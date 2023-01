Er underskuddet på dommere fra periferien et problem for Norges Høyesterett?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Høyesterett er en Oslo-dominert institusjon som driver rettsavklaring og rettsutvikling for hele landet. Når Høyesterett løser konflikter er idealet at objektive og uavhengige dommere avklarer sakens fakta og deretter bruker loven og rettskildene for å avgjøre stridsspørsmålene – enten saken dreier seg om ulvefelling i Hedmark, promillekjøring i Agder eller naturressurser i Finnmark.

Men er det egentlig viktig hvor i landet dommerne i Høyesterett kommer fra? Ja, sier teorier om dommere og domstoler: En domstol kan øke oppslutningen om sine avgjørelser og øke tilliten til domstolen når den speiler befolkningen den skal representere.

Å bli representert av noen som likner en selv, kan gi grupper i befolkningen et inntrykk av å ha vært med i beslutningsprosessen.

Men i Høyesterett er 14 av 20 dommerne født i Oslo-området og 19 av dommerne har juristutdanningen sin fra Universitetet i Oslo. De fleste av dommerne har utført minst 80 prosent av sitt yrkesaktive virke i Oslo.

Er underskuddet på dommere fra periferien et problem for Høyesterett? Det kan tolkes slik da Høyesterett tok et grep for å periferivaske sine egne dommere for noen år siden.

I årsmeldingene fra 2015 til 2017 endret Norges Høyesterett informasjonen om dommernes geografiske bakgrunn fra fødested til oppvekststed. Flere dommere er født i Oslo enn oppvokst der. Mens Oslo-dominansen blant dommerne i Høyesterett har økt de siste årene, bidro endringene om dommernes bakgrunn i årsmeldingene til å dempe Oslo-dominansen og til å styrke periferiprofilen.

Høyesteretts periferivasking av sine egne dommere kan derfor tolkes som et grep en domstol kan gjennomføre for komme nærmere dem som domstolen skal representere.

En surveyundersøkelse vi gjennomførte om holdninger til geografisk representasjon i Høyesterett, viste at befolkningen har tydelige oppfatninger om Høyesteretts geografiske representasjon.

Undersøkelsen inkluderte en survey av den norske befolkningen og av elitegruppene norske politikere, byråkrater samt journalister og redaktører. En slik undersøkelse gir oss ikke bare mulighet til å sammenlikne holdninger til Høyesterett i befolkningen i ulike deler av landet. Undersøkelsen gir oss også muligheten til å studere hvordan politiske eliter i ulike roller og med ulik innsikt i Høyesterett sin virksomhet, vurderer domstolens geografiske sammensetning.

Resultatene fra undersøkelsen viste at den klassiske sentrum-periferi dimensjonen som vi kjenner fra norsk partipolitikk lever i beste velgående også i den norske rettsstaten. I befolkningen viste undersøkelsen at viktigheten av geografisk representasjon i Høyesterett øker jevnt og trutt fra indre Oslofjord og langs kysten rundt Sørlandet, opp langs Vestlandet og opp til Nord-Norge.

Med andre ord: dess lenger vekk fra Oslo folk bor, dess viktigere er det at sammensetningen av høyesterettsdommerne speiler Norge geografisk.

Som en samfunnsinstitusjon er Norges Høyesterett ikke bare avhengig av tillit i befolkningen. I tillegg til å kontrollere andre institusjoner, er Høyesterett også avhengig av at andre institusjoner faktisk setter i verk domstolens avgjørelser.

Undersøkelsen viste at både journalister, redaktører og folkevalgte politikere mente det var viktig at Høyesterett hadde geografisk representasjon. Spesielt for politikere som selv er underlagt geografisk representasjon, er det rimelig å forvente at geografi er viktig.

Men for saksbehandlere i byråkratiet kan nok geografisk representasjon være litt mer kinkig. Byråkratene er som dommerne utpekt på bakgrunn av sin faglige kompetanse, og ikke primært hvor i landet de er vokst opp. Byråkratiet og domstolenes legitimitet bygger jo på ideen om at det ikke betyr noe hvem byråkratene eller dommerne er eller hvor de kommer fra.

Undersøkelsen viste nettopp at byråkratene var den elitegruppen for hvem geografisk representasjon i Høyesterett betydde minst.

Avgjørelser i Høyesterett kan være upopulære og kontroversielle. Derfor er det viktig at en domstol sikrer seg et reservoar av tillit i befolkningen. Selv om en domstol ikke trenger geografisk representasjon, kan en slik representasjon være en fordel for en domstol som ønsker høy oppslutning i samfunnet for sitt mandat om rettsavklaring og rettsutvikling.

Resultatene fra undersøkelsen er publisert og fritt tilgjengelig i artikkelen «Er geografisk representasjon i Høyesterett viktig? Holdninger blant befolkning og eliter i sentrum og periferien av Norge» i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.