Øystein Heggdal skrev i Nationen forrige uke et noe overraskende svar til min kronikk i samme avis hvor jeg hevder at kunstgjødsel ikke kan løse matkrisa vi står overfor.

Til tross for hans forsøk på å delegitimere sine meningsmotstandere og en bredere miljøbevegelse fortjener Nationens lesere en oppklaring på det som enten er misforståelser eller direkte misvisende påstander.

For det første handler den globale matkrisa vi står overfor i all hovedsak om en dypt urettferdig skjevfordeling av verdens mat. Heggdals poeng om at vi må produsere mer mat er derfor feilaktig. 811 millioner mennesker lever i sult, men samtidig er omtrent to milliarder mennesker overvektige.

I tillegg kastes omtrent en tredjedel av all produsert mat. Det handler med andre ord om hvem som har tilgang på hvilken mat, og hvilken økonomisk og miljømessig pris denne maten har – ikke mengden mat som produseres.

Dagens globale jordbruk domineres av industriell storskalaproduksjon. Matproduksjonslinja alene står for en tredjedel av globale klimagassutslipp. Jordbruk er, sammen med skogbruk og gruvedrift, den største driveren til tap av naturmangfold og bidrar i tillegg til landran hvor verdens fattige blir forvist uten kompensasjon.

Dette har ikke skjedd av seg selv. Det har vært en gradvis utvikling der profitt for store aktører, de mest kostnadseffektive løsningene og størst mulig kvanta har gått på bekostning av rettferdig fordeling og miljøets bæreevne.

Selv om nitrogenbasert kunstgjødsel har vært viktig for å sikre millioner av mennesker mat, gjør den det også enda vanskeligere for oss å nå klimamålene, fordi det fører til mer dinitrogenoksid (N2O), også kjent som lystgass, i atmosfæren, påpeker CICERO. Lystgass er en svært kraftig drivhusgass med en 300 ganger større effekt på global oppvarming enn karbondioksid.

Ifølge CICERO står lystgassutslippene fra jordbruksarealer for minst 15 prosent av de totale menneskeskapte utslippene, og øker med rundt 1 prosent i året. Tiltak for å redusere bruken av kunstgjødsel vil altså være en viktig del av løsninga på klimakrisa – og dermed også viktig for den globale matsikkerheten.

Humaniora-agronomene i Spire, som Heggdal kaller oss, har også støtte fra en rekke forskere. Blant annet har Inger Elisabeth Måren, førsteamanuensis ved institutt for biovitenskap ved UiB og UNESCO chair for bærekraftig arv og miljøforvaltning, påpekt hvordan naturlig gjødsel i mye større grad bidrar til å opprettholde det sunne mangfoldet i jorda, og at det er en bedre løsning i et langsiktig perspektiv.

Måren, og flere med henne, viser til en rekke problem knyttet til bruken av fosfor i kunstgjødsel, en ikke-fornybar ressurs som utvinnes gjennom gruvedrift. Avrenning og utvasking av kunstgjødsel og plantenæring fra jordbruksarealer til vann og vassdrag er ifølge Landbruksdirektoratet det største forurensningsproblemet i landbruket.

Naturen gir dermed selv tydelig beskjed om at vi er nødt til å fase ut bruken av kunstig plantenæring og kunstgjødsel. Heller ikke støtten til økologiske og regenerative jordbruksmetoder er noe vi er alene om. Derimot er det bredt anerkjent for å ha bedre effekt på både jordas og menneskets helse. Ambisjonen om å øke andelen økologisk mat deles av en rekke politiske parti, EU og forskere.

Heggdal har rett i at kunstgjødsel har bidratt til å øke matproduksjonen verden over, og at Haber og Bosch fikk nobelprisen i sin tid er derfor forståelig. Da var vi enda ikke kjent med konsekvensene av industrialisert jordbruk, monokulturer, sprøytemiddelbruk og kunstgjødsel. Det er viktig å huske at selv om en løsning har fungert en stund så betyr ikke det at det dermed er den beste løsningen for framtida.

Vi må være mer ambisiøse og finne nye, bedre og mer bærekraftige løsninger.

Spire har ikke tatt til orde for at vi skal kutte all kunstgjødsel på dagen. Det vi derimot tar til orde for er at vi må bevege oss bort fra et globalt miljøfiendtlig jordbruk som forsterker klima- og naturkrisa som for øvrig rammer småskala matprodusenter hardest.

Vi må sikre rettferdige handelsavtaler som ivaretar urfolk og småskala bønders rett til eget land og naturressurser. Ved å føre en helhetlig politikk som prioriterer alle menneskers matsikkerhet og vårt felles miljø, kan vi løse matkrisa – ikke ved å tviholde på en landbrukspraksis som på sikt vil sette hele verdens matsikkerhet i fare.