Ifølge en artikkel fra E24, er det kun Norge, Tyrkia og Papua Ny-Guinea som nå tillater nye sjødeponi av gruveavfall i fjorder.

Dette kan bidra til å skade Norges omdømme og ramme store næringer og eksisterende arbeidsplasser, dersom ikke også Norge sørger for å stanse slike forurensende utslipp til sjøs.

Og når både FNs Naturpanel og det internasjonale havpanelet slått alarm om dårlig tilstand i havet, samt at marinfaglig ekspertise ved Havforskningsinstituttet fraråder sjødeponi i Førdefjord og Repparfjord, er det kanskje på tide å se bort fra sjødeponi.

Erfaringer fra tidligere tilsier at utslipp av gruveavfall i fjorder er dårlige. Eksempelvis er dette i Jøssingfjord, hvor sjødeponering ble stanset grunnet påviste miljøskader og hvor fjorden fortsatt etter 35 år ligger så godt som livløs.

Videre er de dumpede gruvemassene finkornet og inneholder kobberfragmenter som i mange år har vært forbudt på mot bruk i sjø. Disse miljøgiftige artiklene kommer med stor sannsynlighet til å spres over store deler av kysten langs Norge med havstrømmer.

Dette kan videre gi utslag for konsekvenser, som jeg mener at vi som land ikke kan stå inne for. Det vil blant annet gi store konsekvenser for laksefisket og fiskerinæringen, og vil blant annet ramme flere arbeidsplasser langs kysten i Finnmark og Sogn og Fjordane.

Det skal også sies at både Førdefjord i Vestland og Repparfjord i Finnmark er nasjonale laksefjorder, som etter enstemmig vedtak i Stortinget skal ha særlig vern mot alle former for forurensning for å ivareta villaksstammen. Dette er rike fjorder, som har gitt grunnlag for næring og bosetting i flere tusen år. Skal vi virkelig ødelegge disse nå?

Samt har de store næringene i sjømat og reiseliv protestert mot gruveavfall i fjordene i frykt for sine titusener av arbeidsplasser. Dette er blitt konfliktsaker som næringer, miljøbevegelsen, unge og eldre engasjerer seg i grunnet fare for irreversible miljø- og samfunnsskader.

Dette gjelder blant annet Førdefjordområdet, hvor 60 selskap i sjømat og reiseliv i fellesbrev har protestert mot gruveavfall i fjorden. I Finnmark rammes også reindriftsnæringa og samenes urfolksretter.

Jeg stiller meg dermed kritisk til at Senterpartiet, i lag med Arbeiderpartiet ikke har gjort noe samfunnsøkonomiske analyser av gruvevirksomheten. Departementet vurderer heller ikke konsekvensene av tidligere og planlagte inngrep for reindriften i områder, der Nussir-prosjektet med stor sannsynlighet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Etter en konsekvensanalyse bestilt av Sametinget vil antall reindriftsutøvere i det lokale reinbeitedistriktet bli halvert.

Hele valgkampen har vi som parti gått til valg på å skulle være nært folk i hele Norge. Vi skulle forvalte egne ressurser og ivareta norske arbeidsplasser. Jeg spør meg dog; er dette mulig, om ikke vi følger opp det som står i hurdalsplattformen?

En ting er å skrive, mens en annen er å gjøre det i praksis. Jeg mener også at vi må begynne å lytte enda mer til de som har kompetanse på feltet, blant annet de som her er nevnt i løpet av saken. Ikke bare er vi nødt til å være nært folk, men kanskje også enda nærmere folk i alle deler av landet.

Med hurdalsplattformen i bakhånd, ser vi at mulighetene til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring er der. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapingen.

Mineral kan hentes ut uten at restmassen slippes ut i fjorder. Dette gjøres ved at restmassen minimeres gjennom bruk til forskjellige formål og ved at noe fylles tilbake i gruvene. Mineralsk masse som slippes ut i fjorder går tapt som ressurs for framtiden, samtidig som den gjør skade på marine økosystemer og evigvarende ressurser, med andre ord dobbel ressurssløsing.

Med dette sagt, mener jeg at det ikke er forsvarlig å bruke de norske fjordene, som er blant verdens rikeste økosystemer og som legger grunnlag for store, eksisterende og varige næringer, som billig avfallshåndteringsmetode for gruvenæring som kan vare noen tiår.

Regjeringen Solberg, som har delt ut disse konsesjonstillatelsene, tok ikke hensyn til miljø og lokal matproduksjon, herunder fiskeri og reindrift. Forrige regjering valgte å overkjøre de utsatte ulike minoritetene i de sjø- og reindriftssamiske miljøene for et kortsiktig gruveprosjekt i Repparfjorden. Vi må snu, og det må gjøres nå!

Landets mange goder må forvaltes nasjonalt. Slik mineralforekomster blir forvaltet i dag, kan de selges ut av landet, hvor svært lite av fortjenesten blir igjen i Norge. Det er alvorlig, sett i forhold til skader som påføres natur og miljø ved gruvevirksomhet, at norske interesser ivaretas dårlig både med hensyn til natur, økonomi og arbeidsplasser.

Jeg mener derfor at Senterpartiet, i lag med Arbeiderpartiet, har et enormt ansvar for at norske arbeidsplasser blir ivaretatt, og at fiskerinæringen ikke tar skade av fjorddumpingen. Heller må partiene begynne å se på andre alternativer til fjorddeponi, og følge opp det som allerede står i hurdalsplattformen.

Sånn det foregår i dag, er både miljøskadelig, økonomisk vanskelig og det går utover norske næringer og urfolk. Dette kan ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet tillate.