Nils Petter Faarlund, fjellfører, fjellklatrer og naturfilosof med en rekke utmerkelser og priser innen «faget» friluftsliv, mener i en kronikk den 18. juni at en eventuell etablering av via ferrata på Andersnatten (733 meter over havet) i Viken fylke er å drive tivolivirksomhet i fjellet.

Faarlund som besteg fjellet i 1965 som andre-bestiger, mener at Andersnatten og andre fjell bare skal klatres på tradisjonell måte. Han mener at å klatre via ferrata ikke hører hjemme i norske fjell.

Andersnatten er mest kjent gjennom Th. Kittelsens maleri med samme navn. Fjellet er et populært klatrefjell, spesielt for folk fra Østlandet.

Når man klatrer opp en fjellvegg, så er det ikke for å nyte utsikten fra toppen. Det finnes som regel en enklere vei til toppen. Det er mestringsfølelsen og utfordringen som gjelder, det handler om å beseire seg selv.

Lykkefølelsen når toppen er nådd er akkurat like stor for den som klatrer via ferrata som for den som klatrer på tradisjonelt vis. Men forutsetningene er forskjellige. At den ene har bedrevet en edel aktivitet, mens den andre har kjørt karusell på tivoli, er en svært feilaktig bedømmelse av prestasjonene.

I argumentasjonen mot å anlegge via ferrata på Andersnatten og andre fjell i Norge går det fram at man er bekymret for fjellet og naturen ved at det monteres kunstige trinn og andre sikringsinnretninger.

Ordbruken i argumentasjonen mot via ferrata tyder imidlertid på en underliggende årsak. Den er nedlatende og gir inntrykk av at å klatre på fjell på annen måte enn den tradisjonelle, er mindreverdig. Faarlund kaller via ferrata «entringsanlegg i fjellklatrernes verden». Dette må tolkes slik at gufset fra avgrunnen, og at seieren over seg selv ved å takle utfordringen, skal være forbeholdt «ekte» fjellklatrere.

Faarlunds ordbruk i kronikken gir assosiasjoner til at man sitter i ei karusellvogn og blir heist til værs. I en via ferrata må man fremdeles bruke armer og bein, og man må holde høydeskrekken i sjakk. Man er svært godt sikret, slik at tragiske hendelser som i tradisjonell klatring er utelukket. Dette gjør det mulig for vanlige folk å oppleve plasser og øyeblikk som ellers ville vært umulig.

Det er ikke slik at man ikke bruker hjelpemidler i tradisjonell klatring. Professor og fjellklatrer Arne Næss, som Faarlund refererer til i synet på klatring som «det totale nærvær i møtet med fri natur», regnes som den som introduserte bolteklatring i Norge.

Næss hadde vært i utlandet og erfart at å hamre inn jernbolter i fjellveggen var et middel for videre avansement i fjellveggen. Det skal tilføyes at boltene i dag stort sett er erstattet av andre svindyre hjelpemidler, som i noen tilfeller må etterlates i fjellveggen. Glorete slynger som rapellfester ses ofte i populære klatreruter.

Via ferrata er svært lite synlig fra langt hold, og innretningene er enkle å fjerne. Når Faarlund beskriver at Andersnatten tilføres tonnevis med utstyr, så er det for å skape et mest mulig negativt bilde av via ferrata. Utstyret kan enkelt fjernes etter bruk.

Debatten om hva som kan aksepteres av tilrettelegging i naturen, har vel pågått siden det organiserte friluftslivets begynnelse. Debatten om tilrettelegging for turmål forbeholdt fjellklatrere, er av nyere dato.

Det vakte bestyrtelse i klatrermiljøet da det på midten av 90-tallet ble anlagt en såkalt via ferrata på fjellet Munken på Fosen i Trøndelag. Den første i Norge, og den gangen Europas lengste. Siden er det åpnet mange klatrestier, som de også kalles her til lands.

Via Ferrata (fritt oversatt til jernveg) oppsto under første verdenskrig, da fronten mellom italienere og østerrikere gikk over Dolomittene. For å få fram forsyninger til de utilgjengelige fjellene, ble det montert stålvaiere, kunstige trinn og stiger. Det gjorde det mulig for soldatene å bevege seg til områder der selv fjellgeita måtte melde pass.

Da krigen endelig var over, ble noen av disse rutene vedlikeholdt, mens nye ruter ble etablert. Siden har via ferrata utviklet seg til en egen gren innen klatresporten. Dette har spredt seg til de fleste fjelland i Europa, også til Norge.

Rutene er gradert og varierer fra enkel til svært krevende. Dette er en anerkjent gren av fjellklatring i alpelandene.

Jeg tror at motstanden mot å tilrettelegge for at vanlige folk skal få tilgang til plasser forbeholdt de med spesiell kapasitet, stikker dypt hos eliten. Faarlund beskriver Andersnatten som et stupbratt stykke Norge med nasjonal attraksjonsverdi. Det er greit at tradisjonelle fjellklatrere tar seg opp fjellveggen på Andersnatten, men vanlige folk har altså ikke noe der å gjøre, ifølge Faarlund.