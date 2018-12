Pelsdyrbønder, Norges Pelsdyralslag og Bondelaget vil beholde en omdiskutert og i stor grad uønsket næring i Norge. Kravet er at tradisjon, penger og prinsipper skal trumfe dårlig dyrevelferd. I tillegg bedrives det skremselspropaganda om at avviklingen av pelsdyrnæringen vil avfolke Distrikts-Norge.

Forrige uke erklærte fem pelsdyrbønder at de går til sak mot staten. Bakgrunnen for dette er at pelsdyrbøndene blant annet mener at forbudet mot pelsdyroppdrett strider mot Grunnlovens paragraf 110, og at det er en politisk hestehandel som ligger til grunn for beslutningen om et forbud.

I NRK Ytring 14. desember 2018 kunne vi lese en uttalelse fra disse pelsdyrbøndene, som nå går rettens vei for å beholde næringen i Norge. Bøndene påstår her at politikerne vil legge ned en næring som hverken skader samfunnet eller andre. I tillegg mener de at de useriøse aktørene er kastet ut, og at de som er igjen er de som har det strengeste kontrollregime og de laveste skadetallene. De mener at de også kan bevise at dyrene har det bra.

Ved å si at dyrene har det bra, sier man indirekte at dyrene har god velferd. I uttalelsene fra pelsdyrbøndene vektlegges det at dyr uten skader har det bra. Og ja, dyr uten skader har det bedre enn dyr som er skadet når de lever i samme miljø. Det betyr allikevel ikke at mink og rev i pelsdyrnæringen har god velferd.

I 1965 nedsatte myndighetene i Storbritannia en komite som skulle utrede dyrevelferden til produksjonsdyr i industrialisert landbruk. Komiteen ble ledet av Professor Roger Brambell og fikk navnet Brambell-komiteen. Arbeidet resulterte i de fem friheter som respons til et stadig mer industrialisert landbruk. De fem punktene er frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra fysisk ubehag, frihet fra smerte, sjukdom og skade, frihet til å utøve normal atferd og frihet fra frykt og stress. Disse frihetene er ingen fullstendig definisjon på dyrevelferd, men er viktige kriterier på hva god dyrevelferd handler om.

Dyrevelferd kan blant annet vurderes ut fra tre dimensjoner; biologisk funksjon (f.eks. helse og reproduksjon), naturlig liv (f.eks. leve i et naturlig miljø og ha mulighet til å utføre atferder som er naturlig for arten) og subjektiv opplevelse (hvordan dyret selv opplever sin situasjon). For å ha god velferd må alle dimensjonene være oppfylt. Det er viktig at dyret får muligheten til å oppleve positive følelser, ikke bare fravær av negative følelser.

Dermed vil det aldri være mulig å sørge for god velferd til pelsdyr. Så lenge de bor i små nettingbur, vil ikke disse dyrene ha mulighet til å ha positive opplevelser av sitt liv. Hvorfor? Fordi både mink og rev er rovdyr som har behov for å utføre naturlige atferder, blant annet vil reven daglig bevege seg over store avstander. Slik atferd er helt grunnleggende for at disse dyrene skal kunne ha positive opplevelser i sine liv. Når muligheten til dette tas fra dem, er ikke dyrevelferden tatt hensyn til.

Pelsdyrbøndene får en gullkantet avtale i sammenlikning med melkebønder som går konkurs grunnet for store investeringer og sauebønder som ikke får endene til å møtes.

Pelsdyrbøndenes uttalelse om at deres næring ikke er til skade for noen, må tilbakevises – hver eneste mink og rev som må leve hele sitt liv i bur for pelsens skyld, blir skadelidende.

Det har over lang tid blitt rettet kritikk mot pelsdyroppdrett fra ulike faginstanser, blant annet fordi dagens måte å drive næringen på ikke kan gi dyrene god velferd. Flere land i Europa har allerede et forbud mot pelsdyroppdrett, og enda flere land følger etter, blant annet Tsjekkia, Nederland og Belgia. Trenden i moteverdenen er også å snu ryggen til pels. Hvorfor skal da Norge fortsette å være et molboland som ikke tar disse dyrenes dårlige velferd på alvor?

Norges Pelsdyralslag roper høyt om katastrofal distriktspolitikk og sier at dette handler om lys i husene i Distrikts-Norge. Det fremlegges tall som «500 arbeidsplasser» og «eksport av pels for 300 millioner kroner i året». Norges Pelsdyralslag har fått det til å høres ut som at pelsdyrnæringen er navet i Distrikts-Norge.

Står virkelig Distrikts-Norge for fall når denne næringen forsvinner? Det er omtrent 170 pelsdyrbønder i Norge i dag. Dette er et veldig lite antall i forhold til annet husdyrhold, som var registrert med 28 019 bruk i 2017 (Husdyrhald 2017, SSB). Det legges ned i gjennomsnitt 600 husdyrbruk i Norge hvert år. En del av disse avslutter virksomheten på grunn av liten lønnsomhet og dårlig økonomi. Nedgangen i antall gårdsbruk i Norge har pågått over mange tiår. At nedleggelse/omlegging av 170 bruk over en syvårs-periode er det som rammer Distrikts-Norge hardest, sier dermed seg selv at ikke stemmer.

Selvfølgelig vil avviklingen av pelsdyrnæringen påvirke livet til pelsdyrbonden og alle som arbeider innen næringen, som ved nedbemanning innenfor andre sektorer i næringslivet. I motsetning til de fleste som får noen måneder på seg å finne ny jobb, har pelsdyrbøndene 7 år på å sikre seg et annet inntekstgrunnlag.

I tillegg til Pelsdyralslaget har Bondelaget gitt sin fulle støtte til rettssaken, også økonomisk. Det er også satt i gang kronerulling initiert av privatpersoner til inntekt for pelsdyrbøndenes kommende rettssak.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker ikke nedleggelse av Distrikts-Norge, men mener at Bondelaget kunne bidratt til en bedre forståelse for dyrevelferd og på den måten være med på sikre fremtidig landbruk. Det er åpenbart at forbrukeren ikke lenger ønsker et landbruk som går på kompromiss med dyrevelferden.

Gjennom sin støtte til Norges Pelsdyralslag og pelsdyrnæringen, viser Bondelaget at de verken bryr seg eller har kunnskap om dyrevelferd. Bøndene fjerner seg fra sine kunder og gjør seg selv mindre aktuelle for bevilginger over statsbudsjettet gjennom å nedprioritere dyrevelferd. Bondelaget sin holdning i denne saken er en pådriver for nedleggelse av landbruket og fører til et unødvendig omdømmeproblem for husdyrbruket

Til slutt må man undre seg over hva er det som gjør pelsdyrbøndene så spesielle. Hvorfor får de både oppmerksomhet og pengegaver, mens brorparten av bruk legges ned i stillhet?