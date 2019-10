Vi er 130.000 skogeiere her i landet, og vi må vel kunne anta at det er like store forskjeller mellom skogeiere, som innenfor andre grupper av samme størrelse. Likevel tilbys vi kun én løsning når det gjelder drift av skog: hogg snaut og plant gran. Selvsagt er vi alle opptatt av god forvaltning av skogen. Og av økonomi. Men ikke alene.

Hvorfor blir jeg som skogeier ikke spurt om mine motiver for skogsdrift? Hvorfor tilbys jeg ikke en meny av mulige tiltak som kunne tilfredsstille mine preferanser? Hvorfor er det ikke utviklet et driftsopplegg som maksimerer virkeskvaliteten? Eller utbyttet av vilt? Eller ett som ivaretar skogbildet og skogens opplevelsesverdier? Hvilke ulike metoder kan jeg benytte for å opprettholde og øke skogens karbonlager? Hva kan jeg gjøre for å skjøtte skogen slik at naturskogsartene fortsatt kan klare seg? Eller unngå at skogen ser ut som en slagmark fra første verdenskrig etter drift?

Stadig flere skogeiere bor andre steder, har andre jobber og en annen utdannelse. Motivene for å eie skog blir stadig mer fasettert. Men fanges dette opp i andelslagene – eller er de i ferd med å reduseres til rene driftsselskap – i skarp konkurranse med andre? Er egentlig skogeiersamvirket skogeierens tjenere? Eller er de, som resten av landbrukssamvirket, invadert av økende blåruss-tenkning – og opptatt av egen bunnlinje?

Er det gitt at maksimal volumproduksjon er eneste vei til god skogeierøkonomi? At vi som nasjon kan konkurrere med land som har lavere lønnsutgifter, gunstigere vekstbetingelser, bedre driftsforhold og kortere vei til markedene? Hvorfor aksepterer (kjemper for?) andelslagene en stadig sterkere sortimentsforenkling, slik at verken grove dimensjoner eller trevirkets densitet honoreres?

Kan dagens skogbruk og skogeierlagenes forvaltning sies å være bærekraftig, når man ikke aner hvilke naturverdier man forvalter?

Har skognæringens omlegging fra et fleralderskogbruk til ensalderskogbruk bidratt til nedleggelsen av skogindustrien i Norge? I følge Norske Skogs virkesprosjekt fra 1995, taper skogindustrien kr 900,- pr. tonn ferdig masse i den tidens pengeverdi ved overgangen fra tettvokst naturskogvirke til hurtigvokst åkergran. Sammen med høye transportkostnader og dyr energi og arbeidskraft, styrker ikke dårlig råstoff bedriftsøkonomien.

Klimaet blir varmere, våtere og villere. Erfaringene fra «Gudrun» og andre storstormer er at det er flatekantene og ensalderskogen som skaper de største problemene. Hurtigvokst åkergran brekker oftere og får mer råte. Plantematerialet baseres på et stadig snevrere utvalg av mortrær, med volumvekst som utvalgskriterium nummer en. Hvor stort svinn skal vi akseptere, før vi må innrømme at produksjonen i bestandsskogbruket reduseres vesentlig av kalamitetene? Når skal vi få en gjennomtenkning av hvordan skogbruket kan legges om for å redusere ødeleggelsene? (Mer lauv? Flersjiktet skog?)

Kan dagens skogbruk og skogeierlagenes forvaltning sies å være bærekraftig, når man ikke aner hvilke naturverdier man forvalter? I undersøkelse etter undersøkelse viser det seg at MiS-registrering utført av skogeiersamvirket bare fanger opp brøkdeler av verdiene. Hvor lenge kan tilliten i samfunnet opprettholdes, dersom man jukser med kunnskapsgrunnlaget? Og hvor lenge tror andelslagene at de kan få ha enerett på å foreslå verneområder, når det som tilbys blir stadig dårligere og biologiske hotspots meies ned?

Hvor lenge skal skogeiersamvirket terpe på sitt næringsvennlige løsningsregime i klimakampen, med mer av samme medisin som eneste løsning – mer hogst, mer planting, bioenergi og andre løsninger som bare i liten grad, eller i fjern framtid, gagner klimaet? Når skal man innse at forlenget omløpstid i de eldre ensalderbestandene og omlegging til fleralderskogbruk er de absolutt mest klimavennlige tiltakene vi kan gjennomføre i bruksskogene?

Det er en ny grønn bølge på gang. Vi ser det i valget. Vi ser det i debattene. Vi ser det i naturvernorganisasjonenes medlemstall. Hvor lenge tror skogeiersamvirket at de kan stå imot et økende krav om mer bærekraft? Hvor lurt er det å måtte dras inn i framtidige løsninger, i stedet for selv å initiere endring?

Jeg spørger kun – det må være andelslagenes kall å svare. Siden alle spørsmålene stilles av en naturverner, er det sikkert fristende for andelslagene å gå til motangrep, eller kun å svare på utvalgte problemstillinger. Men det er ikke nok: uroen blant mange skogeiere er økende, og den langsiktige fortjenesten på skogsdriften minkende. Vi fortjener bedre; godt gjennomtenkte svar – og muligens en anelse nytenkning?