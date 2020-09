Dyrenes rettsvern må styrkes nå!

Mannen som ble dømt denne uken etter avsløringene fra “Griseindustriens Hemmeligheter” står fritt til å fortsette med dyrehold i framtiden, og nok en gang får vi bekreftet at dyrevelferdsloven og strafferammene for dyremishandling i praksis tillater tortur mot dyr.

Norgeshistoriens strengeste straff for dyremishandling ble gitt i 2016 da en bonde bevisst hadde sultet 92 husdyr til døde, han fikk 1 år og 2 måneder i fengsel. Det finnes eksempler på minst like grove saker der dyremishandlerne har fått mildere straffer, f.eks. i 2013 da en mann fra Stokke ble dømt til 1 år i fengsel for å ha sultet i hjel hele 400 griser, eller Valdres-bonden som fikk 7 måneders betinget fengsel for å vanskjøtte kyrne sine så grovt at de druknet i sin egen avføring. Dette er groteske eksempler på massemord av dyr som kan føle både smerte, sorg, nytelse og kjærlighet.

De ovennevnte eksemplene bare illustrerer hvor mye som skal til for at dyremishandling får betydelige konsekvenser. Det er alltid de stemmeløse dyrene som står igjen som tapere etter rettssaken, ikke dyremishandlerne.

Ifølge de siste tallene til mattilsynet så er det kun 31 mennesker i Norge som ikke har lov til å eie dyr, og mannen som druknet kyrne sine i avføring er ikke en av dem. Dette til tross for at det kommer inn flere tusen bekymringsmeldinger og anmeldelser for dyremishandling hvert år. De fleste vil være enige i at vold mot dyr er en alvorlig forbrytelse, likevel behandles det ikke som det.

Vi som forbrukere har makta og vi kan kreve en mer dyrevennlig kjøttproduksjon med de valgene vi tar.

Vi i FpU har alltid vært tydelige på at dyremishandling skal straffes med fratakelse av retten til å eie dyr og at vold mot dyr er mer alvorlig en skadeverk mot annen eiendom. Vi trenger en ny og framtidsrettet dyrevelferdslov som slår fast at alle dyr har egenverdi og skal bli behandlet med respekt.

Dagens lovverk er veldig vagt og vanskelig å forholde seg til, både for bøndene og for Mattilsynet. F.eks. så står det ingenting konkret i loven om hvilke handlinger som er lovlige eller ulovlige når det kommer til fysisk håndtering av griser, dette er et av mange eksempler på at loven svikter dyrene, men også bøndene.

For at så mange bønder som mulig skal kunne opprettholde en god standard for dyrevelferd så må de ha en strengere og mer tydelig lov å forholde seg til. Idag kan man påføre produksjonsdyr smerte på mange forskjellige måter uten at det vil bli definert som illegale handlinger, noe vi fikk veldig gode bevis på igjennom brennpunkt-dokumentaren “Griseindustriens Hemmeligheter”.

I tillegg til å skjerpe loven og strafferammene så må vi fortsette å jobbe for et aktivt dyrepoliti i hele landet slik at dyr får den tryggheten de fortjener, og vi bør se nærmere på om vi kan opprette et ekspertutvalg som kan se studere omfanget av voldsbruken mot landbruksdyr, og utrede tiltak for å forebygge, hindre og avdekke dyremishandling.

Flere bønder har vist at en lønnsom og bærekraftig kjøttproduksjon ikke trenger å være motstridig med en verdig behandling av dyrene, og vi som forbrukere kan bidra til en positiv utvikling for dyrevelferden ved å velge dyrevennlig produsert kjøtt.

Hvis markedet begynner å etterspørre mer dyrevennlig produsert kjøtt så vil produsentene, leverandørene og dagligvareaktørene prøve å tilpasse seg forbrukerne og flere bønder vil anse det som lønnsomt å fokusere mer på dyrevelferd. Det vil utvikles en sunn konkurranse som etterhvert vil sørge for at dyrevennlig produserte kjøttprodukter går ned i pris og de som mishandler produksjonsdyrene sine vil få problemer.

Dette er kapitalisme i praksis. Vi som forbrukere har makta og vi kan kreve en mer dyrevennlig kjøttproduksjon med de valgene vi tar. Vi kan velge Kolonihagen gris fremfor Gilde, vi kan velge prior økologiske egg fremfor solvinge, og vi kan velge Änglamark kylling fremfor First Price.

Til syvende og sist så vil politikerne og folk flest at dyr skal ha det bra, enten om det er ville dyr, produksjonsdyr eller husdyr. Dette handler simpelthen om å stå opp for de mest sårbare i samfunnet som ikke har en stemme. Hvis den politiske handlingsviljen hadde vært der så er det enkelt å se for seg at det kunne blitt dannet et flertall på Stortinget for å styrke dyrs rettsvern, blant annet ved å øke strafferammene for dyremishandling og stramme inn dyrevelferdsloven.

Derfor er det viktig at vi mobiliserer så mange positive krefter som mulig om dette enkle budskapet; Dyr har egenverdi og SKAL behandles med respekt og verdighet.