En gulrot hver dag! Hvor vanskelig kan det være?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Barn i barnehagen inntar 60 prosent av sine måltider i barnehagen og i Norge går 95 prosent av barna i barnehagen. Når vi da kjenner til at det er forskjell på matvaner i henhold til sosial klasse er det derfor all grunn til å trekke frem barnehagen som en unik arena for bedre folkehelse.

Våre resultater fra en nylig publisert studie viser at barnehagene ikke har endret seg i henhold til mat og måltidspraksis siden kartleggingen utført av Helsedirektoratet i 2011. Fortsatt er det varierende hva som serveres, spesielt med fokus på grønnsaker, grove korn og fisk, i tillegg til kjennskap av retningslinjer og rutiner.

Les også: Mener regjeringen legger opp til å gi barn og unge kjøttskam

Vi så blant annet at 31 prosent av barnehagene kun serverte grønnsaker 0-3 ganger per uke. 19 prosent av barnehagene sier de sjelden serverer grovt brød, få bruker pålegg merket med nøkkelhullet (19.8 prosent), og kun 31 prosent serverer fisk i høy/svært høy grad.

Hvorfor når vi ikke målet? Hvorfor klarer ikke alle norske barnehager å servere mat tett opptil retningslinjene og gjøre mat og måltid til en del av det pedagogiske arbeidet?

Kunnskap "Kunnskap om mat og måltid er viktig for at de ansatte i barnehagen skal være trygg i sin yrkesrolle."

Kunnskap om mat og måltid er viktig for at de ansatte i barnehagen skal være trygg i sin yrkesrolle innenfor fagområdet «kropp, bevegelse, mat og helse». Kursing av ansatte for å gi enkel grunnleggende kunnskap om ernæring, retningslinjer for mat og måltid og konkrete tips for å gjøre sunne valg, kan bidra til å servere sunt og variert i alle barnehager.

Vi er ikke i mål her. Våre resultater viser at 36,4 prosent av ledere og 40.4 prosent av øvrige ansatte har svært liten eller liten grad fått opplæring om kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse. Våre resultater viser også at 53,7 prosent av ledere og kun 19,8 prosent av øvrige ansatte kjenner de nasjonale retningslinjene for mat og måltid.

Les også: Skolefrukt kan gi elevene gode kostholdsvaner

Annonse

Andre undersøkelser har også vist at forankring i ledelsen er viktig for å implementere tiltak innen folkehelse. Vi ønsker derfor at flere kommuner og barnehagekjeder tar samfunnsansvar og bidrar til bedre mat og måltid i barnehagen. Våre tall tyder også på at de kommuner og barnehager som overordnet satser på mat og måltid har god kvalitet på dette området.

Folkehelseloven slår fast at kommunene har et ansvar for å bidra til «en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller». Videre står det at «loven skal sikre at kommunene legger til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid og at kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen».

I denne sammenheng undrer vi oss over at det i så liten grad vektlegges å evaluere i hvilken grad det er kvalitet på mat og måltid i barnehagene. Vi opplever at det er svært store kvalitative forskjeller og at arbeid og engasjement for mat og måltid i større grad er påvirket av enkeltpersoner eller enkeltmiljø sine drivkrefter enn planlagt og systematisk folkehelsearbeid fra kommuner og fylkeskommuner.

Kunnskapsdepartementet har en egen kompetansestrategi for barnehager (2018-2022) nettopp med et mål om tydeligere implementering av rammeplanen, men dessverre er ikke mat og måltider kommunisert som et satsingsområde, noe som etter vår mening gir et signal om at det er litt «glemt» og mer opp til den enkelte barnehage.

Dette gjenspeiles i at matpenger varierer fra 0 NOK til over 1000-lappen i enkelte barnehager, på tvers av offentlig og privat sektor. Heller ikke i barnehagelærerutdanningen er kompetanseheving om mat og måltider tydelig formidlet.

Vi mener det er nødvendig å ta et steg tilbake. Vi må tydeligere jobbe med forankring i øvre hold og hos ledelse i kommune- og barnehagesektoren. Arbeidet med mat og måltider skal ikke alene være avhengig av interesse eller engasjement hos enekltpersoner.

Økt kjennskap til retningslinje for mat og måltid i barnehage, kompetanseheving og enkel praktiske verktøy synes å være veien å gå. Og vi må oppfordre til å jobbe med løpende evaluering og forbedring.

En gulrot til alle barn i barnehagen hver dag, høres banalt og enkelt ut, men er samtidig nettopp et eksempel på løsning som vil bidra til sunnere kostholdsvaner for barn og unge over tid.

Barnehagen, en unik arena for økt folkehelse- men trenger vi være kompliserte i tilnærmingen? Da kan det kanskje for mange barnehager virke for ambisiøst om de tenker at det som skal til er kokk, masse ressurser på opplæring eller menyer som krever kjøkkenfasiliteter som et storkjøkken.

Vi må ikke dit for å bygge gode matvaner for barna. Barnehagene trenger derimot enkel og grunnleggende kunnskap som bygger trygghet rundt deres praksis med mat og måltid.

Folkehelsearbeidet har mer å hente på bedre mat og måltid i barnehagene. Barna er fremtidens forbrukere og banrehagen kan bidra til å bygge sunne og bærekraftige kostholdsvaner.Vi må bare legge til rette for at det blir mulig å gjøre så enkelt og effektivt som mulig!