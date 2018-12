En byfis sine tanker om bygda

Og Byen skapte bygda i sitt bilde, i Byens bilde ble den skapt, som arbeider og lakei skapte han bygdingen. Byen velsignet bygdingen og sa: «Vær fruktbar og lag mer, fyll jorden og gi oss hva dere skaper! Slik skal dere forvalte fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden.» Jeg tror det er omtrent sånn det går. Norges urbane middelklasse har uforholdsmessig stor makt over Bygde-Norge.

Byens eksistens er avhengig av en rural, villig befolkning som kan sørge for forsyninger. Byfolk lever i et, i utgangspunktet, uproduktivt landskap. Bygda er byens basis – og holder den urbane majoriteten med mat og materialer.

Allikevel er følelsen av en reell avhengighet av naturen og av bygda påfallende fraværende i byen. Forholdet mellom varene vi konsumerer og deres opprinnelse fremstår, etter all bearbeiding, og innpakking, ganske obskurt.

De fleste private pengene våre brukes i byen, og de offentlige pengene våre forvaltes av en urban og høyt utdannet middelklasse. Gjennom statlige føringer, legger forvaltningen i stadig større grad vekt på effektivitet. Effektiviseringsiveren, og den påpasselige målingen av antall arbeidstimer og kapital investert per ferdig produkt, har ført til brakklegging av dyrkbar jord og beitemark og nedleggelse av skoler og offentlige tjenester. En følge av dette er et Innlands-Norge som har blitt en irrelevant sone i den store befolkningsveksten vi har hatt. Folketapping er en reell trussel for lokalsamfunn rundt om i Norge.

Vest-Agder Fylkeskommune arrangerte i høst en konferanse i Åmli, med den slående og oppløftende tittelen «Framtidsbygda 2018». Deltakerne var en herlig blanding av politikere, forskere, forvaltningsansatte og menn med slips og investeringsplaner. Den uttalte målsetningen var å sørge for fortsatt levende og gode lokalsamfunn utenfor byene. Løsningene var det også i hovedsak enighet om. Bygda må først og fremst legge til rette for at kapitalsterke selskaper skal kunne investere i naturressursene som finnes i området.

Annonse

Den andre formaningen var satsing på entreprenørskap. For at bygda skal overleve, må bygdingen ikke bare produsere mat og materialer, drive landhandel og ta vare på sine gamle. Bygdingen må gjøre merkevare av seg og selge identitet til den urbane middelklassen. Bygda må formes i byens bilde, og bidra som en kulisse som turisten og konsumenten kan bruke til å forme seg en gunstig identitet.

Vektet i penger er Bygde-Norge et tapsprosjekt. I alle andre målestokker har bygda stor verdi.

Den urbane middelklassen kan, ved hjelp av den nyskapende bygda, fremstå som naturelskende, miljøbevisst, autentisk og sunn. Nisjeprodukter, biologisk mangfold, urørt natur og velholdt kulturlandskap skal gjøre bygda attraktiv og skape mening for den urbane middelklassen.

Det rurale Norge har i stor grad akseptert denne fortellingen. Stadig dukker det opp nye merkevarer som er mer enn bare mat og mer enn bare en ferie. Men nisjeproduksjon og turisme er ikke det som holder bygda levende – det er sysselsetting av de få og ikke av de mange. Dette vet den jevne bygding, og den jevne bygding er ikke særlig lett å vippe av pinnen. Det finnes fortsatt alternative oppfatninger og motstand mot den urbane, dominerende forståelsen av hva som er god smak og hva som kan kalles det gode liv.

Noen bygdinger avviser den imperialistiske bykulturen og våger å holde fast ved egne kulturelle uttrykk og definisjon av hva som er godt. Råning, trekkspillag, rovdyrmotstand, nedsnakk av byfolk (les: byfiser), bedehus, stemmer til Fremskrittspartiet, jaktiver og aktiv devaluering av ekspertkunnskap kan være elementer i bygdas kulturelle motstandsbevegelse.

Mer enn den materielle og økonomiske skillelinja mellom by og bygd, er den symbolske og kulturelle skillelinja opprørets siste skanse. Denne typen motstand er bygdingen ganske god på. Faren ligger, slik jeg ser det, i at man mister de grunnleggende materielle strukturene av syne. Det globale kapitalistiske systemet er så omfattende og konkurransens logikk så gjennomsyrende i hver en bygd og by, at den ikke lenger oppfattes som truende, og langt mindre fremmed.

Bygde-Norges spesialitet er ikke å lage penger. Vektet i penger er Bygde-Norge et tapsprosjekt. I alle andre målestokker har bygda stor verdi. Et reelt oppgjør med urban dominans må til syvende og sist også innebære en avvisning av markedets verdi-barometre. Dette er nok mye å be om.