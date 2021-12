Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Energiloven av 1990 reformerte strømsektoren. Før 1990 hadde man elektrisitetsverk med oppdekningsplikt og geografisk monopol på strømforsyning. Energiloven splittet opp sektoren i tre deler; kraftproduksjon, nettvirksomhet og strømsalg.

Kraftproduksjon og strømsalg skulle skje i et marked. Nettvirksomheten måtte være monopol; man ikke kunne bygge ut mange parallelle strømnett. Det er to hovedproblem:

*At ingen har ansvar for at det finnes nok strøm tilgjengelig.

*At markedsprisen skal regulere etterspørselen.

Myndighetene har plikt til å ta vare på egen befolkning. Ethvert land må sørge for kraft til egen befolkning og næringsliv. Man kan handle med kraft over landegrensene, men da fordi en har mer kraft enn det som behøves og noen andre behøver det, og vice versa.

Det var en dårlig idé å fjerne oppdekningsplikten fullstendig i energiloven. Oppdekningsplikten slik den var før er ikke brukbar nå, men vi behøver at «noen» har oppgaven å passe på at det finnes nok tilgjengelig kraft til innenlandsk estimert forbruk fra sesong til sesong.

Det norske vannkraftsystemet er basert på en naturressurs, og man kan ikke basere seg på en tenkning om at det alltid skal regne nok «just in time» for å redde oss.

Det vil jo bli tap i eierinntekter dersom man må holde på mer vann i magasinene over sommeren, når man ville tjent mest på å produsere og eksportere strømmen på senvinter og vår.

Da er det fint at strømproduksjonen fra vannkraften fortsatt er vår «felles eiendom» gjennom eierskapet til kommuner, fylker og stat, slik de fremsynte konsesjonslovene fra tidlig 1900-tall sikret oss. At myndighetene bruker sin eierposisjon til å sikre oss kan ikke være feil.

For Staten må det være bedre om man får noe mindre utbytte fra Statkraft i forhold til at man som nå må bruke av sitt kjempeutbytte fra Statkraft til å gi krisepakker til strømkundene for at de skal kunne betale strømregningene.

Vi behøver derfor ny lovgivning som regulerer at noen får ansvar for at det kan «produseres» nok strøm til å dekke aktuelt innenlandsk behov til enhver tid.

I Norge brukes strøm til oppvarming. Det er villet politikk. Vi må bruke strøm, selv når vi ikke har råd til det. Vi har ingenting å erstatte strømmen med. Priselastisiteten på strøm er derfor stokk stiv.

Det er en dårlig idé at høy strømpris skal dempe etterspørselen. Det blir særlig tydelig nå når en som nå får inn britisk og nordeuropeisk prissmitte som følge av blant annet skyhøye gasspriser, CO2-avgifter og generell omlegging av kraftproduksjonen i Europa inn i det norske strømmarkedet.

Dette er en oppskrift på sosial uro.

Vi behøver et pristak for innenlandsk omsetning som skal tre i kraft når spotprisen blir høyere enn pristaket. Det gir mindre eierinntekter, men da er det en lykke at vi selv gjennom vår stat, fylkeskommuner og kommuner eier kraftproduksjonssystemet.

Det smerter kanskje, men alternativet er krisetiltak fra staten. En kan ikke gjøre store deler av befolkningen til sosialklienter på markedets alter. Særlig ikke nå som «fremtiden er elektrisk».

Et nasjonalt pristak kan ligge ganske høyt, og det skal verne oss mot er slike priser som vi ser nå. Opp til dette pristaket kan prisen svinge med spotprisen. Pristaket gjelder når spotprisen overstiger taket. De som «taper» på dette vil være kraftprodusentene, men de «eier vi jo selv».

Dersom det innvendes at det ikke blir mer vann i magasinene med et pristak, må dette sees i sammenheng med at vi får en form for nasjonal oppdekningsplikt. Da vil vi sjelden mangle vann.

Forfatterne av energiloven mente at for å få til markedsbasert kraftomsetning var det behov for mange uavhengige, selvstendige strømsalgselskaper som kunne konkurrere om å tilby kundene de beste kontraktene og prisene. En fikk en helt ny «næring»; strømsalgsselskaper.

Man så for seg at prisdannelsen ville skje i konkurransen mellom strømsalgsselskapene. Men slik ble det jo ikke. Prisdannelsen skjer i spotmarkedet, det vil si i engrosmarkedet.

Den vesentligste forskjellen mellom prisene til de forskjellige strømsalgsselskapene er påslaget de beregner seg på spotprisen, hvor heldige de har vært i handelen i de finansielle strømmarkedene og hvilke tilleggsprodukter de har i strømpakkene.

Strømsalgselskapene har nå blitt hovedkontakten med kundene. Da dette skjedde gikk Forbruketilsynet til frontalangrep på bransjen med påstand om at de lurer kundene. Jeg tror ikke selskapene lurer kundene, men kompliserte «strømprodukter» med lite gjennomsiktige priskalkuleringsmodeller skaper mistanker – særlig når prisene stiger.

Som «selger av strøm» til forbrukere er disse selskapene overflødige. Nettselskapene har kompetansen til å formidle kraft til kundene til gjeldende spotpris time for time. «Keep it simple», det er oftest lønnsomt.

Opphev forbudet mot at nettselskapene kan selge strøm til nettkunder, og pålegg dem å levere sporkraft med et lite påslag. Dette vil strukturrasjonalisere næringen.

Men det behøves at noen selger prissikring til kundene som heller ikke vil tåle en så høy pris som pristaket. Slik prissikring har noen selskap som tillegg i «strømproduktene», og kunden betaler en premie for dette.

Strømsalgsselskapene burde være prissikringsselskaper. De kan selge prissikringstjenester til de kundene som vil sikre seg på et lavere prisnivå enn det nasjonale pristaket.