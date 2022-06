En bærekraftig norsk bonde?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ikke i min villeste fantasi hadde jeg sett for meg å ende opp på rehabilitering i en alder av så vidt 40 år, men slik går det når man har drevet rovdrift på seg selv i kampen om å produsere billig mat.

Bærekraft er et av 2020-tallets mest brukte ord. Egentlig liker jeg det engelske ordet «sustainable» bedre. Direkte oversatt blir det på norsk opprettholdbart. Altså at vi kan opprettholde måten vi driver på i dag, uten at det går utover framtida.

Regjeringen har som uttalt mål at norsk selvforsyning av mat basert på norske ressurser skal øke til over 50 prosent. Så selvforsynte har ikke Norge vært i moderne tid, så det er et offensivt mål.

Dette samtidig som hvert jordbruksoppgjør i flere tiår har hatt et såkalt effektiviseringskrav, målt i prosent. Det betyr i praksis, at hvis en bonde skal kunne oppnå det man forventer i økte inntekter, må et visst antall bønder slutte, og de gjenstående overta produksjonen og produsere mer.

Det kan høres lite ut med 3 prosent effektivisering i året, men det øker voldsomt etter hvert. Det kalles eksponentiell vekst, og har en kurve som stiger lite i starten, men som gradvis skyter i været.

Jeg selv er melkeprodusent, og kan ta et eksempel derfra. Hvis en bonde i dag produserer 200.000 liter melk og driver 300 mål jord, vil bonden med 3 prosent effektivisering om 10 år måtte produsere 270.000 liter melk og drive 400 mål jord. På 25 år må produksjonen mer enn dobles. Systemet tvinger altså en norsk bonde til å stadig produsere mer på større areal med færre kollegaer.

Dette er delvis en naturlig prosess, utvikling gir mer effektive og større maskiner, bedre metoder for dyrking, og fremgang på avl av dyr og planter.

Men Norge er ikke Danmark, USA, eller New Zealand. Vi har ikke enorme flate dyrkbare områder hvor kun størrelsen på maskiner og utstyr setter grenser for drifta.

Norge er bratt og steinete, med noen små flekker matjord her og der.

Nå er vi kommet dit hen at hele bygder drives av en enkelt bonde. Hva skal denne bonden gjøre om 10, 20, eller 25 år? Drive hele nabobygda også?

Denne utviklingen heies fram samtidig med at dyrevernere hevder vi driver dyremishandling i stor skala og miljøorganisasjoner mener vi er klimaverstinger.

Økonomer advarer samtidig mot at bønder skal få for god råd, for da vil vi bruke disse pengene på nye traktorer og maskiner. Fortell meg gjerne hvilke andre sektorer som får samme beskjed? Har sykehus for god råd om de har nytt utstyr? Er det et problem om taxinæringen har nye biler?

Samtidig skal vi altså redde Norge fra en framtidig matvarekrise. Vi bønder forventes å produsere mer på større areal med færre kollegaer, kun for å opprettholde dagens produksjon. Samtidig skal vi klare å øke produksjonen betydelig.

Bønder beskriver stadig at det er vanskeligere å få innleid hjelp, både fordi avstandene mellom gårdene er store, og fordi lønnsomheten er så lav at man ikke har råd til å leie inn nok hjelp. Det er ikke uvanlig å høre om bønder som ikke har hatt ferie på flere år, og må bli hjemme mens resten av familien drar i konfirmasjon, bryllup, eller begravelse langt unna.

Disse motstridende kravene som kommer utenfra, til og med i form av beskyldninger, virker ikke motiverende, de ødelegger mer enn de bygger opp. Det er utmattende å stadig få høre at man ikke gjør ting riktig. Et evig drypp fra alle kanter, fører til slutt til en følelse av aldri å være god nok.

Jeg har til nå brukt ordet bonde, men jeg kunne godt ha skrevet han.

Den gjennomsnittlige norske bonde er i dag en mann over 50 år. Siden menn generelt er mindre flinke enn kvinner til å gå til legen eller ta kontakt med helsevesenet ved behov, er jeg redd det er mange som sliter både psykisk og fysisk uten å få hjelp.

Etter noen uker på rehabilitering, med god hjelp fra flinke fagfolk, har det gått opp for meg at norsk landbruk er ved et veiskille. Når bønder gir seg, er det ikke nødvendigvis kun fordi de lengter etter et annet yrke, men fordi de ser at strukturelle problemer med måten vi har organisert matproduksjonen på, kan bety helseproblemer om man fortsetter.

Et mål om økt norsk matproduksjon, nås ikke med stadig eldre menn som driver rovdrift på egen helse, familie, og økonomi. Dette er i ordets rette forstand ikke bærekraftig.

På samme måte som utviklingen i samfunnet, og i landbruket bør være bærekraftig for ikke å gå utover framtidige generasjoners muligheter, bør hver enkelt bondes livsstil være bærekraftig for ikke å utsette kropp og psyke for fremtidige påkjenninger i form av dårlig fysisk eller psykisk helse.

Dette er faktisk ansvaret til det samme samfunnet som ber oss produsere 3 prosent mer hvert år, og som nå har gitt oss ansvaret for å gjøre Norge enda mer selvforsynt med mat.