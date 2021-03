Den norske landbruksmodellen er sosialdemokratisk i sin natur. Sterke samvirkeorganisasjoner, jordbruksavtalen, importvernet, markedsordningene og kanaliseringspolitikken er hjørnesteiner vi alltid har hegnet om. Det handler både om bondens egen økonomi, og bondens evne til å betale sine ansatte anstendig. At Arbeiderpartiet er opptatt av begge deler, bør ikke overraske noen.

Lønnsomheten i næringen avhenger av mer enn de nevnte grunnpilarene. Arbeiderpartiet er klare på at landbrukets klimaplan skal ligge til grunn for sektoren. Utslippene skal ned, karbonopptaket opp. De grasbaserte produksjonene skal sikres. Det er ikke kua på sætra eller sauen som beiter i høyfjellet som har skapt klimaendringene. Maktbalansen i verdikjeden for mat må også bedres, til fordel for både bønder og forbrukere.

De senere årene har vi vært spesielt tydelig på jordbrukets betydning for sikkerheten til oss alle. På rødgrønn side er vi også enige om å øke selvforsyningsgraden til 50 prosent korrigert for import av fôr. Vårt mål er krystallklart: Vi vil sørge for at Norge produserer nok, naturlig og trygg mat på norske naturressurser. Det gir folk arbeid, trygghet og god helse. Vi vil styrke kanaliseringspolitikken for å øke kornproduksjonen og forsterke beredskapen. Et variert familiejordbruk i hele landet er Arbeiderpartiets politikk.

Inntektsgapet skal tettes, det er vårt klare mål. For å lykkes med dette, trengs solide statsfinanser og et sterkt importvern. Skroting av EØS-avtalen vil ikke bare svekke eksportnæringene i distriktene og de norske statsfinansene. Forhandlinger om en ny handelsavtale med EU vil også sette dagens viktige importvern i større spill. Dette er en bekymring vi er kjent med at også deles i deler av næringen.

Her er det sterke, motstridende krefter i spill, også fra norsk side. Om man liker det som nå kommer ut av forhandlingene med Storbritannia, vil man elske det som kommer ut av en slik runde med et samlet EU. Det har norske bønder alt å tape på.

Arbeiderpartiets landbrukspolitikk handler om at vi er partiet for både sosial og geografisk rettferdighet, for arbeid og trygg, helhetlig styring. Dette gjenspeiles på flere områder. Arbeiderpartiets program vil gjøre oss til et sterkere industriland. Vi vil sikre kapital til økte investeringer i skogbasert industri, og sørge for at videreforedlingen av skog tilsvarer mengden tømmer som hogges i Norge.

Videre vil vi øke tilskuddene til skogplanting for å sikre industrien råstoff også i framtida. Dette vil i tillegg bidra til flere sommerjobber for norsk ungdom, og slik knytte ungdommen tettere til de jord- og skogbaserte næringene. Det er klok, langsiktig politikk.

Arbeiderpartiet vil også stanse en utvikling der de rikeste i Norge eller utenlandske investorer tar over stadig mer av ressursene våre. Derfor vil vi blant annet innføre demokratisk kontroll med prisene for rene skogeiendommer, slik vi har for andre landbrukseiendommer. Vi brenner for at våre rike naturressurser skal bidra til lokale jobber, og at verdiene skal være spredt på hender lokalt eller eid i fellesskap.

Vårt genuine engasjement for maten og jordbruket, har vi vist ved flere anledninger de siste åra:

1. Våren 2018 la vi fram vår opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser, desentral næringsmiddelindustri og arbeidsplasser i hele Norge.

2. Under tørkekrisa den påfølgende sommeren var Arbeiderpartiet tidlig og tydelig på. Vi presset regjeringa på å berge bondens økonomi. I tillegg til krevde vi at Stortinget måtte ta lærdom. Derfor foreslo vi en offentlig evaluering av hvordan sentraliseringa i jordbruket og kvote- og strukturutviklingen øker sårbarheten og svekker beredskapen i møte med ekstreme værsituasjoner og et klima i endring.

3. Sist høst ville vi reforhandle jordbruksavtalen for å øke lønnsomheten i næringa. Etter vårt skjønn hadde det vært naturlig å satse på økt aktivitet og forsterket jordbruksøkonomi i koronakrisa, men høyreregjeringa var som vanlig negativ til våre forslag. Fra mange andre var det taust.

Etter åtte år med sentralisering og mer til dem med mest fra før, må det nå bli vanlige folks tur. For Arbeiderpartiet er man vanlige folk om man jobber på egen gård, på andres gård, i næringsmiddelindustri eller skogindustri. Vi vil ha trygghet og arbeid til alle, også norsk ungdom som kunne tenke seg arbeidserfaring med planter og dyr. Det handler om å sikre framtida, for landbruksnæringa – og Norge.