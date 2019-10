For den må dreie seg om noe langt mer enn den hysteriske krangelen om klimaendringer og mer eller mindre patetiske forslag om stort sett bagatellmessige mottiltak. Grunnproblemet er jo den pågående rovdrift på og sløseri med klodens ressurser, både som leverandør av råstoffer og ikke minst som resipient for alskens avfall og utslipp av alt som vi må kvitte oss med, eller i hvert fall få ut av synsfeltet. (CO₂ er her foreløpig den viktigste, så for all del; noenlunde nøktern klimadebatt er berettiget.)

Det er påvist at vår, dvs. den industrialiserte verdens nåværende livsform og forbruk allerede nå vil kreve ressursene til tre-fire kloder lik vår egen!

Dagens miljøproblem skyldes at politikerne, styrt av høyt lønte økonomer, nesten unisont forkynner evangeliet om evig vekst. Og vel å merke; vekst målt med økonomenes og de flest andres eneste mulige enhet, nominelle kroner eller dollar.

Og her er de blå og de fleste røde og grønne rørende enige. Så den ‘økonomiske’ veksten må være hovedspørsmålet i en realistisk miljødebatt. Vekst, dvs. øket forbruk, dvs. øket produksjon, dvs. øket (rov) drift på klodens begrensede ressurser, må engang ta slutt.

Trygve Haavelmo, norsk økonom og vinner av Nobels økonomipris, advarte i sin tid mot eksponentiell vekst. Det vi ser i dag, ikke minst i Norge, er til dels en dobbelt eksponentiell vekst; både i forbruk, dvs. etc. (se foran) og i folketall. Ytterlig økning i vårt allerede vanvittig høye forbruk lar seg ikke stanse med fredelige midler, så lenge oljealderen fortsetter, dvs. i mange tiår framover.

Det er nok å nevne det unisone kravet om øket kjøpekraft ved hvert lønnsoppgjør, ikke minst fra de høyest lønte, og øket oppfinnsomhet hos alskens selgere både av varer og tjenester. Her kan nevnes den stadig økende netthandelen, og all lovlig kriminalitet som svenskehandel og taxfreehandel.

Reklamen, i sitt strev med å skape behov, får god hjelp fra mediene. Avisenes boligbilag og, ikke minst, populære TV-programmer/kanaler som ‘Arkitektens hjem’, ‘Ekstrem oppussing’, ‘Eventyrlig oppussing’, ‘Husdrømmer’, ‘Matkanalen’, ‘Livsstil’, etc. virker neppe til å redusere nordmenns krav om ytterligere øket mat- og boligstandard!

Råflottheten i offentlig byggeprosjekter (eksempelvis Norsk opera, Lambda-bygg (også kalt Munch-museum), nytt regjeringskvartal, nytt NRK-bygg, stortingsgarasjer, milevis av 4-felts motorveier, etc. virker også til den vanvittige boomen i bygg- og anleggsbransjene, som bla. også virker effektivt til å stanse all eventuell sosial boligbygging.

Annonse

Alle media satser, minst like mye utenfor som innenfor den direkte reklamen, stadig mer på å ildne kravet til øket standard på mat, drikke, feriereiser, fritidsaktivitet inkl. spill og annen underholdning, samt ny design på de aller fleste områder. Aviser, selv de som påberoper seg grønn profil, vil uten oppdaterte mat- og vinspalter og egne reisebilag, være dømt til undergang. TV-mediet fråtser om mulig enda mer i slike bristekraftige emner. Stadig oppdaterte programtilbud, ja flere og flere kanaler, er helt viet hyllest til det mest avanserte innenfor mat, drikke og livsstil for øvrig.

Én effekt av dette jaget er at økte valgmuligheter, et minstekrav i en moderne livsstil, fører til øket svinn. Hvis vårt skandaløst låge antall ostetyper økes til et anstendig, f.eks. svensk nivå, øker svinnet av råvaren; mjølk. Riktig nok øker samtidig behovet for mjølk, som det nå er overproduksjon av, slik at nylig bebudet kvotereduksjon eller nedskjæring i antall utøvere unngås, men denne produksjonen er jo notorisk lite miljøvennlig?

Likedan vil økning i utvalg og valgmuligheter på brød- og kakemarkedene måtte føre til ytterligere økt svinn av hovedråvaren på veien fra kornåkeren til reelt konsum.

Økningen i den enkeltes forbruk kan ikke stanses med fredelige midler. Eneste muligheten for å stoppe dette jaget er at antall forbrukere reduseres, noe som er helt umulig. Bare å nevne tiltak for redusert (økning i) folketall har vært tabu i minst 50 år og blir vel i dag nærmest betraktet som kriminelt. (Det forhatte kinesiske regimets satsing på klodens største – og ganske vellykte – prosjekt for miljøvern, ble unisont fordømt av den øvrige verden.).

Det er en utbredt oppfatning at veksten i folketall vil avta til null, slik at verdens folketall vil stabilisere seg på ca. 11 milliarder omkring år 2050.

Tja vel. Men selv ved en slik sterk nedbremsing og med den levestandard vi i den industrialisert verden da har bevilget oss (og de fattigste Asia, Afrika og Latin-Amerika unnes kanskje også en viss økning?) vil det likevel kreves ressursene til minst 10 kloder lik vår egen!

Framtidsutsiktene er dystre miljømessig sett. Den mest akutte og synlige krisa skyldes klimaendring. Vi må nok tåle at hyppigheten av ekstremvær med orkaner, flom og jordras vil øke, men teknologi for delvis å forutsi eller for forebygging og skadeflikking vil gjøre forholdene mer enn godt levelige for det store flertall (, så da så).

For forestillingen om begrensning av global oppvarming til 2 grader, enn si til 1,5 grader, må anses som ren utopi når en følger den vanlige holdning hos folk flest og den rådende politikk, nasjonalt og internasjonalt.

Lagret el-energi er i beste fall ganske lite bidrag til redusert CO2-utslipp, men god å ty til for ambisiøse politikere av alle farger i deres kappestrid om minst mulig upopulær avlatshandel.

Utvinning av f.eks. de sparsomme forekomster av litium til batteriene er både energikrevende og også ellers en miljøtrussel. Trusselen fra overdrevent ressursuttak og – sløsing vil stort sett være mindre akutt og mindre synlig, men desto mer lumsk, særlig på litt lengre sikt.

En ser for seg større og større konflikter om herredømme over råstoffer, f.eks. litium til el-lagring, fosfatforekomster til jordbruk, bauxitt til aluminiumproduksjon, kanskje til og med olje, etc. og over resipient/gjenbrukspotensial for avfall, ikke bare fra atomkraftverk, men også fra gruvedrift (bla. for utvinning litium) og en rekke andre industrier.