke spesielt bærekraftig. En rapport for NHO Reiseliv slår fast at cruiseturistene slipper ut mest CO2 av alle turistgrupper i Norge, samtidig som de legger igjen minst penger.

Tromsø fremstår ikke bærekraftig med hensyn til cruisetrafikken. Bærekraft er å ivareta sosiale, miljømessige og økonomiske hensyn. Cruiseturisme ligger lavt på minst to av disse. Det er vanskelig å ha tillit til at Tromsø arbeider tilstrekkelig for bærekraftig reiseliv når cruiseturismen er i vekst. Tilliten til hele merkeordningen «Bærekraftig reisemål» svekkes av destinasjoner som for eksempel Tromsø og Geilo, der kravene etter min mening ikke tilfredsstilles. Jeg stoler heller ikke på at alle andre destinasjoner på lista beveger seg i retning av økt bærekraft.

Ordningen «Bærekraftig reisemål» burde hatt et annet navn, når den kun er ment å skulle vise at destinasjoner arbeider mot et bærekraftsmål. Samtidig bør Visit Norway slutte å markedsføre reisemål som bærekraftig bare fordi noen har valgt å benytte et verktøy for å «systematisere arbeidet med bærekraft». Reisemål som utmerker seg spesielt innen bærekraft kan heller løftes frem ved å opprette prisen «Årets bærekraftige reisemål».