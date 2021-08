Dyrevelferd: Pisk eller gulrot?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når støvet har lagt seg bør vi skifte fokus til konstruktive tiltak innen dyrevelferd: Hvordan kan vi sørge for at alle dyreeiere besitter den grunnleggende og nødvendige kompetansen som tilfredsstiller et kunnskapsbasert dyrehold i tråd med artsspesifikke behov?

Det er banalt enkelt å si seg enig i at alle dyr skal ha det bra. Ikke bare er det empatisk, og sosialt og politisk korrekt, men også faglig er det god dekning for å behandle dyr i tråd med artsspesifikke og individuelle behov for at de skal kunne leve gode liv.

Følgelig er positive opplevelser og emosjoner viktige for mental og fysisk utvikling, og trygghet og tillit er nødvendig for læring, stressregulering, sosialt liv og evne til tilpasning. Slik kan dyr, og mennesker, håndtere livets ulike stadier, hendelser, utfordringer og miljø.

Dette er selvsagt lett å skrive, men flokene oppstår både på individuelt og systemisk nivå. Ulike dyrehold varierer enormt basert på art og dyreholdets formål, og lovverk, økonomi og samfunnsopinionen spiller viktige roller for rammene rundt dyrs leveforhold. Fagkunnskap og erfaringer fungerer best sammen, og det ene vakler i fravær av det andre.

Dyr har mange grunnleggende og felles behov, men en hamster, en kylling og en drøvtygger har også artsspesifikke atferder som krever tilrettelegging og kunnskap. I tillegg har domestitseringsprosesser påvirket genetikk og atferd, noe som gir føringer for hvordan vi jobber med henholdsvis tamme og ville dyr.

På toppen av dette finner vi en komplisert definisjon av dyrevelferd, som er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø. Samlet er dyrevelferd en tverrfaglig og komplisert vitenskap som særlig dyreeiere må forventes å tilegne seg fagkunnskap om.

Grunnleggende behov

Som samfunn er vi tjent med å være klar over at alle mennesker har bias (personlig forutinntatthet). For hvert individuelt menneske utgjør våre personlige slagsider en livslang komposisjon av hvorfor vi mener og føler som vi gjør. Er man bevisst disse slagsidene kan vi utvikle vår kunnskap og kommunikasjon til et felles gode for bedre dyrevelferd i alle typer dyrehold. Alle kan bidra med noe.

Men bias og personlige meninger er en uforholdsmessig rettesnor for dyrevelferd. Derfor trenger vi fagkunnskap. For når argumenter forenkles framstår løsningene ofte som tilsynelatende åpenbare og ukompliserte. Men som et kjent uttrykk sier: til ethvert komplisert spørsmål finnes et enkelt svar, og det svaret er feil.

Ved å spille parter med felles interesser opp mot hverandre, og ved å videreføre en konstruert skyttergravskrig om dyrevelferdens rett og galt, henter vi fram det verste i hverandre, som fører til ytterligere polarisering.

I samme vending ignorerer vi også etologiske læringsprinsipper om hva som faktisk fungerer, nemlig belønning av ønsket atferd. Utlevering og bøter for klanderverdige forhold kan ha en viss effekt som pisk, men unnvikelse av straff er ofte en lite motiverende brekkstang for endring. Uten kunnskap og veiledning for ønsket atferd (les: forebygging) kan ensidig straff føre til frykt, aggresjon, apati og lært hjelpeløshet.

Dette gjelder både dyr og mennesker. Den ekte gulrota ligger derfor i belønningsbasert endring, utvikling og framgang. Dersom dette skal holde vann må man jobbe for økt kunnskap hos alle dyreholdere, uansett art og omfang av dyrehold.

For etologer er parallellene mellom dyr og mennesker åpenbare, og psyken vår er ikke mer utviklet enn at den fortsatt bygger på de samme atferdsprinsippene som dyrene vi omgås. Vi har alle en indre driv (motivasjon) til å nå våre mål. Uansett om det er karriere, barn, kraftfôr, partner, penger, revir eller et pling på telefonen – dopamin er rusen alle søker og som er driveren i belønningssystemet vårt.

Det fantastiske med etologi, altså atferdskunnskapen, er at den er et verktøy, ikke en sannhet. Etologi er, som all vitenskap, dynamisk og i stadig utvikling, og man kan derfor ikke påberope seg endelige svar med to streker under. Men med riktig bruk kan etologi spille en viktig rolle som et kunnskapens brohode mellom mennesker, erfaringer og holdninger. Og behov (eks: økt kunnskap) genererer atferd (eks: lære noe nytt), som i sin tur bidrar til økt mestringsfølelse og motivasjon til å bli bedre. Vinn-vinn!

Foreningen Norske Etologer (FNE) opplever et vakuum i en polarisert og høyrøstet dyrevelferdsdebatt, hvor fraværet av konstruktiv kommunikasjon og samhandling er nedslående.

Virkelighetsbildet av norsk dyrehold er dårlig representert ved øyeblikksbilder, og sannheten består av en mosaikk av individuelle dyrehold som er prisgitt dyreeier. Det er også paradoksalt at vi er ekstremt opptatt av dyrevelferd uten å vise tilsvarende velferdsinteresse for de som eier og jobber med dyrene, all den tid våre behov for trygghet, sosiale liv og miljøberikelse forener oss mer enn det skiller oss fra dyrene vi lever med.

På bakgrunn av dette ønsker FNE en ærlig og åpen dialog om kunnskap og nødvendige kompetansekrav innen dyrs atferd og velferd, hvor alle kort, midler og kunnskap legges på bordet for å samhandle om bedre løsninger.

FNE sparker nå i gang et initiativ for allmenngjøring av fagfeltene som er relevante for dyrs velferd. Å eie og jobbe med dyr, drive forvaltning, tilsyn, forskning eller annen omsetning knyttet til dyr, må kreve fagkunnskap om dyrets art og behov. Til høsten arrangerer vi derfor den første nasjonale Dyrevelferdskonferansen, med formål om kunnskapsformidling knyttet til etologi og dyrevelferd. Vi har stor tro på solid deltakelse, all den tid den offentlige debatten om dyrevelferd viser imponerende engasjement!