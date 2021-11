Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mattilsynet var kullseilt allerede før sjøsettingen. Stortinget ble ikke enig om kun ett departement, men at hele tre departementer skulle eie (styre) Mattilsynet. Det er hovedårsaken til de utfordringer Mattilsynet har i dag.

Samarbeidet de tre matdepartementene imellom om styring av Mattilsynet skjer gjennom en koordineringsgruppe. Utad fremstilles samarbeidet som knirkefritt, men i realiteten fungerer styring av Mattilsynet som FNs sikkerhetsråd: Alle har vetorett, ingen ting skjer uten at det er enstemmighet. Avstanden fra politikken er stor, og styringen blir svak.

Omorganiseringene i Mattilsynet har ikke fungert, fordi tiltakene ikke har hatt søkelys på at Mattilsynet gjør egne prioriteringer ut fra hva som synes faglig interessant, samt at egenforståelsen av tilknyttet regelverk ikke er riktig.

Omorganiseringene har hovedsakelig sett på utforming av organisasjonskartet. Svak styring – tre departementer med helt forskjellige prioriteringer – gir sterke direktorater, som får en egendynamikk, som smitter nedover i organisasjonen.

Landbruks- og matdepartementet (styringsdepartement) samt Mattilsynets administrerende direktør kan ha nokså vidløftige ambisjoner om at Mattilsynet skal gjennomføre oppgavene i tildelingsbrevet og legge rett forståelse av regelverket til grunn for forvaltningen. Men det hjelper lite hvis man ikke får hele organisasjonen med.

Egendynamikken i statsforvaltningen, har DiFi beskrevet i rapporten Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføring av nasjonal politikk.

Egendynamikken i Mattilsynet ses i hele organisasjonen, fra avdelingsdirektører, seksjonssjefer og rådgivere som sitter med et snevert fagfelt ved hovedkontoret, over regionskontorer (KPMG-rapporten) til det ytre ledd og enkeltmedarbeidere, men også hos de enkelte faggrupper; veterinærer, miljøtoksikologer, ernæringsfysiologer, etc.

"Egendynamikk er unntatt kontroll og kvalitetssikring, og har store negative konsekvenser for rettsikkerheten til tilsynsobjektene."

Annonse

Egendynamikk er unntatt kontroll og kvalitetssikring, og har store negative konsekvenser for rettsikkerheten til tilsynsobjektene.

De uriktige journalene i pelsdyrsaken, Støvring-saken der Mattilsynets reaksjon var uforholdsmessig, Farstad-saken der en politianmeldt veterinær tas med på en ny inspeksjon hos bonden som hadde politianmeldt vedkommende. Dette er alle saker som etter min oppfatning viser konsekvensene av egendynamikk, nemlig brudd på rettsikkerheten.

I tillegg finner man dokumentasjon på at Mattilsynets tolkning av EØS-avtalen om gjennomføring av EUs matlovsforordning på eksportområdet, torpederte utfallet av forhandlingen i EØS-komiteen. Mattilsynets tolkning stilte norske eksportører vesentlig dårligere enn eksportører fra EU.

Dokumentasjon viser også at Mattilsynet tilsidesetter en rettslig klassifisering gjort av Helse- og omsorgsdepartementet, Mattilsynet mener at klassifiseringen er i strid med det felles EØS-baserte hygieneregelverk. Omvendt viser annen dokumentasjon at Mattilsynet forsettlig ser gjennom fingrene med markedsføring som er i strid med økologiregelverket.

Dokumentasjon viser at egendynamikken hos Mattilsynet har hatt konsekvenser for saksbehandling på departementsnivå. En nytilsatt og relativ uerfaren saksbehandler i Fiskeri- og kystdepartementet søkte bistand hos Mattilsynet i forbindelse med utarbeidelse av et svar fra ministeren til en sjømataktør, veiledningen som Mattilsynet (fagansvarlig rådgiver) ga saksbehandleren i departementet var utdatert.

Konsekvensen ble at ministeren ga feil svar, basert på et opphevet regelverk og en tilbaketrukken retningslinje. Et identisk spørsmål kom noen få måneder senere fra Stortinget, følgelig ga ministeren Stortinget samme uriktig svar.

For å gjøre ondt verre, kom det i umiddelbar etterkant et oppfølgende spørsmål fra Stortinget. Embetsverket i departementet forledet etterfølgende ministeren til å villede Stortinget for å avlede fra faktiske forhold.

De faktiske forholdene var at Mattilsynet baserte sin veiledning på utdatert regelverk, departementet kvalitetssikret ikke svaret som ble sendt næringsaktøren. Svarene hadde store konsekvenser for sjømateksporten, internasjonal avtale under WTO ble tilsidesatt. Den uriktige forståelse hos myndighetene fikk stå i over åtte år.

Lederen som var ansvarlig for de uriktige svarene, som ble gitt sjømataktøren og Stortinget, og som selv utarbeidet svaret der ministeren forledes til å villede Stortinget, er i dag tilsatt Mattilsynet.

Statsråd Sandra Borch må få kontroll og ta styring med Mattilsynet, embetsverket i matdepartementene vet hva som må gjøres.