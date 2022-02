Dyreparker – bevaring av truede dyrearter eller underholdning?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Er markedsføring av dyreparker som bevaringsinstitusjoner kun et forsøk på å legitimere underholdningsdelen?

Irus Braverman, professor i miljørett ved Universitetet i Buffalo, skriver i boken Zooland: The Institution of Captivity (Braverman 2013) at dyreparker har en marginal rolle i bevaringsarbeid, og viser til at det er dyrere å holde dyr i dyreparker enn å beskytte dyr i deres eget habitat.

Braverman påpeker også at dyrene i dyreparker blir genetisk ulike sine ville slektninger over tid. Dette svekker parkenes legitimitet som bevaringsinstitusjoner.

Kristiansand dyrepark presenterer seg selv med sitt «utstrakt(e) arbeid for bevaring av verdens truede dyrearter». Bevaring av naturen er del av arbeidet, og henger sammen med et engasjement for miljøvern og utvikling, heter det i presentasjonen på parkens nettside.

Parken er medlem av den europeiske dyreparkforeningen (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA) – i tillegg til Atlanterhavsparken akvarium (Ålesund) og Akvariet i Bergen. Kristiansand dyrepark legger stor vekt på sitt bevaringsprogram i sine presentasjoner.

Per i dag er 23 arter som holdes i Dyreparken med i Internasjonale bevaringsprogrammer (noe som utgjør cirka en sjettedel av antall arter som Dyreparken holder), og Dyreparken melder selv: «Det viktigste vi gjør i Dyreparken er å arbeide for å bevare verdens dyrearter.»

Et spørsmål er om utrydningstruede dyr i dyreparker blir mer oppbevart enn bevart. Hva innebærer bevaringstiltakene? I hvilken grad reintroduseres dyrene tilbake til deres naturlige habitater?

Hvor stor andel av de utryddingstruede dyrene ender opp med et liv i frihet? Data fra EAZA kan gi en viss pekepinn: Kun en sjettedel av 6.000 arter i EAZA-parkene er klassifisert som utryddingstruet.

Av denne sjettedelen er det kun i overkant av 50 utrydningstruede arter som det finnes reintroduseringsprogrammer for, det vil si kun 0,8 prosent av det totale antallet arter som holdes i EAZA-parker. Det blir et grovt misforhold mellom parkenes vektlegging av betydningen av sine bevaringsprogrammer og realiteten der reintroduksjon i vill tilstand er uaktuelt for 99,2 prosent av dyreparkenes arter.

Man kunne imidlertid tenke seg at det har en verdi at dyreparker tar vare på utryddingstruede arter selv om de aldri vil oppnå å leve i fri tilstand, fordi dyreparkene slik er med på å bidra til at de aktuelle artene ikke dør ut.

Dersom en slik forsikringsfunksjon vektlegges for sterkt, på en slik måte at det å bevare utrydningstruede dyr i deres naturlige leveområder nedprioriteres fordi en uansett har de samme artene i dyreparker, vil satsing på dyreparkenes bevaringsprogrammer kunne utgjøre en moralsk risiko.

Et spørsmål er også hvorfor dyreparker skal påta seg rollen som bevarer når reintroduseringsprogrammer kanskje har bedre muligheter til å lykkes uten medvirkning fra kommersielt drevne parker med de interessene de representerer.

Rådet for dyreetikk anerkjenner at noen dyreparker aktivt støtter opp om prisverdig bevaringsarbeid i de aktuelle dyrenes naturlige leveområder. Eksisterende reintroduksjonsprogrammer for utrydningstruede dyrearter er imidlertid lite aktuelle for det store flertall av arter som holdes i dyreparker.

I en norsk sammenheng er reintroduksjon neppe aktuelt for artene som inngår i internasjonale bevaringsprogrammer og er naturlig hjemmehørende i Norge. Med tanke på eventuelt behov for reintroduksjon, kan de øvrige artene som inngår i internasjonale bevaringsprogrammer antagelig ivaretas bedre i områder hvor de er naturlig hjemmehørende.

Generelt kan ikke Rådet for dyreetikk se at involvering i bevaringsprogrammer rettferdiggjør dyreparkenes drift og dyrehold.

Uttalelsen Etiske grenseoppganger for hold av dyr i dyrepark kan leses i sin helhet på nettsidene til Rådet for dyreetikk.