Stortinget skal behandle ny jordbruksavtale. Inntektsgapet skal tettes med om lag en tiendedel. Det skal partene ha honnør for. Samtidig videreføres politikken som har bidratt til at Norge er blant landene med lavest selvforsyningsgrad.

Kompleksiteten i avtalen, særlig på grunn av kompensasjon for ekstraordinære kostnader, får skylden for manglende strukturelle grep.

Det var nettopp derfor jeg i forbindelse med behandlingen av strømstøtten for landbruket i februar mente at regjeringen burde ta initiativ til tilleggsforhandlinger for å håndtere kostnadskompensasjon, eller som et eget protokollført spor i de ordinære forhandlingene. Det ville gitt større rom for å gjøre strukturendringer.

Dette ønsket verken Bondelaget eller regjeringen, og må derfor ta ansvaret for hvorfor oppgjøret ble så komplisert.

I stedet fikk SV gjennomslag i behandlingen av strømstøtten at selvforsyningsmålet – i tillegg til tetting av inntektsgapet – skulle være førende for statens arbeid med jordbruksoppgjørene. Dette målet er som kjent 50 prosent selvforsyning korrigert for fôrimport.

Det uforståelig hvordan en ny subsidie til det Stortinget med all tydelighet vill vekk fra, nemlig fôrimport, er i tråd med Stortingets forutsetninger. Føringene fra Stortinget er heller ikke nevnt i proposisjonen til Stortinget. Spørsmålet er om regjeringen har forholdt seg til stortingsmålsettingen.

SV respekterer forhandlingsinstituttet. Men forhandlingsinstituttet må ta utgangspunkt i Stortingets føringer. Derfor støtter SV i all hovedsak avtalen, men forslår å omprioritere cirka 4 prosent slik at den er i tråd med Stortingets føringer.

Etter konstruktive innspill har SV justert det opprinnelige forslaget. Fôrimport og kvalitetstilskudd storfe kuttes med 443,4 mill. og fordeles på utmarkstilskudd storfe og hest (55 mill.), og sau, lam og geit (68,4 mill.), husdyrtilskudd sau, ammegeit (130 mill.), ammeku (110 mill.), og beitetilskudd (80 mill.). Da er det opp til bonden å velge fôr. Er gress billigst brukes det.

Det kan nok sies mye om hvor stor effekten er på selvforsyningen med disse endringene. En ting er imidlertid bombesikkert: subsidierer man fôrimport, vil det stimulere til mer fôrimport. Det kan man ikke teoretisere seg vekk ifra. Vi er enig med kornbøndene i at stramme budsjettmidler ikke skal gå til det vi må ha mindre av.

Kraftfôr er dyrt for tiden, og produksjoner med høy andel kraftfôr, må kompenseres. I stedet for å ødelegge konkurransen til norsk gress gjennom subsidiert fôrimport, må kompensasjonen tas ut i markedet. Derfor foreslår vi å øke målprisen på melk med 45 øre, og legge til rette for at PGE svin økes gjennom flere partsmøter og hyppigere prisfastsetting. Kvotetaket på melk settes til 500.000 liter uten tilbakevirkende kraft.

Ola Flaten i Nibio frykter økt melkepris stimulerer bønder som ikke fyller kvoten sin, til å gjøre det med kraftfôr. Hva som lønner seg for bonden vil avgjøre det. I vårt alternativ med dyrere kraftfôr, rimeligere gras og mer tilskudd på dyr vil det lønne seg mer å sette inn en ekstra ku på gras.

Vi har også fått kritikk for at vi omprioriterer økningen i kvalitetstilskuddet for storfe. Mindre tilskudd kan føre til mindre volum produsert og dermed minke selvforsyningen blir det hevdet. Dette volumet er imidlertid basert på fôrimport og har ingenting med selvforsyning å gjøre.

Poenget er at vi må ha produksjon som er koblet til vårt eget ressursgrunnlag for å øke selvforsyningen.

Denne retningen trodde vi faktisk at både regjeringspartiene og Bondelaget ønsket. Men nå stemples det som «markeringspolitikk». Drev regjeringspartiene og Bondelaget også med «markeringspolitikk» i forrige periode, når de selv frontet denne politikken?

Eller er reaksjonene fra regjeringspartiene og Bondelaget mot SVs forslag et uttrykk for reell uenighet om veivalgene for jordbruket?

En ting er å gjøre endringer i selve avtalen – det sitter langt inne. Men: hva med om Stortinget forpliktet seg til noen skikkelige retningsvalg for oppgjørene som kommer? Det ville gitt bondeorganisasjonene flere kort å spille på og dermed styrket forhandlingsinstituttets legitimitet i jordbruket.

Det ville ikke regjeringspartiene ha noe av. Selv ikke en opptrappingsplan for hvordan man skal nå selvforsyningsmålet, ta ned kvotetaket på melk eller andre ting som står i deres egen regjeringsplattform.

Regjeringen lener seg på et par arbeidsutvalg som skal se på strukturendringer som sitt alibi. Men arbeidsgruppene skal bare «kartlegge» og «beskrive» tiltak – ikke utforme faktiske forslag.

Endringene i jordbruket kan ikke la vente på seg. Det er naivt å tro at det blir et mindre komplisert oppgjør neste år.

Når regjeringen ikke ønsker å forplikte seg til noe av dette – ting som til og med står i deres egen regjeringserklæring – skaper det usikkerhet om hvilken retning de egentlig ser for seg for landbruket. Det er det siste jordbruket trenger.