I en kommentar fredag 15. juli spør Eva Nordlund om vi ser en «ny blomstringstid for elitismen». Tvert imot, Arbeiderpartiet fører en kraftpolitikk for vanlige folk, og vi skal komme oss gjennom dagens krise, og få lavere strømpriser.

Det siste året har vært ekstraordinært på mange måter. Pandemi, krig i Ukraina og den tørreste våren på 140 år har bidratt til helt ekstraordinært høye strømpriser. Et kraftmarked som har tjent oss vel gjennom tretti år, har plutselig blitt satt under stort press.

Situasjonen er alvorlig og krevende for svært mange. Vi kan ikke akseptere at dette blir en ny normal, og har satt ned en energikommisjon som skal finne langsiktige svar. Arbeiderpartiet er villig til å diskutere alle tiltak som både kan sikre tilstrekkelig rimelig fornybar kraft og trygge vår forsyningssikkerhet.

I påvente av disse svarene har vi gjort flere grep. I fjor innførte vi en støtteordning for norske husholdninger. Den gjør at vi i dag tilnærmet har en makspris på strøm, samtidig som vi beholder insentiver til å spare på strømmen. Staten dekker 90 prosent av kostnaden når prisen overstiger 70 øre/kWh. Det er ikke småtterier. Det er kanskje verdens beste strømordning.

Det er viktig at vi sparer på strømmen når det er lite vann i norske magasiner. Fyllingsgraden er ikke lav fordi vi eksporterer strøm – som Nordlund antyder – men fordi vi har hatt to tørre år i Norge. Denne våren har vært den tørreste på 140 år.

Samtidig er ikke insentiver til husholdningene nok. Regjeringen har gitt kraftprodusentene tydelig beskjed om å spare på vannet. Det har så langt virket. Produksjonen i Sør-Norge ble redusert med 20 prosent i uke 27, og eksporten falt med 90 prosent.

Nå har regjeringen også bedt produsentene rapportere om hvordan de disponerer vannet uke for uke. Det er viktig, for å bli sett i kortene kan i seg selv virke disiplinerende på aktørene.

Disse er sterke politiske virkemidler, og Arbeiderpartiet er klare til å gå inn med flere, dersom det blir nødvendig for å unngå rasjonering.

Til tross for disse tiltakene, og det arbeidet vi har satt i gang gjennom energikommisjonen, er det ingen grunn til å late som at ikke energikrisen treffer oss hardt. Men Nordlund forfekter en holdning som ikke bidrar konstruktivt i debatten om strømkrisen.

Hun framstiller det som at bare de som er for enkle og raske løsninger vil det beste for vanlige folk. Alle som ønsker en kunnskapsbasert tilnærming er elitister eller slaver av EØS-avtalen. At statsministeren har blitt avbildet i Brussel – noe alle norske regjeringssjefer blir – er av en eller annen grunn et eksempel på at regjeringen ikke spiller på lag med folket.

Det er en merkelig tilnærming. Investeringer i kraftsystemet har perspektiver på tretti, femti, ja kanskje til og med hundre år. Regjeringen vil diskutere alle tiltak som kan avhjelpe krisen. Men løsningene på dagens krise, må stå seg i lang tid framover. Da bør vi vite hva vi gjør. Hvis ikke risikerer vi gjennom politiske grep å forlenge den krisen vi nå står i.

Kraftsystemet er komplekst. Tiltak som ved første øyekast kan virke å bedre forsyningssikkerheten eller senke prisene, kan i realiteten føre til det motsatte. Et eksempel er kravet om å regulere eksport gjennom mellomlandsforbindelse nå i sommermånedene.

Produsentene selv melder at eksporten i hovedsak er elvekraft og vindkraft, altså kraft vi ikke kan lagre og bruke til vinteren i Norge. Alternativet til eksport om sommeren er altså å «kaste» strømmen. Det ville innebære en vanvittig sløsing med kraft, inntekter til fellesskapet og norske arbeidsplasser. Det ville også satt helt nødvendig import til vinteren i fare. Vi har alltid flere timer på kalde vinterdager der vi ikke produserer nok til å dekke vårt eget behov, og senest i 2019 var vi nettoimportør av kraft.

I framtiden vil klimaendringer gjøre tilsiget til vannmagasinene mer uforutsigbart. Det er grunn til å tro at vi vil blir mer avhengige av import i tørre perioder. Våre mer enn 1000 vannmagasiner er dessuten svært ulike.

Et krav om minimum fyllingsgrad vil noen steder øke faren for flom, andre steder kunne redusere produksjonen, som kan gi mindre tilgang på kraft og høyere priser. Min motstand mot Nordlunds mirakelkur handler derfor ikke om EU, men om at de ikke virker og heller ikke tjener norske interesser.

Arbeiderpartiet har alltid vært et pragmatisk parti. I motsetning til Nordlunds ideologiske skylapper, er vi opptatt av å finne løsninger som virker for det norske folk. Vi skal ha kontroll over norsk kraft, men da er det ikke klokt å velge løsninger som vil skade oss mer enn de gjør godt.

For et lite land som Norge er ikke svaret å isolere seg. Samtidig må vi sørge for at vi får kontroll på både forsyningssikkerhet og priser. Jeg ønsker den debatten hjertelig velkommen.