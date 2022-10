Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen har den siste tiden hatt en rekke saker om våre planer for Stavanger Havnesilo. På lederplass tirsdag 18. oktober omtaler avisen det vi holder på med som intet mindre enn «fullstendig galskap».

Felleskjøpet har iverksatt omregulering av tomta vi eier på Mølleneset i Stavangers østre bydel. Omreguleringen gir oss muligheten til å selge anlegget til den verdi eiendommen har til bolig og næringsformål, ikke industri.

Vi har vært tro mot vårt verdigrunnlag, og regulerer framtidig arealbruk slik politikerne i Stavanger ønsker. En forutsetning i vår søknad er at anlegget kan drives videre som kornanlegg inntil denne virksomheten opphører. Vår søknad gir derfor muligheten til å drifte videre eller selge, men medlemmene og eierne av Felleskjøpet Agri har i mellomtiden sikret sine verdier.

"Når Nationen omtaler saken, virker det derimot som at vi står klare til å rive. Det er feil, og dette vet Nationen."

Når Nationen omtaler saken, virker det derimot som at vi står klare til å rive. Det er feil, og dette vet Nationen.

Vi ønsker altså en omregulering som gir oss et mulighetsrom og som øker verdien av anlegget for de 41.000 norske bøndene som eier Felleskjøpet Agri. Det er viktig, og det er synd Nationen ikke får med seg dette.

Vi skjønner at det vil skape mindre sensasjon å ta det med, men jeg synes leserne fortjener å få hele bildet. Jeg har tidligere skrevet kronikk om dette i Nationen, så redaksjonen bør være informert. Artiklene spres deretter i sosiale medier slik at feilinformasjonen forsterkes.

I løpet av den siste uka har både Rødt og Heimevernet vært intervjuet i Nationen og uttrykt sin bekymring for både kunstgalleri, at siloene skal rives og om Felleskjøpet bør selge eller ikke.

I papirutgaven 18. oktober har avisen også et intervju med tidligere direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve, som ber oss stoppe den «omstridte reguleringa», som Nationen omtaler det. I intervjuet med Stuve er det dessverre også opplysninger vi må korrigere.

Annonse

Jeg vil gjerne klargjøre at Norske Felleskjøp aldri hadde ansvaret for landets kornforsyning, slik Nationen skriver. Norske Felleskjøp har heller aldri hatt det tekniske eller driftsmessige ansvaret for siloanleggene, slik man kan få inntrykk av i saken. Det er Felleskjøpet Agri som har dette ansvaret.

Stuve er sitert på følgende: «…I dag har vi alt for lite lagerkapasitet og det er ikkje nok lager til å ta unna dagens avlingar. Det er svært beklageleg. I ein slik situasjon må ein ikkje starte med å rive anlegga ein har, seier Stuve.»

Her bidrar dessverre Stuve til å gjenta faktafeil. Felleskjøpet Agri har ikke planer om å rive noe som helst før det finnes tilstrekkelig kapasitet i kornområdene. Det er riktig at det i år med gode avlinger er for liten mottaks- og lagerkapasitet i kornområdene i dag. Det er nettopp dette Felleskjøpet er opptatt av å gjøre noe med, å bygge mer kapasitet i kornområdene.

Vi gjentar gjerne vår klare holdning enda en gang:

Som landets største aktør på håndtering av korn, ønsker å vi å øke den samlede kapasiteten og effektivisere mottaket, tørkingen, rensingen og mellomlagringen av norsk korn. Skal vi få til dette, trengs det både nye anlegg, og modernisering av eksisterende infrastruktur i de deler av landet hvor kornet dyrkes og foredles. Dette er i hovedsak på Østlandet og i Trøndelag.

Et framtidig salg av Stavanger Havnesilo vil være en avgjørende faktor for å sikre finansiering av dette. Et premiss for å selge Stavanger Havnesilo vil altså være at kapasitet for å håndtere kornavlingene i kornområdene kommer på plass.

Vi er enig med Stuve når han uttaler at «Ein må òg skilje mellom beredskapslagring og den daglege drifta i kornmarknaden». Beredskapslagring er et statlig ansvar. Kornkjøperne har ansvaret for mottaks- og lagerkapasitet. Da er det et lite paradoks at Nationen til stadighet omtaler Stavanger Havnesilo som «beredskapslageret».

Norge har ikke hatt beredskapslager for korn siden 2003. Felleskjøpet bruker anlegget i Stavanger som «arbeidslager» og skiper kornet fram og tilbake fra Stavanger, med store skipningskostnader og CO2-utslipp som konsekvens.

Vi har i det siste registrert en viss bekymring både for landbrukets evne til å ta vare på det kornet som produseres, og for behovet for å lagre korn utendørs i perioder. Til dette kan vi nevne at dersom lagerkapasiteten hadde vært lokalisert der kornet produseres og ikke i Stavanger, ville det ikke vært behov for utelagring selv med årets store avlinger.

Når kornet først må transporteres til utskipingshavn med bil, og deretter til Stavanger med båt, møter vi på betydelige kapasitetsbegrensninger med årets konsentrerte innhøsting på Østlandet, hvor vi mottok 30 prosent mer korn enn i skuronna i fjor. Det hadde vært færre flaskehalser dersom silokapasiteten hadde vært lokalisert i kornområdet.

Omreguleringsarbeidet i Stavanger er så vidt kommet i gang og vil foregå godt inn i 2023. Et salg vil kunne utløse oppbygging av ny, og sårt trengt, kapasitet i kornområdene. Dette vil det ta tid å bygge. I mellomtiden vil Stavanger Havnesilo fortsette å være et svært viktig anlegg for Felleskjøpets kommersielle kornhåndtering, men samtidig fortsette å skape flaskehalser for innhøstingen og medføre høye årlige transportkostnader og CO2-utslipp.

Nationen gjentar stadig at anlegget kan snart bli revet. Vi er noen år unna. For å si det forsiktig.