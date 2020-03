Eit varskurop frå eit utvalt kulturlandskap

Grannebygdene Hjartdal og Svartdal i Telemark er eitt av landets 45 nasjonalt utvalde kulturlandskap. Kort sagt finn ein her eit aktivt landbruksmiljø i eit marginalt jordbruksområde med høgt biologisk mangfald og rik kulturarv. Dette er verdiar miljøforvaltinga ynskjer at blir teke vare på mellom anna gjennom ordningar som utvalde kulturlandskap. Interessa for å halde det gåande er sterk, men ein spør seg her som i liknande bygder stadig om kor mange som vil halde fram med å ha beitedyr. Korleis tenker neste generasjon?

I den samanheng er det frustrerande å sjå kor einsidig negativt fokus delar av miljørørsla set på raudt kjøt. Det er eit fokus som på sikt kan verke direkte øydeleggande for viktige fellesskapsverdiar som sjølvberging og ivaretaking av natur- og kulturarv.

Dei fleste har vel no fått med seg at raudt kjøt er kjøt frå beitedyr, og at desse dyra tygg drøv og rapar metan. At metan brytast ned på omlag 12 år og såleis ikkje hopar seg opp i atmosfæren, slik karbondioksid gjer, ser ikkje ut til å vera like lett å få fram. At det gjennomsnittlege kjøtforbruket vårt inkludert både raudt og kvitt kjøt i snitt utgjer 5 prosent av dei personlege klimarekneskapa våre, ifølgje FNs mat- og landbruksorganisasjon, skulle ein heller ikkje tru, gitt kor stor vekt det blir lagt på kjøtet.

Generelt materielt forbruk, flyreiser og bilkøyring er dei desidert største private utsleppspostane våre. På samfunnsnivå bidreg landbruket med 8,4 prosent av dei norske klimagassutsleppa, av dette kan rundt halvparten tilskrivast metan frå drøvtyggarar, ifølgje tal frå landbruk.no. Olje og gass, industri og transport er dei sektorane som gjev mest utslepp. Desse er det også enklare å føre klimarekneskap for sidan det ikkje er snakk om biologiske krinsløp. Men lat oss no endeleg snakke om «klimaverstingen», det raude kjøtet.

Det oppmodast i aust og vest om å bruke mindre av det, nokon oppmodar også om at ein bør slutte heilt. Somme grunngjev det med at dei ynskjer at produksjonen blir skalert ned, slik at den blir meir i samsvar med arealgrunnlag og behov. Det store spørsmålet er om ei slik enkel forvalting av forbrukarmakta vil gje det resultatet ein er ute etter? Kva for produksjonar blir mest utsett når etterspurnad og framtidstru går ned? Stalltips: Truleg dei små og mellomstore, dei som allereie er best tilpassa arealgrunnlaget og som sikrar verdas sunnaste landbruk. Det er i fjell- og dalbygdene det vil skale av, nettopp der dei største miljøverdiane er å hente.

I ei verd som må auke matproduksjonen må også Noreg maksimere sjølvbergingsgraden sin. Per i dag er den rekordlåg, under 40 prosent. For å få dette til må ein skilje på kva som gjeld globalt og kva som kan gjerast gjeldande under norske tilhøve. På verdsbasis er det innlysande at meir areal bør nyttast til mat som menneske litt enkelt sagt kan eta utan at det går via magen på eit dyr. For Noreg sin del handlar det fyrst og fremst om kor mykje kjøt og kraftfôr ein bør la vera å importere. Det handlar sjølvsagt også litt om korleis me skal bruke den eine prosenten med dyrka mark som kan nyttast til anna enn gras, og korleis ein skal forvalte dei resterande 2 prosentane med dyrka mark som i realiteten berre kan nyttast til gras.

Sist, men ikkje minst bør det handle om dei om lag 45 prosentane med greitt tilgjengeleg beite som enno finst i utmarka vår og at landet vårt er i ferd med å gro att! I tillegg har me mjølkekua, som kjem i ein slags underleg mellomposisjon. Trass i den høge kraftfôrinnsatsen blir den i klimasamanheng rekna som effektiv fordi ein får så mykje att for det ein puttar inn. Det er med andre ord ikkje plass for enkle sanningar.

Når det gjeld attgroing er det påvist at fjellbjørkeskog gjev ei netto oppvarming fordi den oppvarmande effekten (redusert albedo dvs. refleksjon) er sterkare enn dei kjølande effektane (karbonlagring og transpirasjon). Med attgroing fylgjer også tap av viktig biomangfald knytt til seminaturlege (kulturavhengige) vegetasjonstypar. I naturbeitemark bidreg det biologiske mangfaldet under bakken til lagring av karbon. Slike samanhengar veit ein at det krevst meir forsking på. Attgroing fører også indirekte til tap av kulturarv. Det som går ut av syne går også ut av sinn, dette gjeld allereie mange gamle stølsmiljø.

Det er berre levande bygder med gardbrukarar og beitedyr som kan motverke alt dette. Tilfeldigvis er det også i desse områda veldig mange av oss likar å ferdast, med eller utan ski på beina. Mange tek for gitt at dette alltid skal vera som det er, uavhengig av kva ein forfektar om bønder eller nyttar pengane på i butikken. Realiteten er at husdyrhaldet i mange bygder heng i ein tynn tråd. Det tynnast i rekkene. Og landskapa leter seg att. Ingen fine prisar eller utmerkingar som utvalde kulturlandskap vil hjelpe om neste generasjon gardbrukarar sluttar med dyrehald, fordi resten blir oppdregne til å sky raudt kjøt.