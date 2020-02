Energiproduksjon og luftens baroner

Torsdag 6. februar hadde administrerende direktør i Energi Norge en kronikk i Nationen der han ser for seg Norge som det første fullelektrifiserte samfunn i verden. Hans oppskrift er en skånsom utvikling av vann og vindkraft, sukret med honnørord og gode forsetter som troverdighet, markedsmessige piloter, velfungerende konsesjonssystem, dugnad osv.

10 februar følges han opp av en spesialrådgiver i Norwea, godt timet og koordinert. Kronikkene gir assosiasjoner til Jules Verne.

Phileas Fogg var en eksentrisk engelskmann skapt av Jules Verne, og inngikk et veddemål på at han skulle reise jorda rundt på 80 dager. Siste etappe til Europa brukte han en kullfyrt hjuldamper. Tiden var i ferd med renne ut, veddemålet var i ferd med å gå tapt. Jules Verne lar sin figur hive alt unødvendig over bord, river overbygget og fyrer dampmaskinene med ved fordi det haster, koste hva det koste vil. Phileas rekker fristen så vidt, men skipet er blitt et vrak. Men det betydde ingen ting fordi Phileas ble enda rikere enn før på veddemålspengene han kasserte inn.

Statkraft mener Norge har mer enn nok strøm i årene fremover med de vindkraftverkene som har fått konsesjon (E24 24. mai 2019). Likevel skal mer av Norges urørte natur og kultur transporteres ut gjennom våre utvekslingskabler som strøm, vi skal bygge ned mer natur til en vindkraftproduksjon vi ikke trenger. Det er det egentlige budskapet når en leser kronikkene i Nationen.

Vi burde hegne om og utvikle industri på vår verdifulle vannkraft for å beholde vår levestandard og naturmiljø i framtiden. Vi kan restaurere og modernisere våre vannkraftverk med et utbytte på rundt 20 til 30 TWh i ny produksjon i følge en studie fra NTNU (DN 10.05 2019).

Kraftverksdammene og veiene ligger der fra tidligere, inngrep vil skje i fjell slik at opprustningen knapt synes. Vindkraft har så langt bygget ned omkring 100 ganger større areal enn det den eksisterende vannkraftutbyggingen har gjort. Samtidig er det fatalt at «eliten» i EU ikke har fått med seg stormaktene USA, Russland, Kina og India i klimaspørsmålet. Disse posisjonerer seg nå mot Europeisk markeder, blant annet har den kjemiske industrien i Tyskland beregnet at den trenger 10 ganger så mye elektrisitet for å bli klimanøytral. I praksis betyr dette at så godt som hele landets produksjon fra sol og vind til en industrigren.

Japan planlegger bygging av 22 nye kullkraftverk, mens et stort antall nye kullkraftverk er under bygging og planlegging i hele verden fram til 2030. Dette i følge en rapport som klimatoppmøtet i Paris fikk presentert av fire klimaorganisasjoner, blant disse Potsdaminstituttet. Selv Tyskland som skal ut av kull, vil nå sette det hypermoderne kullkraftverket Dattelen 4 i drift fordi Tysk industri må konkurrere med stormaktenes billig strømproduksjon fra fossilt og kjernekraft, et rått parti. Når vi samtidig vet at Norge står for en tusendel av verdens utslipp, så er det en skremmende symbolpolitikk av regjeringen som tillater mer nedbygging av vår urørte natur til vindkraft.

Vår egen konkurranseevne må utvikles med kunnskapsbasert industri basert på vår rene vannkraft som energiressurs, for det er slett ikke særlig innovativt å tappe vann igjennom en turbin for så å selge strømmen som en vanlig handelsvare til EU. Unødig vindkraftutbygging kan rive velferdsteppet under beina på våre etterkommere fordi vi ødelegger vår natur og tømmer våre lommer som veldedighet til verdens rikeste land.

Derfor er det en meningsløs feil å ofre hubroens tusenårige leveområder og samenes viktige beiteområder og kultur for å skape kortsiktig gevinst for at noen få vindbaroner skal bli rikere.

Lobbyistene er i ferd med å gjøre oss til Tysklands ressurskoloni. Politikerne har økt skattetrykket på vannkraften. Det siste er en gedigen feilmotivasjon som gjør at Norge kaster bort muligheten til å få realisert det desidert største potensialet vi har til ny ren elektrisitetsproduksjon gjennom opprusting av gamle vannkraftverk.

Statkraft kom med en pressmelding like før jul i fjor: «Statkraft og det svenske gods- og transportselskapet Inlandsbanan har inngått en intensjonsavtale om i fellesskap gjennomføre et pilotprosjekt for å undersøke hydrogendrevet godstrafikk i Sverige i løpet av 2020 - 2021. Satsingen kan muliggjøre en karbonfri godstransport med tog gjennom halve Sverige». Det er uforståelig at Statkraft satser på hydrogendrift i Sverige og ikke i Norge.

Det er merkelig at vi ikke kan benytte hydrogen for å drive Nordlandsbanen i stedet for å snakke om elektrifisering med stolper hver femtiende meter og kabler opp til Bodø. Teknologien med hydrogendrevne lok er godt prøvd i Tyskland. Slike lok slipper kun ut vanndamp i eksosrøret, helt forurensningsfritt. Og hva med tyngre kjøretøyer og skipsfart? Ammoniakk kan dekke 25% av skipsfartens drivstoffbehov i 2050.

Batteridrift er ikke teknisk hensiktsmessig i tunge applikasjoner før en helt ny og radikal batteriteknologi er på markedet. Innen det er tilfellet vil radioaktivt gruvevann og avfall være på avveie fra gruvedrift der metaller som skal benyttes til vindturbiner og elbilbatterier utvinnes.

Hvis vi skal verne om vår urørte natur, må vi i tillegg til oppgradering av vannkraftverkene se inn i Hydrogensamfunnet med fangst og lagring av karbon. Da kan vi utnytte våre olje og gassreserver til hydrogenproduksjon og syntetisk drivstoff. Eksportveien mot Europa ligger i Nordsjøen i form av rørnettet som frakter naturgass og olje.

Vi kan putte inn ammoniakk som energibærer for hydrogen i disse rørene og plukke ut hydrogenet når rørstrømmen når EU. Mer vindkraftutbygging og flere strømkabler til EU er derfor et unødvendig selvskudd for Ola og Kari`s urørte natur. Produksjon, eksport og lagring av flytende hydrogen har et enormt potensiale i seg som forurensningsfri energiressurs.

«For klima, for norsk natur, for norsk industri, og for norsk verdiskaping», men med andre tekniske løsninger enn vindkraft.