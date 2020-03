En rød tråd mellom jordhelse og en sunn hjerne?

Moderne mat er blitt mer og mer preget av mangel på fiber og mye prosessert mat med stort innhold av konserveringsstoffer og delvis rester av plantevernmidler.

Nyere amerikansk forskning viser at kun en av fire amerikanere har en intakt tarmflora i forhold til hva den normalt skal inneholde av mikrobiologisk sammensetning. Stadig oftere pekes også på sammenhenger mellom defekt tarmflora og framveksten av en rekke nevrale lidelser, deriblant Altzheimer, Crohns sykdom, Autisme, angst og depresjoner.

Samtidig har forskerne blitt stadig mer klar over den omfattende kommunikasjon som skjer mellom mikroorganismene (mikrobiomet) i tarmen og hjernen, likeledes at en betingelse for at dette skal utvikle seg positivt forutsetter en sunn og variert tarmflora.

Tarmflora. Normalt vil vi alle fra fødselen ha de samme forutsetninger for et aktivt immunforsvar og en aktiv og variert tarmflora. Denne «genetiske ryggsekken» har vi med oss fra tidenes morgen, trolig preget av det jaktliv vi bedrev i ca. 150 tusen år før vi begynte å dyrke jorda. I denne perioden utviklet vi en tarmflora som var basert på et variert kosthold av det vi fant å spise.

Den dramatiske kostholdsendring som nå i stor grad preger den vestlige verden skjer på så kort tid av vår arts utvikling at den definitivt utfordrer vår biologi.

Det er de siste årene skrevet mange bøker om temaet og flere dokumentarer er produsert. Dog starter de fleste med maten og tarmen som utgangspunkt, men her er det en «Missing Link» knyttet til jordhelse og måten maten er produsert på som hittil ikke er viet nok oppmerksomhet.

Vår agronomiske kunnskap bekrefter at det er en sammenheng mellom jordas innhold av næringsstoffer og næringsstoffenes opptak i plantene, men har vi egentlig i tilstrekkelig grad kjent til de grunnleggende prosessene for at dette skal skje på et varig og sikkert vis, og har vi i tilstrekkelig grad lagt forholdene til rette for dette?

Jordlivet. Professor Dag Jørund Lønning har skrevet to bøker, Jordboka I og Jordboka II, der han refererer til flere anerkjente amerikanske jordforskere, deriblant Elaine Ingham, som viser til nødvendigheten av å forstå jordlivet som en biologisk prosess, der et allsidig mikrobiologisk liv i jorda er en forutsetning for at både planter, dyr og mennesker skal kunne utvikle seg og leve normalt.

Med jordlivet forstår vi mengde og innhold av bakterier, sopp, protozoer, meitemark og så videre. Det er dokumentert at i en teskje jord kan det være flere mikrober enn det er mennesker på jorda. For at disse skal leve må de ha tilgang på næring gjennom et variert plantedekke og ved hjelp av fotosyntesen.

Vi mennesker har lært at bakterier er noe vi for all del ikke må få i oss, og at dette er forbundet med sykdom og fare. Derimot er det viktig å vite at det har eksistert bakterier og sopp på jorda i 3 milliarder år, og dette var også forutsetningen for utviklingen av avansert liv og således opprinnelsen til et variert dyreliv på planeten gjennom flere millioner år.

I dag vet vi at menneskets utvikling ikke har vært mulig uten denne forhistorien, samtidig som vi også vet at bakterier både i og utenpå vår kropp, så vel som overalt i våre omgivelser er en forutsetning for at vi skal leve.

Nødvendigheten av å forstå jordlivet som en biologisk prosess, der et allsidig mikrobiologisk liv i jorda er en forutsetning for at både planter, dyr og mennesker skal kunne utvikle seg og leve normalt.

Et aktivt og variert mikroliv i jorda lever i symbiose med plantenes røtter og bidrar til at plantene via planterøttene får tilgang til en variert og riktig mengde næringsstoffer som vi trenger. Enten vi høster og spiser planter direkte, eller dette skjer via beitedyr som vi høster av som melk eller kjøtt, så sikrer dette oss slik at mikroorganismene i tarmen blir mangfoldig, rik og viktig for utvikling av vårt immunsystem.

Dette er komplisert biologi, men det gir likevel et forenklet bilde og beskriver kort den sammenheng det er og hvor viktig det mikrobiologiske livet er for vår eksistens.

Jorda forsvinner under oss. Delvis som ledd i de tiltagende klimautfordringene har det blitt stort fokus på det store tapet av organisk materiale (humus) fra jordbruksjord, hvilket er konsekvens av det industrielle landbruket, kanskje inntil 70 % i løpet av de siste hundre år.

Dette har direkte å gjøre med måten vi produserer maten på, med store maskiner, monokultur, for mye nitrogengjødsel og bruk av plantevernmidler. Tap av humus er ensbetydende med tap av karbon til atmosfæren. Dette er i seg selv en stor utfordring for landbruket, men i relasjon til foregående problemstilling, så bidrar dette direkte til en betydelig forringelse av mikrolivet i jorda. Dette igjen forringer det biologiske opptaket av næringsstoffer til plantene, som igjen forringer utviklingen av vår viktige tarmflora.

Kunnskap om jordlivet har vært totalt fraværende i norsk landbruksopplæring, både ved landbruksskolene, så vel som ved universitetet på Ås. Dette er påpekt i en fersk rapport fra Nibio.

Disse sammenhenger mellom fokus på og opprettholdelse av sunn jordhelse for å sikre en trygg tarmflora hører med i den nye kunnskapsutvikling som trekker sammenhenger mellom tarmhelse og sunn hjerne.